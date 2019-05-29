 "Я знахожуся в стані, в якому я є", - телезрители заподозрили нардепа Мосийчука в том, что он пришел нетрезвым на прямой эфир. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, о нетрезвости нардепа заявил один из зрителей, который дозвонился в студию программы Vox Populi на телеканале ZIK.
"Ви можетете оцінювать як завгодно. Я знахожуся в стані, в якому я є", - отреагировал на подозрение Мосийчук.
Значит будущий депутат ВР от Слуги Народа
"что бы экономика росла, а не как она это делает должны быть большие финансовые вдувания. имея под собой определенные корни двигаться всегда легче, но сейчас когда монетная составляющая нанесла себе тяжелый урон денег не хватает даже на то что бы просто упокоиться с миром. я не очень широко понимаю в банковской сфере но знаю что враг может проникнуть тебе туда куда ты и сам не пробовал. поэтому что касается экономики я за то что бы не бояться а делать так как идет само."