 Мемориал генералу Кульчицкому и 11 бойцам, погибшим на Донбассе в 2014 году, открыли в Славянске, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

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"Генерал-майор Сергей Кульчицкий, начальник управления боевой и специальной подготовки главного управления Нацгвардии Украины, первый за всю историю независимости Украины генерал, погибший при исполнении служебных обязанностей. Солдат и генерал, человек, который пошел на фронт вместе со своими бойцами. И погиб он вместе с ними", - сказал на открытии глава МВД Арсен Аваков.

Мемориал погибшим открыли на трассе Славянск - Краматорск, недалеко от места падения вертолета.

Память погибших почтили минутой молчания, возложением цветов и молитвой.

"29 мая 2014 мы выполняли задачу по назначению - доставка продуктов, воды и ротация личного состава. Составили маршрут перелета, выполнили перелет на гору Карачун, провели там ротацию личного состава, выполнили перелет на пятый блокпост, а после взлета раздался взрыв, вертолет потерял управление и произошла катастрофа, в которой погибли 12 наших военнослужащих. С грустью выражаю соболезнования родным погибших. Они выполнили свой военный и гражданский долг", - рассказал Александр Макеенко, один из членов экипажа, штурман, которому чудом удалось выжить.

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Макеенко рассказал, что Сергей Кульчицкий всегда прилетал к своим подчиненным, чтобы поддержать моральный дух бойцов и лично получить информацию.









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Напомним, генерал Сергей Кульчицкий вместе с другими 11 военными погиб 29 мая 2014 года после вылета с горы Карачун у города Славянска в Донецкой области. Вертолет Ми-8, в котором находились военные, сбили российские наемники.

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