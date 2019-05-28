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 "Семья - сердце Украины": в Киеве пройдет Всеукраинское шествие в защиту прав детей и семей. ВИДЕО

Сегодня, 28 мая, проходит пресс-конференция "Семья - сердце Украины" при участии представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВЦиРО) по случаю проведения в Киеве 8 июня 2019 Всеукраинского шествия в защиту прав детей и семей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛБ.

Мероприятие проходит в помещении Института Горшенина по адресу Киев, ул. Малая Житомирская 18-Б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

Участники пресс-конференции:

  • Виталий Кривицкий, председатель ВСЦиРО, епископ Киево-Житомирской епархии, Римско-Католическая Церковь в Украине (РКЦ)
  • Евстратий (Зоря) - Заместитель Председателя управления внешних церковных связей в Украине, архиепископ Черниговский и Нежинский, Православная Церковь Украины (ПЦУ)
  • Алексей Петров, митрофорный протоиерей, руководитель Департамента внешних связей в Украине, Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ)
  • Рустам Гафури, шейх, заместитель Муфтия Украины, Духовное управление мусульман Украины (ДУМУ)
  • Анатолий Козачок, пeрвый заместитель старшего епископа Украинской Цeркви Христиан Веры Евангeльськой (УЦХВЕ).

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Основные вопросы для обсуждения:

  1. Роль семьи в современном обществе. Какой должна быть государственная семейная политика и чем могут помочь церкви и религиозные организации?
  2. Что и кому нужно делать, чтобы преодолеть такие проблемы, как рост числа разводов, насилия в семье, поощрение абортов и суррогатного материнства.
  3. Какие опасности для семьи кроются в гендерной идеологии?
  4. Цель проведения ежегодного Всеукраинского шествия в защиту прав детей и семей. Как будет проходить шествие 8 июня 2019.

Организаторы: Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций. В состав ВСЦиРО входят 16 церквей и религиозных организаций, среди которых православные, греко-и римо-католические, протестантские и евангельские церкви, а также иудейское и мусульманское религиозные объединения и одна межцерковная организация. С 06.03.2019 года председателем ВСЦиРО стал Виталий Кривицкий, епископ Римско-Католической Церкви в Украине, Ординарий Киево-Житомирский.

Напомним, в 2018 году Шествие в защиту прав детей и семей собрала около 10 000 участников, которые прошли колонной от Михайловской площади до здания ВР. Цель Шествия - привлечь внимание общества и власти к моральным и духовным основам семьи и брака как союза мужчины и женщины, необходимых для гармоничного воспитания и здорового развития детей.

Источник: https://censor.net.ua/v3129245
 
 
 Топ комментарии
 
Храните Украину от гомосеков и прочих. .. асов.
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ну хоть не очередное шествие "равных"
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Обязательно пойду на данное мероприятие... цветные уже подзадолбали своими плакатами на которых вагина изображена
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ну хоть не очередное шествие "равных"
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Обязательно пойду на данное мероприятие... цветные уже подзадолбали своими плакатами на которых вагина изображена
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Храните Украину от гомосеков и прочих. .. асов.
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посол США, главная защитница извращенцев и организатор прайдов уехала...., теперь жизнь ....асов вернется в то место, где им и положено быть...
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walking - нужно в дупу трахаться, что бы эти скрепы семейных ценностей нормальных мужчин и женщин бежали с Украины, да? "Сім'я - серце України": у Києві відбудеться Всеукраїнська хода на захист прав дітей та сімей - Цензор.НЕТ 7936

Кстати..., в рашке некоторые орки и зубы чистят..., и смывают унитаз за собой... - может это тоже скрепы?
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А тебе надо шобы глиной из кратера штыняло?
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Семья - сердце Украины": в Киеве пройдет Всеукраинское шествие в защиту прав детей и семей. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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