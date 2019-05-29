 13 июня состоится премьера фильма "Мариуполь - украинский форпост" об освобождении города. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции "Май 2014 года в истории гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации" сообщил Дмитрий Ткаченко, руководитель аналитического центра "Фабрика мысли "Донбасс" и советник Министра информационной политики."Если бы не Мариуполь, если бы не удалось отстоять этот город, то все согло бы быть по-другому. Но поскольку 13 июня все завершилось успехом (первый штурм города был еще в мае) украинского оружия и противостояния. И город был освобожден после месяца оккупации", - рассказал он.
По его словам, фильм охватывает события с февраля 2014-го, показывая, как раскачивалась ситуация в городе.
Ткаченко отметил, что в данный момент ведутся переговоры с центральными телеканалами о том, чтобы они показали ленту в один день.
"Сейчас мы разговариваем со всеми украинскими телеканалами. Планируется, что премьера порйдет в один день и в кинотеатрах, и на телевидении".
Електронні петиції - Офіційне інтернет-представництво Президента України
https://petition.president.gov.ua/petition/54158
Шановний пане президент, Ви обіцяли самі піти у відставку, якщо порушите законодавство України.
Вперше Ви його порушили у день голосування, показавши бюлетень, де було видно за кого був відданий голос. Після вступу у свої повноваження Ви порушили конституцію та закон про вибори, видавши указ, під час імунітету строком 1 місяць, що потрібен для формування коаліції. Якщо Ви заперечите тим, що її не існувало до того, то Ваші особисті судження не є підставою для такого твердження, а президент не може встановлювати факт існування її існування. Тобто, рішення було антиконституційним. Також, був порушений закон про вибори, який говорить, що дострокові вибори можуть проводитись в останню неділю шестидесятиденного періоду, з моменту офіційної публікації указу, сайт адміністрації президента не входить до офіційних ресурсів публікації указів президента. Також, був грубо порушений закон про люстрацію, коли Ви призначили люстрованого Богдана на посаду голови адміністрації президента, дана особа не має права займати державні посади до 2024 року. Ви порушили законодавство країни, гарантом конституції якої Ви є. Стримайте слово та подайте у відставку.