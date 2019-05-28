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Все про:избирательный закон (146) Парубий (1936)

 Призываю комитет безотлагательно рассмотреть избирательный кодекс, - Парубий. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий просит Комитет парламента по вопросам правовой политики безотлагательно рассмотреть избирательный кодекс.

Об этом сообщил Парубий во время заседания 28 мая, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после решения комитета, избирательный кодекс будет безотлагательно вынесен на рассмотрение народных депутатов перед внеочередными парламентскими выборами.

Парубий призвал комитет собраться сегодня, 28 мая, для рассмотрения кодекса.

"Вчера я дал поручение комитету безотлагательно собраться. Прошу вас способствовать тому, чтобы комитет безотлагательно собрался. Завтра (в среду - Ред.) мы не сможем рассматривать без решения комитета. Если у вас есть политическая воля - соберите комитет сегодня", - заявил Парубий.

Председатель ВР призвал правовой комитет парламента обязательно вынести решение по поводу избирательного кодекса на очередном заседании комитета, которое должно состояться в среду, 29 мая.

"Призываю - в среду рассмотрение на комитете. И безотлагательно, подчеркну, безотлагательно, я поставлю на рассмотрение избирательный кодекс по открытым спискам. Я убежден, что мы сможем принять его всем залом. Мы за открытые списки и против закрытых списков", - отметил спикер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129219
 
 
 Топ комментарии
 
Ирокез, ты лучше переживай что после выборов тебе Петя платить перестанет.))
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Это типа видимость деятельности ??? вам уже никто не верит, заканчивайте цирк, в печь так в печь...
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сделайте Вове нервы - Беня ему денег может не дать - если будут открытие списки)))
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сделайте Вове нервы - Беня ему денег может не дать - если будут открытие списки)))
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Ирокез, ты лучше переживай что после выборов тебе Петя платить перестанет.))
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Слуга хотів відкриті? Хотів. Зробимо. Що хитрожопий, на слові зловили? А це тільки початок.
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вы таки за меня переживаете? откуда такое счастье та? у вас родинка где? - может вы таки мой незнакомый родственник? не ну и бывает же такое )))))))
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Так с 20.05 Петя с порохоботами впопыхах убежали в Ростов ты что не знал? Закликаю комітет невідкладно розглянути Виборчий кодекс, - Парубій - Цензор.НЕТ 4816
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А мажоритарку уберут, а то тут ничего про это не сказано?
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Мажоритарна складова - це відкриті списки. Просто голоси будуть справедливіше підраховуватися. У Зеківській систем достатньо було адмінресурсом забезпечити невеличку перевагу в окрузі, інші голоси втрачались. А тепер всі голоси будуть враховуватися. Тобто позитив і від мажоритарки і від пропорційки.
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Та невже? А чому? Тому що Зелене брехло типу її в відставку відправив? А як же потім нелегітимній він пропонувати фуфло в вигляді закритих списків? Що хитрожопі дуже? Ну, а тепер або підпише ВІДКРИТІ списки - або патріоти відправлять до Бузини. І хитржопу Зелень і його фан-клуб. Якщо рипнетесь.
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1. Ты не понимаешь, что вообще несешь.
2. Не знаешь законов вообще. Уже начался избирательный процесс. Не важно, что проголосует Зрада. Выборы пройдут по нынешней системе.
3. Ты не читал закон с "открытыми списками", который заглох в прошлом году после принятия в первом чтении. Он по круче чем нынешняя мажоритарная система.

P.S. Вам реально доставляет удовольствие просто так вонять в комментариях не зная ничего?
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Это типа видимость деятельности ??? вам уже никто не верит, заканчивайте цирк, в печь так в печь...
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Ну 5 років яйця чухали, а тепер типу нууу дуууже хочуть прийняти кодекс, але не встигнуть- типічні брехучі соєво-ригові ублюдки!!!
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шо андгію) курочка)) в лисину постукала)))
звітки) така швидкість і завдання негайно...)))))
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Понти і імітація роботи - знає,що не встигнуть...
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Ну Слуга тільки посмій не підписати ВІДКРИТІ списки. Буде те що Ярош тобі прогнозує. Наша проблема в тому що в 14 тільки одного хитрожопого дістали - Бузину. А треба було всіх.
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Треба було не брехати і красти 5 років ( я про соєвих), а справу робити - садити уродів і приймати закони. А соєві грабували/домовлялись з попередниками і в Раду не ходили...
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Ти проти відкритих списків що гарантував Слуга на інавгурації? Так чи ні? Виляти і займатися словблудством (що і робить зараз Слуга) - не пройде. Виборцю цей популізм скоро набридне.
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Метод от противного, очень действенный метод. Так держать Зеленский !!!
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"Плизываю камитет безотлягательно лясматлеть избилятельный кодекс" - Ленин нервно курит в гробу.
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В среду рассматривать? Да в среду в зале Рады обычно до сотни дупутатов.
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Олігархам важливо скупити все, що залишилося від українських активів - від землі до державних підприємств - задешево. Тому дефолт - кращий спосіб для їхнього збагачення і закріплення впливу на майбутнє країни. Після дефолту Україна остаточно перетвориться на пострадянську «недодержаву», про європейські перспективи якої можна буде забути і якою володітимуть кілька хижих сімей. Не випадково Коломойський в своєму інтерв'ю закликає Зеленського "не слухати Захід" і лякає зниженням рейтингу. Так, олігархам об'єктивно вигідний дефолт, саме тому їм і потрібен був слабкий, некомпетентний і підконтрольний президент на Банковій.
Українському народові доведеться заплатити за дефолт сповна. Якщо 73 відсотки виборців Зеленського були інструментом для здійснення олігархічних планів, так наслідки їх здійснення відчують на собі всі 100 відсотків українців. Падіння курсу національної валюти, зникнення продуктів і товарів, різке скорочення кількості робочих місць, затримки з виплатами пенсій і зарплат, соціальний і політичний хаос - і все це при наявності в країні достатньої для конфліктів кількості зброї на руках у населення. Різке зубожіння мільйонів українців може привести не тільки до масового виїзду з країни, а й до серйозних заворушень соціального характеру. Ми не знаємо, як в цій ситуації поведуться силові структури у різних регіонах України і чи не призведе різновекторність їхньої реакції до реального розколу країни і її подальшого зникнення з політичної карти ********* світу.
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ОБЕРЕЖНО! Красти по-новому: новій Україні потрібна нова політика - злодій, мародер та олігарх Порошенко.
1. СДПУ (о)
2. Партія Регіонів
3. Наша Україна
4. БПП "Солідарність"
5. Європейська солідарність
Перейменування лайна не відміняє його суті... як смерділо, так і смердить! Закликаю комітет невідкладно розглянути Виборчий кодекс, - Парубій - Цензор.НЕТ 1536
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Давай - не давай им поручения,-они Парубия все равно не услышат ( не поймут Закликаю комітет невідкладно розглянути Виборчий кодекс, - Парубій - Цензор.НЕТ 9844 ). Все в заботах о своем трудоустройстве, пора договорняков.
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Відкриті списки. Те що Зелений Слуга на інавгурації гарантував. Хто проти? Прихильники Зелені? А чому? А тому що хитрожопі.
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Проти соєві - бо уже 3 роки "засівають" округи типу від себе, але за наші кошти (бюджет).
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Дик мажоритарка лишається все одно. І друге - чому тоді на інавгурації гарантував? Слуга не мужик - а баба базарна?
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Ну-ну. А 4296 внесенных после первого чтения правок сколько будете обсуждать?
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Слуга - не чоловік. А базарна брехлива баба. Гарантувала на інавгурації одне - а зараз топить за іншу систему. Люди - вибираємо патріотичні сили - Свобода, Нацкорпус, Голос. Тільки вони можуть зупинити це популістське брехливе чмо!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПризываю комитет безотлагательно рассмотреть избирательный кодекс, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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