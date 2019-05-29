 Бойцы полка "Азов" уничтожили позицию оккупантов и двух российских террористов. ВИДЕО беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали на своей странице в youtube.
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Бойцы "Азова" уничтожили штаб российских оккупантов на Донбассе. ВИДЕО беспилотника
"На все про все времени заняло всего несколько минут", - бойцы ВСУ уничтожили позицию российских террористов. ВИДЕО беспилотника
Украинские бойцы уничтожили позиции российских оккупантов на Ясиноватской развязке. ВИДЕО
"Видишь, откуда по нам работают? Запускай птичку", - бойцы ВСУ уничтожили позицию российских террористов. ВИДЕО
Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады уничтожили позицию пророссийских террористов на Донбассе. ВИДЕО беспилотника
+29
Приятно смотреть -- смерть свинособакам кацапским
+24
Пока всякие клованы дурят людей обещаниями,ребята на передке делают свою работу.! Браво парни!
+15
что-то енотик наш заскучал ))
Талибан в гостях у Вовы
и маладаая...не узнааеть...
был если честно как бревно
теперь в гробу лежит как тоже
оно
миною по репе
в клочья жопа-лапти
вот тебе.. be happy
и ..don't worry.. как бы
Бронежилет юный сепар надел,
Проверить на прочность его захотел...
Развеселил сослуживцев пацан -
"Мля, ты походу сдыхаешь, братан?"
в углу не плачет мать старушка
хохочет третий день отец
и молодая точно знает
какой в ашотика конец
Теперь его вóроны будут клевать...
Нет, не напрасно зашкварился он -
Вдова наконец-то купила айфон.
Ватник на кухне бояру бухал,
Сзади бульдозер к нему подъезжал...
"Бульдозер на кухне? Лол! Это бред!"
Смеётесь? Ну, смейтесь... А сепара нет.
Побольше таких видео выставляйте, что бы все видели как выполняется Минск.
Побольше таких видео выставим, что бы все видели как москаляки превращаются в фарш.
Меня всегда удивляло, почему рузке называют тараканов - прусаки, а немцы - русаки. Есть в этом какой-то тайный смысл или просто исторически так сложилось?
неминучість долі стати потрібним аграрному сектору України