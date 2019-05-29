 Опубликованы правила онлайн голосования за Совет общественного контроля при НАБУ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НАБУ.
В сообщении отмечается: "Завтра (30 мая) с 09:00 до 21:00 все граждане, проживающие на территории Украины, смогут отдать свой голос за кандидатов.
Напоминаем алгоритм действий.
Каждому избирателю для голосования отведено 15 минут. Для того, чтобы сделать выбор, нужно:
• перейти на страницу голосования
• нажать кнопку "Начать голосования", пройти тест и согласиться с условиями голосования;
• указать электронный адрес - на него будет выслано код подтверждения, который необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования;
• указать номер мобильного телефона (украинский GSM-оператор), на который будет отправлено sms-сообщение с кодом. Этот код необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования;
• последний шаг - выбрать кандидатов, поставив отметки напротив их фамилий и нажать кнопку "Проголосовать".
Успехов!"
Турчинов: Ситуаційний центр із усім обладнанням знаходиться за іншою адресою - на Болбочана!
Alex Danylyuk на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп'ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. А у зв'язку із його призначенням Секретарем РНБО України у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються Апарату РНБО. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова).
Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.
Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися.