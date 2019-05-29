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 Опубликованы правила онлайн голосования за Совет общественного контроля при НАБУ. ВИДЕО

В ближайшее время начнется голосование за кандидатов в новый состав Совет общественного контроля НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НАБУ.

В сообщении отмечается: "Завтра (30 мая) с 09:00 до 21:00 все граждане, проживающие на территории Украины, смогут отдать свой голос за кандидатов.

Напоминаем алгоритм действий.

Каждому избирателю для голосования отведено 15 минут. Для того, чтобы сделать выбор, нужно:
• перейти на страницу голосования
• нажать кнопку "Начать голосования", пройти тест и согласиться с условиями голосования;
• указать электронный адрес - на него будет выслано код подтверждения, который необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования;
• указать номер мобильного телефона (украинский GSM-оператор), на который будет отправлено sms-сообщение с кодом. Этот код необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования;
• последний шаг - выбрать кандидатов, поставив отметки напротив их фамилий и нажать кнопку "Проголосовать".
Успехов!"

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Источник: https://censor.net.ua/v3129592
 
 
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Данилюк: Турчинов вивіз всі монітори та сервери з Головного ситуаційного центру РНБО на Банковій!
Турчинов: Ситуаційний центр із усім обладнанням знаходиться за іншою адресою - на Болбочана!

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Олександр Турчинов https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov
Alex Danylyuk на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп'ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. А у зв'язку із його призначенням Секретарем РНБО України у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються Апарату РНБО. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова).

Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.

Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися.
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п.с. получается, что Опубликованы правила онлайн голосования за Совет общественного контроля при НАБУ - Цензор.НЕТ 6376 данилюк СПЁР или пропил за 5 дней всю аппаратуру с Банковой и попытался свалить вину за её "отсутствие" - на Турчинова.
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Стулья с Банковой в личный офис Пети тоже Данилюк перенес
Опубликованы правила онлайн голосования за Совет общественного контроля при НАБУ - Цензор.НЕТ 9227
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полная не компетентность - но зеле такой видно нужен - нам остается только - прикалываться
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це якось законодавчо урегульовано як "голосування" чи це просто опитування?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоОпубликованы правила онлайн голосования за Совет общественного контроля при НАБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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