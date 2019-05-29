 Бойцы полка "Азов" уничтожили позицию оккупантов и двух российских террористов. ВИДЕО беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали на своей странице в youtube.

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