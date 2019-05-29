 "Я знахожуся в стані, в якому я є", - телезрители заподозрили нардепа Мосийчука в том, что он пришел нетрезвым на прямой эфир. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, о нетрезвости нардепа заявил один из зрителей, который дозвонился в студию программы Vox Populi на телеканале ZIK.

"Ви можетете оцінювать як завгодно. Я знахожуся в стані, в якому я є", - отреагировал на подозрение Мосийчук.

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