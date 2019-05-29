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 Политика Украины
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Все про:Турчинов (3146) Шуфрич (819) Тетерук (201) оппозиционный блок (352)

 Тетерук: Заявления Шуфрича против Турчинова являются попыткой выслужиться перед Путиным. ВИДЕО

Обращение прокремлевского "Оппоблока" в Генеральную прокуратуру Украины, Государственное бюро расследований, а также в Службу безопасности Украины с требованием возбудить уголовное дело против бывшего председателя Верховной Рады Украины, исполняющего обязанности Президента Украины в 2014-м году Александра Турчинова не что иное, как попытка реванша и получения политических бонусов от президента РФ Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время выступления с парламентской трибуны.

"Бывшие соратники Януковича требуют привлечь Александра Турчинова, одного из лидеров "Народного фронта", к ответственности за то, что в 14-м году во время открытой агрессии России против Украины он как Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил отдал приказ нашим солдатам защищать Украину, территориальную целостность и украинских граждан от российского оккупанта. Фамилия этого бывшего "регионала" - Нестор Шуфрич", - заявил Тетерук.

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"Шуфрич известен тем, что много лет находится на побегушках у кума Путина Медведчука. Это человек, который ради своего босса и босса своего босса - Путина - готов переносить пинки и пренебрежение от украинцев, чтобы только со щенячьим писком заслужить ласково руку хозяина на загривке", - подчеркнул народный депутат.

По словам Тетерука, именно благодаря подготовке, мужеству и государственной позиции Турчинова враг получил отпор в 2014 году. Иначе могла упасть вся Украина. Кремль планировал прорваться по суше до оккупированного Крыма и заставить капитулировать нашу Независимость.

"Это приказ Турчинова защитил мирный Харьков, Запорожье, Днепропетровск, всю Левобережную Украину от оккупации и пламени войны. Это был приказ, который дал возможность жителям части Донецкой и Луганской областей жить в своей родной Украине. Этот приказ дал время на формирование международного антипутинского фронта. Именно по этому приказу десятки тысяч добровольцев стали на линию обороны, защищая нашу землю. Мир увидел волю украинцев к свободе, демократии и движению к европейской семье народов", - заявил Тетерук.

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"Сегодня вы решили, что пришло ваше время. Что реванш может состояться. Некоторые обстоятельства после президентских выборов подали вам надежду. Однако Украина дорого заплатила за свою свободу. Слишком дорого. И это цена, которая никогда не позволит нам забыть, кто такие Путин, Медведчук, Шуфрич и вся антиукраинская камарилья", - сказал первый заместитель руководителя фракции НФ.

""Народный фронт" предупреждает коллаборационистов: заберите свои грязные лапы от украинских государственных деятелей, защитников Украины. Иначе однажды вас вслед за Януковичем будет принимать российский Ростов", - подытожил Тетерук.

Источник: https://censor.net.ua/v3129556
 
   
 Топ комментарии
 
о какие рожи сепарские повылезали.. и, что характерно. - за вазелина!
а 5 лет ты пряталось.. дрожало и штаны себе подмачивало? Тетерук: Заявления Шуфрича против Турчинова являются попыткой выслужиться перед Путиным - Цензор.НЕТ 2066
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и, что еще характерно: тех кто за вазелина - этой хвойде кацапской ставят лайки Тетерук: Заявления Шуфрича против Турчинова являются попыткой выслужиться перед Путиным - Цензор.НЕТ 2411
совпадение?)
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святую свыню турчинова к ответу- почему война, почему сданы территории, почему и кто стрелял на майдане, не для того, чтобы турчинов и шайка пришли к власти?
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о какие рожи сепарские повылезали.. и, что характерно. - за вазелина!
а 5 лет ты пряталось.. дрожало и штаны себе подмачивало?
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и, что еще характерно: тех кто за вазелина - этой хвойде кацапской ставят лайки Тетерук: Заявления Шуфрича против Турчинова являются попыткой выслужиться перед Путиным - Цензор.НЕТ 2411
совпадение?)
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сейчас свыня со свинярчуками дрожит, в штаны подмачивает
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только в ватных мечтах обделавшихся зебилов)
как там.. думали что Порох уедет.. а свалил - вазелин?)
теперь кацапские хвойды мечтают что все их будут "бояться и дрожать" Тетерук: Заяви Шуфрича проти Турчинова є спробою вислужитися перед Путіним - Цензор.НЕТ 671
зебилы, вас не то что НЕ БОЯТЬСЯ.. с вас - ржут, и на вас - ЛОЖАТ)
причем - реально.. а ен имитируя как вазелин - на рояле)
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да не нервуй, если порошенко и ко делали все правильно, не воровали, не мародерствовали- их представят к ордену
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именно.. не вазелина и зебилов, а Пороха)
вот потому ты и истеришь в бессильной злобе Тетерук: Заяви Шуфрича проти Турчинова є спробою вислужитися перед Путіним - Цензор.НЕТ 2329
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"свинарчук" и оголодавший нищий - нада? Тетерук: Заяви Шуфрича проти Турчинова є спробою вислужитися перед Путіним - Цензор.НЕТ 668
Тетерук: Заяви Шуфрича проти Турчинова є спробою вислужитися перед Путіним - Цензор.НЕТ 8063
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да он свинарчукам еще фору даст, хотя может это просто проблемы со здоровьем а не он жрет три корыта еды в день Тетерук: Заяви Шуфрича проти Турчинова є спробою вислужитися перед Путіним - Цензор.НЕТ 1179
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пришло время ответить, почему сделали народ самым нищим в европе и почему сами в списках форбс
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а что там еще в ватных методичках ольгино? Тетерук: Заяви Шуфрича проти Турчинова є спробою вислужитися перед Путіним - Цензор.НЕТ 595 скок бене будешь лично платить?)
Тетерук: Заяви Шуфрича проти Турчинова є спробою вислужитися перед Путіним - Цензор.НЕТ 8308
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так 74% населения скуповывали доллары по вашему, это те, кто проголосовал за зеленского? нет- 74 % населения проголосовало против бизнеса на крови и мародерства
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Ненаказанное вовремя зло оборачивается бедой
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Стосовно стрілянини під час "майдану" потрібно перш за все, запитати у парубія і пашинського.
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не у Портного, не? того самого кто орал и постил "весь Майдан расстрелять - а кто выживет - згноить по концлагерям"*?
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Сепарша гнойная, стулы себе губы или тебе помогут, вас ещё не добили но процесс не остановить. Твоего шуфрича чечетов с кобзоном заждались и скоро они уже встретятся
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Неа, не будут бо ворон ворону глаз не выклюет, я не знаю сколько тебе лет но только кажется мне шо ты их прожила ничему не научившись.
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Прекрати отвечать) Блин, ты не видишь, что это махровый тролль???? Притом реальный с савушкина.
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То хай у него тогда яйца вылупятся наконец-то
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74% населения проголосовали за посадку главной свыни и его свинярчуков и сдача анализов на каждом углу не помогла_ И ЭТО ФАКТ И НЕ МОГУТ БЫТЬ 74% НАСЕЛЕНИЯ СЕПАРАМИ
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Не могут, это правда но лохами точно могут, порошенко не посадят и только лох этого не понимает
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Відпіздити Шуфрича - завжди хороша ідея!
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Что то не спешат с новостью что гривна пошла вниз . Политика политикой а 73 % должны свои доллары понести в обменники что бы поддержать своего ЗЕ .
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Народный фронт - самая адекватная и патриотичная партия. Но её репутацию смешали с грязью.
Как и репутацию Порошенко.
Как и репутацию Ющенко...
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Репутацию ЗЕ смешивать не нужно - она и есть грязь .
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Очень удачное сравнение - по уровню развития адептов упомянутых "патриотов". Если эти трое - оного поля ягодки, их не с грязью мсешивать надо, а спрашивать за все "достижения". По Закону!
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Попытка реванша и получения политических бонусов от президента РФ Владимира Путина? А где был г-н Турчинов, когда Путин захватил Крым? Будем вспоминать другие достижения, или этого хватит на статью? (Не журнальную - в Уголовном Кодексе, называется "Измена Родине"!) Или это все "генералы", а И.О. главы государства в это время обедал?
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А ты где был? Сидел на кухне умничал?Или ты нам расскажешь как геройски навоевал может или твоя ответственность по защите страны от его отличается?
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Не на кухні, а на параші воно було, тихцем обсиралось
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У тебя было чем воевать, воен? Тебе правильно задали вопрос - А где был ты??? И где было ты все 5 лет войны??? А я скажу где. Ты спокойно сидедо дома, жрало колбасу, пило пиво и смотрело сепарские каналы. А потом вприпрыжку поскакало голосовать за идиота клоуна
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"потеплело"... вон сколько гнид повылазило...
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Підтримую Тетерука, якщо так дальше буде продовжуватись цькування добровольців, воїнів, тих хто захистив і захищає Україну, то Ростова вам мало покажеться. Поганою мітлою всіх за "поребрік" до " хазяїна".
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шуфрич дерьмо,НО по струсившему в 2014 г. турчинову должна быть проведена проверка военной прокуратурой....Крым на его совести.
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Если это так, тогда с засветившимися агентами Кремля нужно что-то делать, так как это диверсанты.
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На кого это Шуфрич рот раззявил !!
На самого ...

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Этот Тетерук - сам не дар божий. А Шуфрич насколько гадостная личность, что соотнести его с путиным - это еще и похвала. Ни перед кем он не выслуживается. Просто его кредо в жизни - гадит по мелкому. Не важно кому.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТетерук: Заявления Шуфрича против Турчинова являются попыткой выслужиться перед Путиным. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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