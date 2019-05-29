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 "А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондуктор из Могилева удивляет своих пассажиров родным языком. ВИДЕО

Ольга Микалуцкая раньше работала учительницей, а теперь называет своими учениками пассажиров общественного транспорта, которым каждый день на своём примере даёт урок белорусского языка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, могилевский кондуктор говорит, что было только три случая, когда от нее требовали говорить на русском языке.

"Три раза возмущались, злились и говорили, что здесь все должно быть на русском. Но мы спокойно решали этот вопрос - я отвечаю стандартной фразой: "Я у себя дома и разговариваю на одном из двух государственных языков", - рассказывает Микалуцкая.

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Источник: https://censor.net.ua/v3129441
 
   
 Топ комментарии
 
о це приклад для русогаварящіх) на Цензорі! "А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондуктор из Могилева удивляет своих пассажиров родным языком - Цензор.НЕТ 821
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Такой милейший язык, грех не говорить на нем!
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я пишу на русском потому что не хочу звучать как Азаров.хотя сам понимаю что стыдно не уметь правильно говорить и писать на Мове своей Страны.
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о це приклад для русогаварящіх) на Цензорі! "А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондуктор из Могилева удивляет своих пассажиров родным языком - Цензор.НЕТ 821
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Насправді це приклад для співробытників держустанов.
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та отож, це так важко))) вчити мови, а не переходити на ізик)))
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не знаю, не бував в Мінську, хоча, мабуть як і в Києві чутно кацяпьку говірку!
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я пишу на русском потому что не хочу звучать как Азаров.хотя сам понимаю что стыдно не уметь правильно говорить и писать на Мове своей Страны.
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не соромся, все в світ відносне - так само як ясність)- одна з хворм)- абсолютного туману!
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НЕМАЄ "руського язіка" - є кацаповскій ***********....
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погоджуюсь - лайно буде завжди лайном, хоч має спільне з чоколятом)) "А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондукторка із Могильова дивує своїх пасажирів рідною мовою - Цензор.НЕТ 6405
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Такой милейший язык, грех не говорить на нем!
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Нє, він білоруський. А то Шо кажЄЦА кацапам нікого не цікавить. Взагалі то кацапський ізЬик він дійсно зібраний з декількох мов. У слов'ян, приміром місяці року мають слов'янське, своє походження, а у кацапів запозичені. Взагалі кацапсяча мова, мова свинособак. А, приміром, я іноді пишу на ній лише для того, щоб свинособаки достеменно розуміли які вони тварини... "А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондукторка із Могильова дивує своїх пасажирів рідною мовою - Цензор.НЕТ 1282
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Кожна мова має право на існування, нехай вона навіть з'явилася від змішування декількох. Але коли цією мовою майже завжди розмовляли кати та вбивці українського народу, то починається відторгнення. Хоч сам й російськомовний, але дуже хочеться, щоб у майбутньому російська мова дуже рідко лунала на українській землі.
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Бацьку походу отправят к Каддафишке.... тем же способом.

Чтобы сенсацией была кондуктор, которая всего лишь разговаривает на языке своей страны....(в своей же стране)
Усатый колхозник, ведь не спрячешься.
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а яка ж зрозуміла і близька мова... ну просто чудова!!!
це щелеподефективним важко і дивно..
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Якщо президент погано володіє державною мовою, то ми теж можемо прийти до того жалюгідного стану. Я пам*ятаю ті радянські часи, коли висміювали людей, які розмовляли українською мовою.
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Самые большие проблемы с преподаванием белорусского языка и на белорусском языке начались после того, как в 1962 Никита Сергеевич Хрущев на ступенях Белгосуниверситета изрёк: "Чем быстрее мы забудем свои национальные различия и заговорим по-русски, тем быстрее придем к коммунизму".
Читать полностью: https://news.tut.by/otklik/270273.html?crnd=28117

"Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нём, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык - бедный язык. В мире существует только два великих языка - русский и английский." ((c) Лукашенко)
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Кацап зовсім не палиться)) Виключатєль, не забудь сказать, шо Хрущов "Крим хахлам падаріл"))
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Можна спрачацца - беларускi узурпатар маскоуская марыянетка, маргiнал ды гультай, якi не адолеу мову, навогул не этнiчны беларус, цi усе гэта разам. Але пакуль ен пры улпдзе - мова будзе пад прыгнетам.
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Щас защитники русскагаваарящих придут спасать от мовы, уверен, что уши уже навострили, а то слишком много резонанса русофобского
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Капля в белорусском русскоговорящем море.
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Щоб у нас не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній державі демократичній республіці Біларусь, вона була припинена антибеларуським референдумом, який провели з ініціативи проросійського диктатора президента Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» біларуси необдумано вирішили надати їй, нарівні з своєю рідною білоруською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останім цвяхом в труну біларуської мови яка просто зникла, як і почала зникати Біларуська держава яка поступово перетворюючись в бесправну колонію у складі паРаші. Страшний гіркий досвід біларусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо нового українофоба..резидента і депутатів парламенту ... Які повинні назавжди засвоїти що вільна суверенна держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним бесправним колоніям, а Украина не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії. Тепер вже нема рідної біларуської мови самі знищили її бульбаші, а значить немає у них і рідної держави, бо без національної мови небуває сувереної держави.
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надо же и шо даже без мовнага закона размавляе? Самоуправство! Срочно защитить жинку зоном пра мову!
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Вітанні з Беларусі сябрукі-украінцы. Можа быць крыху не па тэме, але нажаль на таварах вашых вытворцаў, якія рэгулярна адмыслова набываю ў крамах, няма нашай мовы. Нават на расейскіх вырабах зрэдку беларуская мова трапляе. Слава Украіне!
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Исходя из того,что на 10000 Сябров лишь одна владеет родным языком, увиденное оптимизма не придает.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондуктор из Могилева удивляет своих пассажиров родным языком. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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