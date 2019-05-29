 "А што? Беларуская мова ж прыгожая. А чаго ж мы не гаворым?", - кондуктор из Могилева удивляет своих пассажиров родным языком. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, могилевский кондуктор говорит, что было только три случая, когда от нее требовали говорить на русском языке.

"Три раза возмущались, злились и говорили, что здесь все должно быть на русском. Но мы спокойно решали этот вопрос - я отвечаю стандартной фразой: "Я у себя дома и разговариваю на одном из двух государственных языков", - рассказывает Микалуцкая.

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