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 Общество, За рубежом
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Все про:майдан (3899) пропаганда (2247) Россия (72903) скандал (4274) Минобороны РФ (494)

 "Не с наркотиков и американцев начался Майдан... Я приветствую цветные революции, мать вашу... Мне 60 и я сосать больше не буду", - ведущий телеканала "Звезда" Минобороны РФ Дибров. ВИДЕО

Российский ведущий Дмитрий Дибров устроил скандал во время записи программы "Секретная папка" телеканала Министерства обороны России "Звезда", заявив, что приветствует "цветные революции" и ждет, когда подобное произойдет на его родине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозапись с возмущенным монологом Диброва опубликована в соцсетях.

"Да что же вы идете на поводу у этих сволочей, которые знают, что скоро будет раздел власти и делаю все от них зависящее, чтобы использовать нас как кукол?! Если бы мне было 20, я бы сосал у них, как сосал у большевиков, когда мне было 25 лет. Но мне сейчас 60 и я не буду это делать! Цветные революции, мать вашу... Я приветствую цветные революции и жду, когда одна произойдет на Дону...", - заявил Дибров.

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Источник: https://censor.net.ua/v3129729
 
   
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Ну сам же сознался что сосал. Интересный движ на Кацапаии намечается. Где мой попкорн.
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попкорн попкорном, а набої придбати потрібно. "Не с наркотиков и американцев начался Майдан... Я приветствую цветные революции, мать вашу... Мне 60 и я сосать больше не буду", - ведущий телеканала "Звезда" Минобороны РФ Дибров - Цензор.НЕТ 7261
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Интересно мосейчук-скобеева с Г+Г так сможет хоть на старости
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Кацап либерал. Просто он уже насосал. Дорогу молодым😷
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Вот подонок. Решил отказаться от главной скрепы русни - сосания у всех и сидения на бутылке.
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Нашему вафлисту нет 60-ти и он сосёт у всех подряд, кто даст выиграть в лотерею.
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Скро буде просити громадянство України.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Не с наркотиков и американцев начался Майдан... Я приветствую цветные революции, мать вашу... Мне 60 и я сосать больше не буду", - ведущий телеканала "Звезда" Минобороны РФ Дибров. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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