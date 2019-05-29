 Тетерук: Заявления Шуфрича против Турчинова являются попыткой выслужиться перед Путиным. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время выступления с парламентской трибуны.

"Бывшие соратники Януковича требуют привлечь Александра Турчинова, одного из лидеров "Народного фронта", к ответственности за то, что в 14-м году во время открытой агрессии России против Украины он как Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил отдал приказ нашим солдатам защищать Украину, территориальную целостность и украинских граждан от российского оккупанта. Фамилия этого бывшего "регионала" - Нестор Шуфрич", - заявил Тетерук.

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"Шуфрич известен тем, что много лет находится на побегушках у кума Путина Медведчука. Это человек, который ради своего босса и босса своего босса - Путина - готов переносить пинки и пренебрежение от украинцев, чтобы только со щенячьим писком заслужить ласково руку хозяина на загривке", - подчеркнул народный депутат.

По словам Тетерука, именно благодаря подготовке, мужеству и государственной позиции Турчинова враг получил отпор в 2014 году. Иначе могла упасть вся Украина. Кремль планировал прорваться по суше до оккупированного Крыма и заставить капитулировать нашу Независимость.

"Это приказ Турчинова защитил мирный Харьков, Запорожье, Днепропетровск, всю Левобережную Украину от оккупации и пламени войны. Это был приказ, который дал возможность жителям части Донецкой и Луганской областей жить в своей родной Украине. Этот приказ дал время на формирование международного антипутинского фронта. Именно по этому приказу десятки тысяч добровольцев стали на линию обороны, защищая нашу землю. Мир увидел волю украинцев к свободе, демократии и движению к европейской семье народов", - заявил Тетерук.

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"Сегодня вы решили, что пришло ваше время. Что реванш может состояться. Некоторые обстоятельства после президентских выборов подали вам надежду. Однако Украина дорого заплатила за свою свободу. Слишком дорого. И это цена, которая никогда не позволит нам забыть, кто такие Путин, Медведчук, Шуфрич и вся антиукраинская камарилья", - сказал первый заместитель руководителя фракции НФ.

""Народный фронт" предупреждает коллаборационистов: заберите свои грязные лапы от украинских государственных деятелей, защитников Украины. Иначе однажды вас вслед за Януковичем будет принимать российский Ростов", - подытожил Тетерук.