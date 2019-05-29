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 Политика Украины, Общество
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Все про:алкоголь (1467) телевидение (522) Мосийчук (331)

 "Я знахожуся в стані, в якому я є", - телезрители заподозрили нардепа Мосийчука в том, что он пришел нетрезвым на прямой эфир. ВИДЕО

Телезрители заподозрили нардепа Игоря Мосийчука в том, что он пришел на прямой эфир в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о нетрезвости нардепа заявил один из зрителей, который дозвонился в студию программы Vox Populi на телеканале ZIK.

"Ви можетете оцінювать як завгодно. Я знахожуся в стані, в якому я є", - отреагировал на подозрение Мосийчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/v3129450
 
   
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По говорю очень схож с новым преЗЕдентом, тоже адекватно пары слов связать не может.
Значит будущий депутат ВР от Слуги Народа "Я знахожуся в стані, в якому я є", - телезрители заподозрили нардепа Мосийчука в том, что он пришел нетрезвым на прямой эфир - Цензор.НЕТ 4953
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твой кумир бывает в ударе.
"что бы экономика росла, а не как она это делает должны быть большие финансовые вдувания. имея под собой определенные корни двигаться всегда легче, но сейчас когда монетная составляющая нанесла себе тяжелый урон денег не хватает даже на то что бы просто упокоиться с миром. я не очень широко понимаю в банковской сфере но знаю что враг может проникнуть тебе туда куда ты и сам не пробовал. поэтому что касается экономики я за то что бы не бояться а делать так как идет само."
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Певно Шляшко достав його інтимним вимогатєльством. Звідси і стесс та пєчаль.
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"отцепитесь старушки, он в пичальке"
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шо то за новое лицо "Я знахожуся в стані, в якому я є", - телезрители заподозрили нардепа Мосийчука в том, что он пришел нетрезвым на прямой эфир - Цензор.НЕТ 4408 пора пристроить тоже жертва хунты
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В Моськи лишенько - ЗЄ до корита не підпускає!
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А кому сейчас хорошо? Каждый день стресс приходится снимать
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я знахожуся в стані, в якому я є", - телезрители заподозрили нардепа Мосийчука в том, что он пришел нетрезвым на прямой эфир. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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