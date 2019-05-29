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 Политика Украины
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 Певица Полякова заявила о создании женской партии: "Надоело голосовать за какого-то дядю". ВИДЕО

Украинская певица и актриса Ольга Полякова заявила о создании первой в Украине женской партии.

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом она сказала 29 мая, выступая на форуме женского партнерства, и разместила соответствующее видео на своей странице в Facebook.

"Сейчас начинается гонка в парламент, и мне очень надоело голосовать за какого-то дядю с плаката, о котором я ничего не знаю. И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за которых они будут голосовать", - сказала Полякова.

"Я официально заявляю: я начинаю создание партии, которая будет отвечать на этот призыв. И это будет первая женская партия Украины", - добавила она.

По мнению Поляковой, "сегодня стране, как никогда, нужен женский взгляд, женский ум и женский подход".

"Потому что мы, прежде всего, мамы, и только мы хорошо знаем, какой должна быть страна, чтобы там не только воспитывать наших детей, а чтобы захотелось рожать детей", - сказала певица.

"Люди, мы вымираем! Индийцы размножаются, и китайцы тоже... Для кого наши военные защищают наши территории? Если мы вымираем, то некому будет там жить. Поэтому я думаю, что нам надо размножаться, нам надо рожать", - считает она.

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Источник: https://censor.net.ua/v3129522
 
   
 Топ комментарии
 
Партии "Дизель Шоу" приготовиться. Хотя за Егорку Крутоголова я бы проголосовал. У них юмор на порядок выше чем в сраном квартале Певица Полякова заявила о создании женской партии: "Надоело голосовать за какого-то дядю" - Цензор.НЕТ 7897
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Судячи з останніх подій,тут нічого дивного немає.
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Ну тогда мы рабочие, пойдем на ваше место в шоубизнес. А шо? Нихера делать не надо, пой себе всякую дичь. Ну а фермера и собственники заводов- пароходов пусть ищут раб силу, мож найдутся лохи за копейки работать. А я нет. Я лучше буду как дива Монро, напялю женскую одежду и тоже буду дивой. Харош уже на вас батрачить.
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Ні, від цієї партії нам конкретно жіночій орган, а жопа в нас і так постійний стан.
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А що це прояви сексизму й гендерної нерівності? Маю надію суспільство дасть цьому неподобству справедливу оцінку.
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Подружка ЗЕ решила с ним сделать коалицию?
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не факт - просто решили все - можно ковать железо - пока клиент этого хочет )))))
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дамы - наши самый умные,красивые и самые лучшие представительницы, нашей любимой страны - вот вам и возможность, проголосовать за себя любимых ,а не так как вам говорили - теперь будет, хоть кто то, понимать ваши желания и их отстаивать в Раде - выбор очевиден - как много потеряют другие партии, даже боюсь и озвучить - но так и должно было быть - 95 квартал, не один, у нас в стране
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Жаль что не балотировалась на президента, я бы за нее проголосовал! Она одинакового уровня компетенции, ума и опыта что с Зелей, но зато красивее, моложе, выше, и не евгейка))
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вообще-то ее муж еврей-кореш бени. понятно, откуда эти ноги растут
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Не ведись на ціцьки, не будь каблуком! Голосуй за Дзідзьо
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Всё правильно . Если есть деньги , а почему и нет ?
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И то верно. Но перед созданием партии,нужно ещё было спеть песню--"Первое лето без тебя"(Порошенко), а потом и партию,только с другим названием--кто-же призывает размножаться с названием "Надоело голосовать за какого-то дядю", нужно так--партия "Даёшь-Матка"-и шлёпать на выборы, догонять Китай с Индией.
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Зеленский что у нас, законодатель мод что-ли?
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в Украинской политике , голова не главное
Співачка Полякова заявила про створення жіночої партії: "Набридло голосувати за якогось дядька" - Цензор.НЕТ 4543
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Содержимое этого "веселья" - жир , молочные железы и иногда серьёзные проблемы . Думайте головой , а не жопой . В ней нет мозгов .
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Сердючку спикером, и здоровый глузд мы победим окончательо.
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Ще партію "Білих орлів" залишилося створити
Співачка Полякова заявила про створення жіночої партії: "Набридло голосувати за якогось дядька" - Цензор.НЕТ 671
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Орел уже давно в Раде. Вторая каденция. Правда без своей партии.
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Многие, с удовольствием, стали бы членом этой партии. 😉
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Вы хотите ввести своего агента в эту партийную среду?
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Провести глубокое исследование программы партии, основанное на тесном сотрудничестве.
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Не забудьте мати посередником прези.. дента.
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Уважаемые Украинцы, а это уже полная *ОПА!!!

Тут один Клоун вытворяет черт что поймет, еще и Клоунесса лезет.......
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Окрім "слуги", буде ще й партія "ескорт народу"
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***
бывшая проститутка вышла на трибуну и сказала
- работаем, коллеги!!!
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Партія "Маски шоу", блок Потапа і Насті і депутат самовисуванець Монатік. Співачка Полякова заявила про створення жіночої партії: "Набридло голосувати за якогось дядька" - Цензор.НЕТ 61
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Самовсуванець (або по-воєнному "палковводець")
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Могла бы попасть во второй тур, вместо Пети.
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Вона не зможе выдкусити у БПП... хоча навыіщо кусати...можна і ...
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Тому я думаю, що нам треба розмножуватисяДжерело:https://censor.net.ua/ua/v3129522

ну так чого ж чекати - підїжджай ....)))
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ну а что . жизнь показывает что чем безбашеннее кандидат тем больше шансов на победу Співачка Полякова заявила про створення жіночої партії: "Набридло голосувати за якогось дядька" - Цензор.НЕТ 1227
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До дідька ті старі технології, до дідька старі обличча, та й країна в айфоні нам не потрібна!
Давайте обирати владу на порнохабі! Там точно ніхто нічого не скриє від людей Співачка Полякова заявила про створення жіночої партії: "Набридло голосувати за якогось дядька" - Цензор.НЕТ 2069
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Убил наповал!!! ,))))))))))))))
Представил себе открьітьій список партии....и программу
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название у этой партии должно быть _ пилотка? ЖПП
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Да с КО-Ко-Кошником на пустой голове у нее "много" шансов в Украине, пройти 3-5 процентный барьер. Співачка Полякова заявила про створення жіночої партії: "Набридло голосувати за якогось дядька" - Цензор.НЕТ 8770
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Кто то, играя членом на рояле набрал 73%, вы думаете, что за эти ноги проголосует всего 3 %?
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Аналогічно. Окрім "шльопали шльопки" - ані путіна не знаю.
Таки файно бути адептом андеґраундної музики. Хоч про цей шоубіз-гадюшник не в курсі.
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В польському Інтернеті помітної популярності здобула партія африканської Кенії. Партія під назвою Chuja. Як пишуть поляки - це єдина партія, яка виконає свої обіцянки. Коментарів з Польщі, причому специфічних, було так багато, що Фейсбук заблокував аккаунт кенійців.
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В чем-то она права. Когда в стране нет грамотно составленных Законов и государство работало на кучку олигархов, голосовать за дядю, про которого мало что знаешь это действительно мрак. Но если Оля Полякова тётя, то это не значит что проблема снята.
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Верховну Раду та вибори з метровими бюлетенями цю клоунаду створив не Зеленський. А народу надоїло іти на супротив і він підіграв. Що ? - не сподобалось ??
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Я бы проголосовал, хватит мужиков-воров, девочкам приятнее деньги отдавать.
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Я швидше проголосую за Полякову ніж за свинарчуків усих мастей. Полякова свої гроші заробила чесною працею, а не мародерством.
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Вообще чем дальше тем веселее. Пуйловский "напад" уже что, не в тренде?
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Дивлячись на це все у будь якого завойовника виникає єдине рішення: "Та ну його на...!!!!"
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Партии ТП нам очень не хватает в парламенте. Если позориться на весь мир, то делать это нужно красиво. Партия " Поющие трусы" - ПТ, а если буквы поменять местами, ну вы в курсе.
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Не надо делать себе нервы, в политике есть все прослойки: боксеры, бандюки из 90х, певцы, ректоры, зеки и т.д. Дышите ровнее.
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Оце вірно в Верховній Раді мають бути представлені всі прошарки крім токарів слюсарів і зварювальників.
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Бєня запускає пробний проект ? Полякова - суддя і тренер, наставник , активний учасник проекту зеленского "ліга смєха"
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Это ПИ...ДЕЦ! товарищи! они там что все подпухли? Будет не парламент, а студия по клепу информационного говна! аж слов нету.
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За дядю надоело! Будем за тетю теперь
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Педаль в асфільт! Випускайте Лободу!

Співачка Полякова заявила про створення жіночої партії: "Набридло голосувати за якогось дядька" - Цензор.НЕТ 6594
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Все це пиль,якщо чутки виявляться фактами. ВІН. САМ !!! ІДЕ.Вакарчук з Поляковою хай ховаються .
Співачка Полякова заявила про створення жіночої партії: "Набридло голосувати за якогось дядька" - Цензор.НЕТ 4559
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А Іво Бобул і Павло Зібров в списку партії Полякової якими будуть, перед Монатіком, чи ззаду ?.. А то ми хвилюємось...
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решено ! тоже создаю свою партию ! а что,всяким кловнам можна а мне нет?
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Если у вашей партии будет название, как ваш ник " раша в перде ", считайте, что мой голос у вас уже есть.
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Карл Айкан: «Скоро нами будут руководить одни идиоты»
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Вообще я За! Кто осмелиться напасть на самую культурную и добродушную нацию в мире - это кощунство, варвоство и позор. Президент - артист. ВР - Вакарчук, Монатик, этот блондин с длинным волосом(забыла ФИО), Полякова, кто-то ещё там проскакивал. Замечательно!
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Ця дебілка в кокошнику буде ідеальною парочкою для нашого президентика в лосинках. Вона буде співати про шльопки, а він стукатиме члєніком по клавішах.
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не влада вимальовується а якесь збіговисько вирожденців з шоу-бізнесу та ватяних шавок....мутанти...
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Пусть идёт. Она же думает что она умная. Она даже думает что она хорошо поёт. На её концерты озабоченные ходят посмотреть. Слушать песни про тапки ?
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Канешнаа! Женский ум от Поляковой, только его нам в Раде и не доставало. Весь ум то в кокошнике, не снимай!
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тепер ви точно знаєте хто такі членкині і мисткині...
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Теперь будем голосовать за какую-то тетю... Слава Зеленского явно не дает покоя всяким мокрощелкам и петерастам. Насчет мозга ты не подумала, Полякова?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПевица Полякова заявила о создании женской партии: "Надоело голосовать за какого-то дядю". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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