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 Общество, За рубежом
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Все про:воровство (559) Россия (72886) цветы (43) Русский мир (366)

 "Теперь колючей проволоки не хватает", - в российском Красноярске огородили клумбы и закрыли их сеткой для защиты от воров. ВИДЕО

В российском Красноярске городские цветочные клумбы огородили металлическим каркасом, на который натянули прочную синтетическую сетку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом местные власти решили бороться с воровством цветов.

"Клумбы строгого режима" вызвали бурное обсуждение среди горожан - одни уверены, что теперь только колючей проволоки не хватает, а вторые - что только так можно противостоять воровству.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российский парусный фрегат "Мир" протаранил микроавтобус и торговую палатку в порту немецкого города Бремерхафен. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3129249
 
   
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Мuд Роисси‏ @Fake_MIDRF



ФОТОФАКТ! Красноярск настолько суровый город, что даже тюльпаны в нём попадают в тюремное заключение:
"Теперь колючей проволки не хватает", - в российском Красноярске огородили клумбы и закрыли их сеткой для защиты от воров - Цензор.НЕТ 8040
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А пять тысяч вольт подключить к проволочному заграждению не пробовали? Или мины противопехотные, "слабо", поставить? Или все на Донбасс вывезли? У меня в городе все клумбы в цветах - что на бульварах, что во дворах... И, практически, никто не ворует... Ходят, любуются... Значит, дело в людях?... В Крыму, до оккупации, тоже всё цвело... А когда "понаехи" нахлынули, так, по выражению знакомой, "словно Мамай прошёл..." А они - "одиннарот"!, кричат...
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Путин: "Нужно жестко пресекать попытки проникновения на нашу территорию террористов".
"Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв - Цензор.НЕТ 6227
Делегация террористической организации "Талибан" прибыла в Москву на мероприятие к 100-летию россйско-афганских дипотношений. Друзья и партнеры.

А террористы с фашистами все в Украине!
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Мuд Роисси‏ @Fake_MIDRF



ФОТОФАКТ! Красноярск настолько суровый город, что даже тюльпаны в нём попадают в тюремное заключение:
"Теперь колючей проволки не хватает", - в российском Красноярске огородили клумбы и закрыли их сеткой для защиты от воров - Цензор.НЕТ 8040
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А где пулемётные вышки и КСП?! "Непорядок"...
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я предлагаю еще и заминировать, уверена, многим горожанам это тоже понравится....
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Тюльпан отцветет...нужно срезать цветоножку а то вид будет еще тот...через месяц засохнут листья......и что дальше..?? Что будет со всей это конструкцией...сеткой...??
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снимут...не отдавать же бомжам на металлолом "Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв - Цензор.НЕТ 4468.
хотя у них ща разрешили стеклотару сдавать.все облегчение какое то
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А пять тысяч вольт подключить к проволочному заграждению не пробовали? Или мины противопехотные, "слабо", поставить? Или все на Донбасс вывезли? У меня в городе все клумбы в цветах - что на бульварах, что во дворах... И, практически, никто не ворует... Ходят, любуются... Значит, дело в людях?... В Крыму, до оккупации, тоже всё цвело... А когда "понаехи" нахлынули, так, по выражению знакомой, "словно Мамай прошёл..." А они - "одиннарот"!, кричат...
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Повторял и буду повторять. россия - край сказочных долб...ов!
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колючая проволока вся ушла на реконструкцию гулага )
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Ну да , всю страну колючкой огородили , теперь на клумбы не хватает
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Зате атмосферу створює... Ще треба пустити електричний струм і замінувати.
І поставити ґавтоматизовані кулеметні турелі, що будуть періодично когось розстрілювати.

"Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв - Цензор.НЕТ 4754"Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв - Цензор.НЕТ 4754"Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв - Цензор.НЕТ 4754
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Я на цілих п"ять хвилин тебе випередив...
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Девочка с клумбы сорвала цветок.
Сторож был старый альпийский стрелок,
Метко прицелился, выстрелил в глаз...
Больше она не позорит наш класс!
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Это нормально Надо привыкать смотреть на цветы через решетку. Такая обработка детей в кацапии происходит непрерывно. Вот, например, Самара.
"Тепер колючого дроту бракує", - в російському Красноярську огородили клумби і закрили їх сіткою для захисту від злодіїв - Цензор.НЕТ 4638
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Даже цветы огораживаются от кацапов )
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дикуни ж бо...
від них потрібно все живе відгородити..
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Надо было просто заминировать по периметру.
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Такие креативные эти кацапы. Забор нужно было ставить ,метров 5 высотой, а в заборе дырочки сделать, нехай любуются и не забывают, как тюльпаны выглядят. Сетку эту все равно украдут.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Теперь колючей проволоки не хватает", - в российском Красноярске огородили клумбы и закрыли их сеткой для защиты от воров. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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