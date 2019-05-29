 Искренне надеемся, что Рада проголосует за отставку Гройсмана, - Стефанчук. ВИДЕО

"Если не будет проголосована отставка правительства, мы знаем, что есть процедура – правительство поработает дальше", - сказал Стефанчук на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский внес предложение правительству уйти в отставку, и Кабмин это предложение принял.
"Понятно, что в настоящий период у президента нет таких полномочий, чтобы что-то сделать для того, чтобы снять это правительство… поэтому мы искренне надеемся, что оно (заявление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. – Ред.) будет проголосовано. А если не будет проголосовано, тогда будем ждать 21 июля, чтобы получить возможность законным способом завести фракцию "Слуга народа" в Верховную Раду и сформировать реальное правительство, которое будет действовать для реализации программы, поддержанной народом Украины", - отметил Стефанчук.
Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия, и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого премьер Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров 22 мая. 23 мая заявление Гройсмана об отставке было зарегистрировано в Верховной Раде.
29 мая парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде определиться путём голосования с заявлением об отставке премьер-министра Гройсмана.
Шо опять? )))
(другое дело как вылазит... там сгруппироваться сложнее!)))
Админ, зачем коммент убираете? А кто будет на велосипеде ездить ?
Сели звери в карты играть:медведь,лиса,заяц и волк.
Медведь и говорит:
-Кто будет мухлевать,получит по морде...по наглой рыжей морде.
поверьте! отставка не самое плохое
Линч
Как???? Это похоже на Россию, которая требует соблюдения договоров и международно признаных документов!!!! И при этом постоянно их нарушает!!! Ну типа, как в стихе Тютчева :
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить
Это гавно не пройдет!!! Идиотов уже нет!!!! Кончились!!!! Хотя 73% дают надежду!!!
Вся эта днепровско-криворожская банда будет арестована.
Вот інтересно як би зара як в старі часи заслали в Верховну Раду гонців з бабосіками... Так по 100 за голос! Проголосували б?)
какая программа???
голосовали не "за",а "против"
ну,если так нравится ,то программа может называться "студия 95 кватрал на кАнале 1+1"
1. Геть!
2. За всё хорошее против всего плохого.
Краткость - сестра таланта!
2. Геть москалей , рыгов и малоросов
Вышиванки - это хорошо, НО! Маловато будет!