 "В тараканьих бегах меня не будет". Мэр Днепра Филатов заявил об отказе от выборов в Раду. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в специальном видеообращении на своей странице в youtube.
"Ко мне поступали предлождения, как минимум от четырех партий, войти в пятерку избирательную в список. Повести какие-то партии, политические силы. не буду их сегодня называть. Я им всем желаю успеха. Тем не менее, я решил оставаться с городом. Я решил оставаться со своими земляками и заниматься обычной, простой, нормальной работой, а не принимать участие в тараканьих бегах", - заявил Филатов.
наш київській виталька)), теж на преза в 14 році не пішов,
і без зелені) в чамайданах)) не лишився!
так шо все воно відносне))- мерство), деутанство) і президенство))
все залежить від місця і часу!
И зрадофилы....
Как по мне - Филатов - лучший мер за все время...
Кстати насчет парков...
Рекомендую пройтись по парку возле Метеора
и пройдитесь по парку напртив Славутича
А после расскажите как оно есть...
Как было возле метеора года два назад я знаю
Тыгыдымский мост им.Филатова - ему это вряд-ли простят, и в 2020 сей гражданин мером уже не станет.
Ваши предложения, как его ремонтировать?
Почему Вы не пойдете в горсовет, и не поделитесь своими знаниями?
Или Вы из тех, кому весь белый свет не мил?
Вы из ментов, прокуроров или из бандитов?
И в чем у Вас претнзии?
Что в нем не так?
Что не так в Шевченко?
Я например лучше в Николаеве останусь, чем ехать туда, где плюют на права своих граждан.
Вы не можете рассчитать, сколько Вам надо алкоголя?
Или сколько водки не бери, ее все равно не хватит?
Я гдето в России такое наблюдал... Еще при Союзе
И я у Вас спросил, для Вас алкоголь настолько важен, что Вы без него жить не можете после 22:00?
И почему Вы не можете его раньше купить?
Не можете рассчитать?
Вам евреи в штаны еще не насрали?