 Несколько девушек устроили драку в центре Киева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи драки опубликовал Киев оперативный.
На записи видно, как одна из участниц конфликта ухватила свою оппонентку за волосы и начала бить рукой. Через мгновенье, к драке присоединилось еще несколько девушек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи драки опубликовал Киев оперативный.
На записи видно, как одна из участниц конфликта ухватила свою оппонентку за волосы и начала бить рукой. Через мгновенье, к драке присоединилось еще несколько девушек.
Шановного (не мной) пана преЗЕдента...
ЗЕбленоботам везде мерещился ПЕПо)))
Он им пьяным ссал в штаны...и обрыгивал футболки в подьезде!)))
"Підлога торби" або "стать лантуха"
Тихо й сумно грає Enigma - Return To Innocence
Тепер, те саме роблять - дівки.
)))
Слабый пол ..... - из серии "онажемать"
И вот этим созданиям предлагают резервировать квоты на гос.службах... - что бы не было дискриминации по половому признаку...
Антиколорадос теж ненавидить бидло. Правда, "бидло" тепер 73% населення, якщо вірити йому
«Мальчики наблюдали»: под Днепром 12 школьниц избили девочку
Так что тут еще довольно лайт вариант.
- Тихо, девочки?