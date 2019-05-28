 "Теперь колючей проволоки не хватает", - в российском Красноярске огородили клумбы и закрыли их сеткой для защиты от воров. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом местные власти решили бороться с воровством цветов.

"Клумбы строгого режима" вызвали бурное обсуждение среди горожан - одни уверены, что теперь только колючей проволоки не хватает, а вторые - что только так можно противостоять воровству.

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