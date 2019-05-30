 Несколько девушек устроили драку в центре Киева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи драки опубликовал Киев оперативный.

На записи видно, как одна из участниц конфликта ухватила свою оппонентку за волосы и начала бить рукой. Через мгновенье, к драке присоединилось еще несколько девушек.

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