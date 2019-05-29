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Все про:Деркач А. (18) расследование (2523) Конча-Заспа (48) Бигус (36)

 Люди из окружения нардепа Деркача бесплатно получили 41,5 га земли в Конча-Заспе, - Bihus.Info. ВИДЕО

Более 41 га заповедной земли в Конча-Заспе перешли в частную собственность к людям, связанным с нардепом Андреем Деркачом.

Как выяснил журналист программы "Наші гроші" Александр Курбатов, формально 41,5 га заповедной земли в Пуще-Водице стоимостью в десятки миллионов долларов принадлежат 4 лицам, у троих из которых крепкие связи с нардепом, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жена нардепа Березенко владеет частным детским садом на охраняемой территории госдач "Конча-Заспа", - "Наші гроші". ВИДЕО

У Юрия Берко общий бизнес с женой Деркача Оксаной Тереховой и его помощником Дмитрием Ковальчуком. Антон Симоненко - нынешний помощник нардепа, муж Елены Миронюк - бывший помощник Деркача.

Сам Андрей Деркач, который за 21 год в парламенте стал самым богатым нардепом от Сумщины, свое отношение к заповедной земле отрицает.

Отдала заповедные гектары в частные руки Обуховская райгосадминистрация в 2010 году. Тогда эту землю поделили на 23 участка и бесплатно выделили для 23 человек, которые должны были вести личное крестьянское хозяйство. В нынешней РГА говорят, что о выделении этих земель ничего не знают и считают это преступлением. Среди получивших наделы - в основном связанные с Деркачом люди: работники принадлежащей ему ТРК "Эра", помощники, представители компаний-партнеров. Среди первых собственников были и Берко и Симоненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине важно услышать мнение Зеленского по двум ключевым вопросам: тарифы и коррупция, - нардеп Деркач

Этот участок, по данным журналиста, побил рекорд, принадлежащий Юре Енакиевскому, 35-гектарное имение которого считалось крупнейшим после Межигорья Януковича.

Как сообщает Алексей Курбатов, нардеп успел "сделать подарок" новому президенту Украины Владимиру Зеленскому - дал повод для роспуска Верховной Рады. Именно он подал иск в Окружной админсуд Киева с требованиями предоставить доказательства существования парламентской коалиции. Доказательств не нашлось. И в конце концов именно это дало основания уже новому президенту распустить ВР.

Источник: https://censor.net.ua/v3129625
 
 
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А не кислий кус, для любого фермера в любому місті. А тут Конча Заспа ще....
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когда вас сук повыбиваю у родов грабители воры и мародёры.
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АртСклади треба робити в Конченій Заспанці!
Хєр вибухнуть!
😁
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Круто Петя направил страной. А многим АТОшникам и погибшим дали землю которая и нах. никому и бесплатно не нужна. Зато те кто и рядом с фронтом не был и был приближенные к офицерам получили по несколько гектар в лучших местах.
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Зараз прийде соя та змусить тебе покаятися!
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Потужніша земельна реформа від Петра Олексійовича.
Промовчимо про той факт, що лежить мораторій на продажу землі. Це не суттєві дрібниці.
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Бизнесовый гений большей части нашего крупного бизнеса и объясняется наличием этой самой шары..
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Так вини і живуть, ті хто зверху найо*ує тих хто знизу, а той хто знизу мріє стати на місце того хто зверху і найо*увати тих хто знизу....
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Кстати в Пуще-Водице Педалик раздеребанил весь тепличный комбинат с десятками гектар земли в Киеве. И хоть бы кто пикнул. А все потому что говорят руководство Агрокомбината и проверяющие органы приближенные к Гнойсману получили по несколько десятков квартир в уже построенных новостройках на етой земле.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЛюди из окружения нардепа Деркача бесплатно получили 41,5 га земли в Конча-Заспе, - Bihus.Info. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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