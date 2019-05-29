 13 июня состоится премьера фильма "Мариуполь - украинский форпост" об освобождении города. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции "Май 2014 года в истории гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации" сообщил Дмитрий Ткаченко, руководитель аналитического центра "Фабрика мысли "Донбасс" и советник Министра информационной политики.

"Если бы не Мариуполь, если бы не удалось отстоять этот город, то все согло бы быть по-другому. Но поскольку 13 июня все завершилось успехом (первый штурм города был еще в мае) украинского оружия и противостояния. И город был освобожден после месяца оккупации", - рассказал он.

По его словам, фильм охватывает события с февраля 2014-го, показывая, как раскачивалась ситуация в городе.

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Ткаченко отметил, что в данный момент ведутся переговоры с центральными телеканалами о том, чтобы они показали ленту в один день.

"Сейчас мы разговариваем со всеми украинскими телеканалами. Планируется, что премьера порйдет в один день и в кинотеатрах, и на телевидении".