 Певица Полякова заявила о создании женской партии: "Надоело голосовать за какого-то дядю". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом она сказала 29 мая, выступая на форуме женского партнерства, и разместила соответствующее видео на своей странице в Facebook."Сейчас начинается гонка в парламент, и мне очень надоело голосовать за какого-то дядю с плаката, о котором я ничего не знаю. И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за которых они будут голосовать", - сказала Полякова.
"Я официально заявляю: я начинаю создание партии, которая будет отвечать на этот призыв. И это будет первая женская партия Украины", - добавила она.
По мнению Поляковой, "сегодня стране, как никогда, нужен женский взгляд, женский ум и женский подход".
"Потому что мы, прежде всего, мамы, и только мы хорошо знаем, какой должна быть страна, чтобы там не только воспитывать наших детей, а чтобы захотелось рожать детей", - сказала певица.
"Люди, мы вымираем! Индийцы размножаются, и китайцы тоже... Для кого наши военные защищают наши территории? Если мы вымираем, то некому будет там жить. Поэтому я думаю, что нам надо размножаться, нам надо рожать", - считает она.
https://www.youtube.com/watch?v=eAOsFCjsLjw
Тут один Клоун вытворяет черт что поймет, еще и Клоунесса лезет.......
бывшая проститутка вышла на трибуну и сказала
- работаем, коллеги!!!
ну так чого ж чекати - підїжджай ....)))
Давайте обирати владу на порнохабі! Там точно ніхто нічого не скриє від людей
Представил себе открьітьій список партии....и программу
Таки файно бути адептом андеґраундної музики. Хоч про цей шоубіз-гадюшник не в курсі.