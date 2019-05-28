 "Теперь колючей проволоки не хватает", - в российском Красноярске огородили клумбы и закрыли их сеткой для защиты от воров. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом местные власти решили бороться с воровством цветов.
"Клумбы строгого режима" вызвали бурное обсуждение среди горожан - одни уверены, что теперь только колючей проволоки не хватает, а вторые - что только так можно противостоять воровству.
Делегация террористической организации "Талибан" прибыла в Москву на мероприятие к 100-летию россйско-афганских дипотношений. Друзья и партнеры.
А террористы с фашистами все в Украине!
ФОТОФАКТ! Красноярск настолько суровый город, что даже тюльпаны в нём попадают в тюремное заключение:
хотя у них ща разрешили стеклотару сдавать.все облегчение какое то
І поставити ґавтоматизовані кулеметні турелі, що будуть періодично когось розстрілювати.
Сторож был старый альпийский стрелок,
Метко прицелился, выстрелил в глаз...
Больше она не позорит наш класс!
від них потрібно все живе відгородити..