 Российский парусный фрегат "Мир" протаранил микроавтобус и торговую палатку в порту немецкого города Бремерхафен. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсетях.

На записи видно, как российское судно, маневрируя возле причала, сначала зацепило автомобиль, едва не опрокинув его, а потом прошлось по временному торговому павильйону.

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