 Российский парусный фрегат "Мир" протаранил микроавтобус и торговую палатку в порту немецкого города Бремерхафен. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсетях.
На записи видно, как российское судно, маневрируя возле причала, сначала зацепило автомобиль, едва не опрокинув его, а потом прошлось по временному торговому павильйону.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсетях.
На записи видно, как российское судно, маневрируя возле причала, сначала зацепило автомобиль, едва не опрокинув его, а потом прошлось по временному торговому павильйону.
За***сь !
В Минобороны России приняли решении об отправке на металлолом самого большого российского десантного корабля «Митрофан Москаленко». Десантный корабль проекта 1174 является самым вместительным десантным кораблем российского военно-морского флота. С 2002 года данный корабль находился в резерве.
Недавно ж только в Корее мост таранили
Особенно опасна ситуация потери хода буксиром, например вследствие неисправности главных двигателей, намотки на винты обрывков рыболовных снастей, неисправности буксирного гака либо лебедки. В такой ситуации буксируемый объект становится неуправляемым, что в свою очередь, может вызвать целый ряд негативных последствий, вплоть до потери объекта.
В любом случае, капитан буксира должен обладать достаточным уровнем правовых знаний для оформления частной или общей аварии. Началом ответственности владельца буксира считается момент принятия объекта на буксир в начальном пункте, а окончанием - момент постановки объекта на швартовы или на якорь (в зависимости от договора) в пункте назначения. В ледовых условиях владелец буксира не отвечает за ущерб, нанесенный буксируемому объекту, если вина буксира не доказана.
Владелец буксира несет ответственность за ущерб, нанесенный буксируемому объекту, если им не будет доказано отсутствие вины буксира. Аналогично владелец буксируемого судна несет ответственность за ущерб, нанесенный буксиру, если не докажет отсутствия вины буксируемого судна.
А ты "налепил" сюда что-попало, навысасывал из пальца" "гипотетических ситуаций", которые не подтверждаются информацией из статьи, и видео, и пытаешься всем "по ушам ездить", считая всех "лохами"
А германцы не побрезговали. Ну это им лёгкое предупреждение.
який руйнує все навкруги себе.
давай... давай... правей... тихонько
так-так! еще немного… стоп!
стоп - говорю! да стоп же… стооооп!
да ****
Ich bin in Frieden gekommen!
Только герои фильма там в конце еще и танкер взорвали...
Почему возле "Мира" не было танкера или хотя бы бункеровщика ?!