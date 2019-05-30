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 БПП не будет голосовать за отставку Гройсмана, - Денисенко. ВИДЕО

Фракция "Блок Петра Порошенко" не поддержит в парламенте заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке.

Об этом сообщил журналистам народный депутат фракции БПП Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Почти единогласно было принято решение, чтобы не поддерживать голосование за отставку правительства, то есть фракция будет голосовать против отставки", - сказал депутат.

Денисенко подчеркнул, что в условиях, когда Верховная Рада распущена и объявлены внеочередные парламентские выборы, отсутствует коалиция и идут разговоры о дефолте, нельзя оставлять Украину без правительства, поскольку все это может привести к полному хаосу.

Отметим, Верховная Рада сегодня, 10 мая, планирует рассмотреть проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. 

Напомним, 24 мая в Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.

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Источник: https://censor.net.ua/v3129675
 
 
 Топ комментарии
 
Вот вся гниль будкостроителя и будочников вылазит. А соевые верят, что пэтька патриот. Тьфу мерзость
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бпп - давно вже політичні трупи. тільки гречка може спасти їх, тільки гречка...ну або ж цукерки, тузікіслаткі)))
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Все же не дадут Зеленскому сформировать свою команду для управления страной, придется еще несколько месяцев наслаждаться рехформами Порошенко и его команды, ну и ответственность, соответственно, лежит на них.
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Все же не дадут Зеленскому сформировать свою команду для управления страной, придется еще несколько месяцев наслаждаться рехформами Порошенко и его команды, ну и ответственность, соответственно, лежит на них.
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У Вас, Зебиков, ответственность "на них" - лежать будет до последнего


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Да.
Порох пер, как танк и ему никакие "попередники" не мешали
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Так пер, що на виборах ледве у другий тур ускочив. Узурпатор рівня 'бог'. Ну, тільки у хворій буйній уяві зекомандистів, звісно. )
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Та все видели эту команду - квартал 95
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Если Юзик (плотный мужчина из квартал 95) пройдет в Раду и они вместе со Стефанчуком будут штурмовать столовку там, то никому еды не достанется БПП не будет голосовать за отставку Гройсмана, - Денисенко - Цензор.НЕТ 5808
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а это, мой друх, и есть система сдержек и противовесов, которая, в идеале, и не должна давать отдельно взятому президенту формировать "свою команду". договаривайся, володзенька, делись полномочиями, глядишь, и ответственность не вся будет на твоих сутулых плечиках.
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Странно, но когда у действующего президента Порошенко было свое большинство в Раде, свой премьер и еще так по-мелочи типа генпрокурора, СБУ и судей - вас, соевую ылитку, все устраивало, и более того - Порошенко тогда "отвечал только за внешнюю политику и армию".
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У Пети никогда не было своего большинства в Раде.... фракции БПП и НФ...в сумме не давали 226 голосов....
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Так это нарушение закона и роспуск был необходим. Интересно, дурака со справкой нужно судить или нет？ Все те законы, которые приняты нелегитимной радой нужно отменять？
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В данном случае...дураком тут выступаешь ты....
Коалиция...и численность депутатов прорезидентских фракциях это ни одно и тоже...
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В коалиции было полно внефракционных. И к тому же коалиция - это не означает большинство у Пети. Даже в БПП было полно тех, кто с удовольствием его топил. Но держались за свои мандаты как клещи.
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Судей сейчас назначает Вован.... в СБУ сидит его дружбан.... что еще нужно чуваку с ксивой презЕдента для полного счастья...??
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я даже не буду оспаривать слова "свое большинство", но, черт возьми, как же в раде нашлись люди, которые его поддерживали? и, наверное, все его кадровые назначения были антизаконными?
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Это потому...что они не смогли прочитать гениальной программы чувака с ксивой презЕдента на первые 100 дней.... о которой так громко и звонко волала рябая кепка....
Вот если бы ее опубликовали....то все бы прониклись....и Гросю выгнали бы еще вчера..... а так увы и ах....
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якщо новий президент дійсно намагається здійснити швидкі та ефектівні реформи - треба було вводити пряме президентське правління хоча б на три місяці. За цей термін він указами зміг би прийняти новий виборчий кодекс, зробити призначення ключових фігур, зняти недоторканність з депутатів, змінити склад КМУ і т.д., тобто зробити все те, що зараз саботує й буде надалі саботувати так звана "еліта".
А через три місяці призначити вибори у ВР і провести їх, але вже по новому кодексу, по відкритим спискам та без мажоритарки. Новий склад ВР, вже без "недотоканих депутан", мав би затвердити усі раніше прийняти тимчасові укази.
Намагання побудувати щось нове на старому фундаменті ні до чого не призведе.
Якось так, панове.
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Тоді навіщо новий преЗЕдент так поспішав із розпуском Ради та якнайшвидшим обранням нової, але за тими ж старими правилами? ) Йому бутафорна корона мозок натерла, чи що?
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Ви же розумієте, що я не можу відповідати за дії іншої особи.
Висловив свою думку.
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А в Законодательстве Украины есть хоть слово о прямом презЕдентском правлении..??
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ну от надибав на теренах інтернету тільки що, але воно стосується не зеленського, будь ласка: https://www.radiosvoboda.org/a/26600505.html
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Это истерика какого то чувака...подобная твоей.....
Я спрашиваю о Законодательстве Украину...а не о влажных мечтах кого либо....
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Раджу придбати щось вогнетривке під дупу, бо спалиш стільця, коли побачиш більше половини усіх цих папєрєдніков у Раді нового скликання. )
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Какая разница ? Беня хочет дефолт. Чем быстрее - тем лучше. Единственное что существенно в данной ситуации - чтобы электорат Петра Алексеевича успел запастись продуктами, лекарствами и патронами (для разгона мародёров). Остальных - не жалко. Они сами выбрали свою судьбу.
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Дякую, друже.

Иногда кажется что всё это - кошмарный сон; хочется проснуться.
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и это переживем - больше позитива - пускай они нервничают
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бпп - давно вже політичні трупи. тільки гречка може спасти їх, тільки гречка...ну або ж цукерки, тузікіслаткі)))
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Раде нынешней совет, "не вагаясь, спустити враз штани та батерфляєм х_рити, аж поки за буями в очах не потемніє"
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Честно говоря я тоже думала что проголосуют из желания подложить свинью. Но и без БПП там хватает голосов, может еще и примут отставку Гроси.
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Не хотят гниды соевые сваливать,еще не все корыто раздерибанили мрази "БПП" не будет голосовать за отставку Гройсмана, - Денисенко - Цензор.НЕТ 3654
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Вот вся гниль будкостроителя и будочников вылазит. А соевые верят, что пэтька патриот. Тьфу мерзость
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БПП не останавливайтесь
Вам до выборов ещё нужно успеть растерять остатки рейтинга! ✊🏻
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есть статистика, что он падает?
ник у тебя дивный, конечно - говорит: "не воспринимай всерьёз"
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Ну этого стоило ожидать, а учитывая полупустую Раду голосов точно не будет.
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>поскольку все это может привести к полному хаосу.

********* не допустит хаоса. Она состоит из очень грамотных юристов.
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вже зрозуміло, що до закінчення каденції ця рада нічого не прийме, бо голосувати нема кому
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Помните как шутили,когда московиты стырили Крым и просили дать им воду днепровскую в канал, типа телефон гопник украл и на другой день пришёл к потерпевшему просить зарядку?
Вот посмотрите как Порошенко придёт в АП за тряпочками,которыми мониторы протирали..Клептомания она такая.
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А мне начиная с откладывания инаугурации напоминает именно это.
Те же гопнические привычки: не даём булаву, ха-ха, что ты нам сделаешь, хлюпик
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Кто бы сомневался что этот гадючник не перестанет гадить пока его не разгонят,прилипли к корыту насмерть
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з цього треба було почитнати: розганяти їх повинне був народ, бо обрав їх теж народ, який вся ця шобла депутанів просто кинула. І гнати так, щоб особливо ригі та перевернті бепепешкі і наф-нафи тікали хто куди, а не готувалися до чергових виборів.
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Барне есть возможность повторить хит ........................................................................... "БПП" не голосуватиме за відставку Гройсмана, - Денисенко - Цензор.НЕТ 8061
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какая отставка, какие голосования,
Рада распущена
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Саботируют ВСЕ,что можно.
НЕ нажрались.
Тяжело их оторвать от кормушки,кубло еще не одну ТЭЦ продаст втихаря.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБПП не будет голосовать за отставку Гройсмана, - Денисенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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