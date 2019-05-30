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 Киевские новости, Общество
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Все про:драка (1722) Киев (17548) подростки (155)

 Несколько девушек устроили драку в центре Киева. ВИДЕО

Несколько девушек устроили драку в центре Киева. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи драки опубликовал Киев оперативный.

На записи видно, как одна из участниц конфликта ухватила свою оппонентку за волосы и начала бить рукой. Через мгновенье, к драке присоединилось еще несколько девушек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Хмельницком школьницы избили ровесницу. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3129749
 
 
 Топ комментарии
 
Отакі вони, грамАтниЄ"прихильниці" зеленої шмарклі

Несколько девушек устроили драку в центре Киева - Цензор.НЕТ 6374
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Сильні і незалежні дівчата. Несколько девушек устроили драку в центре Киева - Цензор.НЕТ 249
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вот оно....... зебильство.....
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ШанПанЗЕя))))
Шановного (не мной) пана преЗЕдента...
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Где бы еще два дебила про клоуна не вспомнили, как в нейтральной новости!
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Так дебилы это те, кто напоминает 73% как они под любой новостью находили повод вставить мантру - "мародёр и вор"?
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Нервы побереги, а то 25% это тебе не 73%, будешь на их ёрничанье только какашками отвечать. Кстати, мог бы сказать и бульба, тебя 73% моментально бы облайкали.
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Тебе пэця за количество постов платит? Тогда строчи еще - может этот бандюган быстрее разорится!
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рошеноватник выбрось сказку про 25% в мусорку , реальных фанатов коррупции и мародерства на сегодня около 8%, и вообще срузгие под прокси нам тут нахрен не нужны
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+1...
ЗЕбленоботам везде мерещился ПЕПо)))
Он им пьяным ссал в штаны...и обрыгивал футболки в подьезде!)))
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По крайней мере такой контингент ЗЕ фанатов живет в моем парадном))))
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До часа ночи на ламке смокчут пиво...обсуждают мыло СН...и люто ненавидят ПЕПо))))
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Да уж, дерущиеся девушки - больное общество,в школах не учат детей как себя вести, что такое нормальная психика, а что патология, с кем дружить, а кого обходить стороной. Вообще сейчас школы отвернулись от воспитания, а детям дали много прав, попробуй в наше время выгнать из школы психически неадекватного ученика, не получится, а это развращает. Дети учатся все скопом в одном классе и психопаты и слабоумные и невротики и шизофреники и гении,поэтому такой ужас.Скоро все родители нормальных детей переведут на домашнее обучение или дистанционное,потому что в школах будет кошмар.
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Лариса fb3d953c Школи в нас завжди погані були.Мій батько розказував,що в совєтских школах витворяли.Просто тоді інтернету і телефонів не було.
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Да ,плохо было плохо и осталось. Особенно поражает насилие в школах со всех сторон.
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во всем мире девушки дерутся, и в тех же Штатах например
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Образование и воспитание в штатах - не пример для подражания и дерутся в обычных школах, зато в платных и элитных и речи нет о драках.
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Такі от вони...................нинішні реалії життя на Україні.
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І не кажіть. Такі пекельні борошна, що нема сечі терпіти. Вже змінився державний будуй, але все рівно кресли що, а не життя...
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Та не кажи. Вчора в маршрутці цілих півмішка солі за проїзд здерли. Фошізм! Кондуктор ще продала мені "Майн Кампф" за півтора раба. Перепродам за 2.5 Кілька дівчат влаштували бійку в центрі Києва - Цензор.НЕТ 2229
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та якраз згадував як там писало вчора - не згадав значить. ще й не вчора, не тыльки вчора писало тут.
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Які ще "пів мішка"?
"Підлога торби" або "стать лантуха" Кілька дівчат влаштували бійку в центрі Києва - Цензор.НЕТ 146
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А сьогодні йду на роботу - а якась бабця відбирає у голубів насіння. Протягає руку, і насіння летить їй в долоню. Вона його в кишеню. Голуби рачкують назад і блюють зерном, яке вона теж збирає... Потім птахи так ох*їли, що кудись полетіли хвостами вперед.
Тихо й сумно грає Enigma - Return To Innocence
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Отакі вони, грамАтниЄ"прихильниці" зеленої шмарклі

Несколько девушек устроили драку в центре Киева - Цензор.НЕТ 6374
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этож.. с единой солидарности.. ну та которая ПЕС
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Новые лица, поколение ЗЕ...
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Это кружки членов партии поляковой? Или как там члены.тфу запутался🤣
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Сто пудов подрались потому, что одна сказала, что Порошенко красивее Зеленского Несколько девушек устроили драку в центре Киева - Цензор.НЕТ 9963
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Колись, бились за коханих, пили і курили - хлопаки,
Тепер, те саме роблять - дівки.
)))
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Seven Bau Жіни теж робили те саме,але набагато менше.
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Жінки тепер роблять це набагато більше, а чоловіки набагато менше ))
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Seven Bau Ні не більше,а тільки зрівнюються.Гендерні квоти в силі.
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Та хіба то драка? Коли я ходив до школи було що дівчата так лупились що зуби вилітали, навіть у хлопців ))
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Н - нежность..... Кілька дівчат влаштували бійку в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7543
Слабый пол ..... - из серии "онажемать"
И вот этим созданиям предлагают резервировать квоты на гос.службах... - что бы не было дискриминации по половому признаку...
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cloud2009 26ea8082 Ну хлопці ще гірші до бійок.Вчора в Києві вісімнадцятилітні молодики різали одне одного.
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Епта новость дня, давай жги Цензор, ведь котиков на дереве еще не было и бабушек через дорогу не переводили сегодня пиоНэры )
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Скоро на цензорі будуть виставляти графіки гастролей Винника, Полякової і Зеленського. Блін... Зеленського гастролі вже виставляють. Не можу привикнути.
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за вертикальную сьемку надо хоронить вертикально
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Після зміни правопису ситуація покращиться. Кілька дівчат влаштували бійку в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7215
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Готов поспорить что они голосовали за 3Е.
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Все что ты можешь это быть "готовым"? Ты пионер или хронический синяк?
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С чего ты сделал такие выводы, где тут причинно следственная связь? Или я задаю слишком сложные для 3****** вопросы?
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Походу, ты даже не читаешь, что пишешь ... Годы тренировок списывания с методички деградировали умственную деятельность?
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Депутаты бпп за членство в еврейской солидарности.
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На цензоре устали писать про политику????
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Цензор пока не отзеленеет, то про "политику Зебени" плохо писать не будет. А пока у Зеленки только лажи.
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Как там в холодильнике парашеновский томос и безвиз?
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как там твоё х"йло на рашке поживает? Продолжает давить продукты и ты без витаминов остался? Умственный голод у тебя наступил?
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парашенка и х"йло - торговые партнеры. можешь сам у них спросить, а я в Киеве и к твоему запоребрику никакого отношения не имею!.
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это не девушки - это конченное быдло..
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.Чим цей ролик відрізняється від такого ж знятого у кацапському і Мухосранську....? Кажете до Європи йдемо ...?Рокiв через 100 може і дійдемо ...до Польщі
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https://defence-line.org/2019/05/steklyannyj-most-inzhenernoj-konstrukcii/

Антиколорадос теж ненавидить бидло. Правда, "бидло" тепер 73% населення, якщо вірити йому
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Какая важная новость! Достойна рубрики "Новости Украины". ***** цензор не скатывайся в сраное говно.
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что ты понимаешь в колбасных обрезках, мурло Кілька дівчат влаштували бійку в центрі Києва - Цензор.НЕТ 2077
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https://dnepr.info/news/malchiki-nablyudali-pod-dneprom-12-shkolnits-izbili-devochku
«Мальчики наблюдали»: под Днепром 12 школьниц избили девочку

Так что тут еще довольно лайт вариант.
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- А знаете как с украинского на русский переводится слово "*****"?
- Тихо, девочки?
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Волосся - слабке місце. За вуха так не ухопиш.
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Сразу видно что ето воспитаницы порохосвинов.
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Походу цензор вообще на дно опустился если уже подворотние потасовки подростков печатает.
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совет девушкам - не носите длинные волосы
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиНесколько девушек устроили драку в центре Киева. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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