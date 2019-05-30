 БПП не будет голосовать за отставку Гройсмана, - Денисенко. ВИДЕО

Об этом сообщил журналистам народный депутат фракции БПП Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".Видео 112
"Почти единогласно было принято решение, чтобы не поддерживать голосование за отставку правительства, то есть фракция будет голосовать против отставки", - сказал депутат.
Денисенко подчеркнул, что в условиях, когда Верховная Рада распущена и объявлены внеочередные парламентские выборы, отсутствует коалиция и идут разговоры о дефолте, нельзя оставлять Украину без правительства, поскольку все это может привести к полному хаосу.
Отметим, Верховная Рада сегодня, 10 мая, планирует рассмотреть проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.
Напомним, 24 мая в Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.
Порох пер, как танк и ему никакие "попередники" не мешали
Коалиция...и численность депутатов прорезидентских фракциях это ни одно и тоже...
Вот если бы ее опубликовали....то все бы прониклись....и Гросю выгнали бы еще вчера..... а так увы и ах....
А через три місяці призначити вибори у ВР і провести їх, але вже по новому кодексу, по відкритим спискам та без мажоритарки. Новий склад ВР, вже без "недотоканих депутан", мав би затвердити усі раніше прийняти тимчасові укази.
Намагання побудувати щось нове на старому фундаменті ні до чого не призведе.
Якось так, панове.
Висловив свою думку.
Я спрашиваю о Законодательстве Украину...а не о влажных мечтах кого либо....
Иногда кажется что всё это - кошмарный сон; хочется проснуться.
Вам до выборов ещё нужно успеть растерять остатки рейтинга! ✊🏻
ник у тебя дивный, конечно - говорит: "не воспринимай всерьёз"
********* не допустит хаоса. Она состоит из очень грамотных юристов.
Вот посмотрите как Порошенко придёт в АП за тряпочками,которыми мониторы протирали..Клептомания она такая.
Те же гопнические привычки: не даём булаву, ха-ха, что ты нам сделаешь, хлюпик
Рада распущена
НЕ нажрались.
Тяжело их оторвать от кормушки,кубло еще не одну ТЭЦ продаст втихаря.