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 "Первый генерал": МВД опубликовало эпизод из фильма "Славянск. Начало войны" о погибшем в 2014 году Сергее Кульчицком. ВИДЕО

МВД опубликовало эпизод из фильма "Славянск. Начало войны", в котором говорится о погибшем 5 лет назад генерал-майоре Сергее Кульчицком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кульчицкий погиб 29 мая 2014 года, когда вместе с бойцами НГУ и МВД возвращался на вертолете с района Славянска. Вертолет был подбит российскими террористами. Работа над документальным фильмом еще продолжается.

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29 мая 2014 года на четвертом блокпосту вблизи города Славянска Донецкой области были разгружены продукты питания и проведена ротация личного состава. Возвращаясь из района горы Карачун, вертолет Ми-8МТ Национальной гвардии Украины, на борту которого находился генерал-майор Сергей Кульчицкий, был обстрелян и подбит террористами из ПЗРК. Боевики, выпустив ракету, скрылись в ближайшей деревне Былбасовка.

Во время падения взорвались топливные баки. В результате катастрофы погибли 12 человек - шесть военнослужащих Национальной гвардии, включая двух членов экипажа, и шесть представителей спецподразделения МВД Украины.

20 июня 2014 Сергею Кульчицкому посмертно присвоено звание Героя Украины. Другие погибшие награждены орденом "За мужество" I степени (посмертно).

В честь погибшего генерала назван батальон оперативного назначения Национальной гвардии Украины, который Кульчицкий начал формировать из бойцов Самообороны Майдана – "Батальон им. Героя Украины генерала Кульчицкого".

Источник: https://censor.net.ua/v3129480
 
 
 Топ комментарии
 
Затули свою смердючу пельку, безродна свинособако.
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Мабуть, сидить на Брайтон-Біч
І звідти серить... fucking bitch...


(експромт)
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кацапы всегда плятся безграмотностью, даже свой кацапский незнают.
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От это дурацкой *ихтамнето-потерьнетовской* войны ощущение вечности, уверен рекорд Афганской войны которая шла 10 лет она побьет точно "Первый генерал": МВД опубликовало эпизод из фильма "Славянск. Начало войны" о погибшем в 2014 году Сергее Кульчицком - Цензор.НЕТ 1367
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Вот не пойму-За что дали генералу орден Героя Украины,а солдатам ордена за мужество?В чём состоял героизм ?если всех одинаково подбили одной ракетой в одном вертолёте.
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Пожертвовали жизнью за иделы пропагандируемые нынешней властью. В более упрощенном варианте - умерли за Родину.
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в более упрощеном варианет, отдал жизнь что б косапские ублюдки не продвинулись дальше и не убили больше украинцев так понятно тебе?
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Сколько патриотов лягло . СЛАВА ВАМ !
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Затули свою смердючу пельку, безродна свинособако.
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Мабуть, сидить на Брайтон-Біч
І звідти серить... fucking bitch...


(експромт)
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Мабуть, сидить у москоу,
Та факі тичить Маску.
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кацапы всегда плятся безграмотностью, даже свой кацапский незнают.
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ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ТА СЛАВА КРАЩИМ СИНАМ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ https://www.youtube.com/watch?v=WUofijAdLx8
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Первый генерал": МВД опубликовало эпизод из фильма "Славянск. Начало войны" о погибшем в 2014 году Сергее Кульчицком. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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