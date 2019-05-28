 Призываю комитет безотлагательно рассмотреть избирательный кодекс, - Парубий. ВИДЕО

Об этом сообщил Парубий во время заседания 28 мая, передает Цензор.НЕТ.По его словам, после решения комитета, избирательный кодекс будет безотлагательно вынесен на рассмотрение народных депутатов перед внеочередными парламентскими выборами.
Парубий призвал комитет собраться сегодня, 28 мая, для рассмотрения кодекса.
"Вчера я дал поручение комитету безотлагательно собраться. Прошу вас способствовать тому, чтобы комитет безотлагательно собрался. Завтра (в среду - Ред.) мы не сможем рассматривать без решения комитета. Если у вас есть политическая воля - соберите комитет сегодня", - заявил Парубий.
Председатель ВР призвал правовой комитет парламента обязательно вынести решение по поводу избирательного кодекса на очередном заседании комитета, которое должно состояться в среду, 29 мая.
"Призываю - в среду рассмотрение на комитете. И безотлагательно, подчеркну, безотлагательно, я поставлю на рассмотрение избирательный кодекс по открытым спискам. Я убежден, что мы сможем принять его всем залом. Мы за открытые списки и против закрытых списков", - отметил спикер.
2. Не знаешь законов вообще. Уже начался избирательный процесс. Не важно, что проголосует Зрада. Выборы пройдут по нынешней системе.
3. Ты не читал закон с "открытыми списками", который заглох в прошлом году после принятия в первом чтении. Он по круче чем нынешняя мажоритарная система.
P.S. Вам реально доставляет удовольствие просто так вонять в комментариях не зная ничего?
звітки) така швидкість і завдання негайно...)))))
Українському народові доведеться заплатити за дефолт сповна. Якщо 73 відсотки виборців Зеленського були інструментом для здійснення олігархічних планів, так наслідки їх здійснення відчують на собі всі 100 відсотків українців. Падіння курсу національної валюти, зникнення продуктів і товарів, різке скорочення кількості робочих місць, затримки з виплатами пенсій і зарплат, соціальний і політичний хаос - і все це при наявності в країні достатньої для конфліктів кількості зброї на руках у населення. Різке зубожіння мільйонів українців може привести не тільки до масового виїзду з країни, а й до серйозних заворушень соціального характеру. Ми не знаємо, як в цій ситуації поведуться силові структури у різних регіонах України і чи не призведе різновекторність їхньої реакції до реального розколу країни і її подальшого зникнення з політичної карти ********* світу.
1. СДПУ (о)
2. Партія Регіонів
3. Наша Україна
4. БПП "Солідарність"
5. Європейська солідарність
Перейменування лайна не відміняє його суті... як смерділо, так і смердить!