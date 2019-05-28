 "В тараканьих бегах меня не будет". Мэр Днепра Филатов заявил об отказе от выборов в Раду. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в специальном видеообращении на своей странице в youtube.

"Ко мне поступали предлождения, как минимум от четырех партий, войти в пятерку избирательную в список. Повести какие-то партии, политические силы. не буду их сегодня называть. Я им всем желаю успеха. Тем не менее, я решил оставаться с городом. Я решил оставаться со своими земляками и заниматься обычной, простой, нормальной работой, а не принимать участие в тараканьих бегах", - заявил Филатов.

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