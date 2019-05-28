EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  2083  41
Все про:выборы (22429) Днепр_город (2681) Филатов (304)

 "В тараканьих бегах меня не будет". Мэр Днепра Филатов заявил об отказе от выборов в Раду. ВИДЕО

Мэр Днепра Борис Филатов принял решение отказался от участия в парламентских выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в специальном видеообращении на своей странице в youtube.

"Ко мне поступали предлождения, как минимум от четырех партий, войти в пятерку избирательную в список. Повести какие-то партии, политические силы. не буду их сегодня называть. Я им всем желаю успеха. Тем не менее, я решил оставаться с городом. Я решил оставаться со своими земляками и заниматься обычной, простой, нормальной работой, а не принимать участие в тараканьих бегах", - заявил Филатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После запрета на продажу алкоголя ночью число ДТП в Днепре снизилось на 75%

Источник: https://censor.net.ua/v3129241
 
   
 Топ комментарии
 
буду занимается распилом бабла в Днепре
 показать весь комментарий
 
Непонятны симпатии днепрян к этому типчино совковому хамлу. Мэр Днепра Филатов не пойдет на выборы в парламент: "Буду заниматься работой, а не принимать участие в тараканьих бегах" - Цензор.НЕТ 476
 показать весь комментарий
 
Сейчас обливают дерьмом всех, кто не с Зе-беней.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
буду занимается распилом бабла в Днепре
 показать весь комментарий
 
 
Ну правильно, кто же откажется от теплого места ради непонятной перспективы.
 показать весь комментарий
 
 
Непонятны симпатии днепрян к этому типчино совковому хамлу.
 показать весь комментарий
 
 
конечно,он прав)) отсутствие выбора - это не выбор. Но,не выбирая,ты пожинаешь плоды своей глупости позже,увы.Неизвестно кто займет твое место,патриот или предатель.
 показать весь комментарий
 
молодець, вірне рішення))
наш київській виталька)), теж на преза в 14 році не пішов,
і без зелені) в чамайданах)) не лишився! "В тараканьих бегах меня не будет". Мэр Днепра Филатов заявил об отказе от выборов в Раду - Цензор.НЕТ 2188
так шо все воно відносне))- мерство), деутанство) і президенство))
все залежить від місця і часу! "В тараканьих бегах меня не будет". Мэр Днепра Филатов заявил об отказе от выборов в Раду - Цензор.НЕТ 8926
 показать весь комментарий
 
Ольгинские тролли набежали....
И зрадофилы....

Как по мне - Филатов - лучший мер за все время...
Кстати насчет парков...
Рекомендую пройтись по парку возле Метеора
и пройдитесь по парку напртив Славутича
А после расскажите как оно есть...
Как было возле метеора года два назад я знаю
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас обливают дерьмом всех, кто не с Зе-беней.
 показать весь комментарий
 
 
я думаю этот скоро к бене вернется если тот простит
 показать весь комментарий
 
 
Неа, он из тех, кто прекрасно знает, что Беня - халиф на час.Он прекрасно и без Бени обойдется, обождет в мэрах.
 показать весь комментарий
 
Рекомендую проехаться по Новому мосту...

Тыгыдымский мост им.Филатова - ему это вряд-ли простят, и в 2020 сей гражданин мером уже не станет.
 показать весь комментарий
 
Когда собственно дорожное покрытие после капитального ремонта становится существенно хуже, чем до ремонта, то возникают вопросы.
 показать весь комментарий
 
Новый мост еще не окончен...
Ваши предложения, как его ремонтировать?
Почему Вы не пойдете в горсовет, и не поделитесь своими знаниями?
Или Вы из тех, кому весь белый свет не мил?
 показать весь комментарий
 
Вы считаете, что Царев, Краснов и гвардия Януковича были лучше?
Вы из ментов, прокуроров или из бандитов?
 показать весь комментарий
 
по парку Глобы рекомендую пройтись и Шевченко. На счет "возле Метеора" это Зеленый гай и если я не ошибаюсь бюджет там областной был задействован. Сравните Днепр с Харьковом например. Как Новый мост и набережная с лучшим мером?
 показать весь комментарий
 
Бываю я в парке Глобы...
И в чем у Вас претнзии?
Что в нем не так?
Что не так в Шевченко?
 показать весь комментарий
 
Ты лучше скажи что делать в Днепре, если там алкоголь после 22:00 не продают? 😄
Я например лучше в Николаеве останусь, чем ехать туда, где плюют на права своих граждан.
 показать весь комментарий
 
Вы сильно страдаете?
Вы не можете рассчитать, сколько Вам надо алкоголя?
Или сколько водки не бери, ее все равно не хватит?
Я гдето в России такое наблюдал... Еще при Союзе
 показать весь комментарий
 
 
А это уже не ваше совковое дело, как я страдаю и сколько.
 показать весь комментарий
 
Ну Вы вспомнили про алкоголь...
И я у Вас спросил, для Вас алкоголь настолько важен, что Вы без него жить не можете после 22:00?
 показать весь комментарий
 
 
Не то чтобы не могу, просто зачем мне ехать туда, где нельзя то, что можно во всей Украине? Мне просто противны ваши сепарские замашки и попытки ущемить мою свободу .
 показать весь комментарий
 
Знали бы Вы как плюют на права своих граждан в Швеции. Не то что после 22-00, еще и купишь только в строго установленные часы и в специальных магазинах системы Systembolaget. А их на всю страну всего 431. И торгуют только до 18 часов. К тому же и в воскресенье закрыты, некоторые в субботу работают только до 14 часов. Представляешь, какие они эти шведы несчастные, тоталитаризм просто?
 показать весь комментарий
 
Мне не интересно как плюют в Швеции, я в Украине живу, а это республика. И раз это республика, я имею одинаковые права в любой ее части. А ваши федеративные замашки оставьте при себе.
 показать весь комментарий
 
То Вы может скажете, насколько Вам важен алкоголь после 22:00?
И почему Вы не можете его раньше купить?
Не можете рассчитать?
 показать весь комментарий
 
Допустим я просто не хочу покупать раньше 22:00 и принципиально покупаю не раньше 22:00, религия у меня такая, дальше что? 😄
 показать весь комментарий
 
У него единственная цель в жизни похоже. Нажраться до положения риз в любое время суток. Это всё, что от жизни надо.
 показать весь комментарий
 
В Швеции федеративное устройство? "У тарганячих перегонах мене не буде". Мер Дніпра Філатов заявив про відмову від виборів у Раду - Цензор.НЕТ 6491 Забавно, а они об этом почему-то не знают.
 показать весь комментарий
 
Мне не интересно что там в Швеции, мне интересно то что права украинца распостранены в одинаковой степени по всей Украине, а не там можно - там нельзя.
 показать весь комментарий
 
Типичная русня не может не вспомнить еврейский всемирный заговор...
Вам евреи в штаны еще не насрали?
 показать весь комментарий
 
а типичный шизофреник может увидеть в 4х словах одного предложения русню, евреев, гавно и заговор. Ты с утра таблетки не выпил?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"В тараканьих бегах меня не будет". Мэр Днепра Филатов заявил об отказе от выборов в Раду. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх