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Все про:Германия (3337) ДТП (5565) корабль (1174) Русский мир (366)

 Российский парусный фрегат "Мир" протаранил микроавтобус и торговую палатку в порту немецкого города Бремерхафен. ВИДЕО

Российский парусник "Мир" в порту немецкого Бремерхафена повредил припаркованный микроавтобус "Мерседес" и торговую палатку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсетях.

На записи видно, как российское судно, маневрируя возле причала, сначала зацепило автомобиль, едва не опрокинув его, а потом прошлось по временному торговому павильйону.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Сейчас разъ#бошим яхту. П#здец нах#й", - российский сухогруз "Seagrand" таранит яхту и мост в южнокорейском Пусане. Новое ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3129213
 
   
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В понедельник, 27 мая, в порту города Североморск (Россия) загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко".

Российский парусный фрегат "Мир" протаранил микроавтобус и торговую палатку в порту немецкого города Бремерхафен - Цензор.НЕТ 3522

За***сь !
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АХ МИР!!!!!! ну да..прям ......тайфун не меньше... Російський вітрильний фрегат "Мир" протаранив мікроавтобус і торгову палатку в порту німецького міста Бремерхафен - Цензор.НЕТ 2381
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не опять, а снова Російський вітрильний фрегат "Мир" протаранив мікроавтобус і торгову палатку в порту німецького міста Бремерхафен - Цензор.НЕТ 6453 и снова, и снова, и снова................
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В понедельник, 27 мая, в порту города Североморск (Россия) загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко".

Российский парусный фрегат "Мир" протаранил микроавтобус и торговую палатку в порту немецкого города Бремерхафен - Цензор.НЕТ 3522

За***сь !
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13 сентября 2012

В Минобороны России приняли решении об отправке на металлолом самого большого российского десантного корабля «Митрофан Москаленко». Десантный корабль проекта 1174 является самым вместительным десантным кораблем российского военно-морского флота. С 2002 года данный корабль находился в резерве.
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Тепер все зрзуміло, відправити на металолом, означає спалити, Ростопчин в 1812 відправив Москву на металолом.
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Ще можна затопити, як кацапи в Сєвасі в 1854...
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І головами російських адміралів в футбол порати, як червоноармійці грали в 1917, кубок Херсонеса, замість м'яча голова Корнілова.
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Тав кто был первым российском партизаном, которые, как Зоя Космодемьянская, избы своих россиян жгут, чтобы враги боялись!
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вот самка собаки - и на суши, от цапов морских, покое немцем нет)))))))))
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Ну, у Південній Кореї ж, міст пробували знести, судном? "Цирк продовжується...".
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Москали бьют рекорд за рекордом! Жду, когда они подводной лодкой протаранят самолет.
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россия - страна возможностей, х.ле
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Неее, наоборот слишком тривиально. Если подлатают противолодочный авианосец Кузю, то подлодкам стОит опасаться самолетов палюбому.
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"Жду, когда они подводной лодкой протаранят самолет."
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Молодцы. Давыте эврогев. Покажите мастерство прирожденных Путинских моряков. Пусть трепещит гнилая Европа !!! Слава Пуйлу. !!!
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Принесли "Мир" на немецкую землю. Название же подобрали...Циничные нахимовцы
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Шо опять?
Недавно ж только в Корее мост таранили
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По видео видно что его так буксир протащил. Так что все претензии к капитану буксира.
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А когда тебя, в автомобиле, "на галстуке", буксировать будут, и тебя вынесет на "встречку" - кто будет виноват? Буксировщик? Или тот "лох", что не справляется с рулевым управлением буксируемого автомобиля?
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Радіо слухати і гарним дівчатам сигналити.
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В ходе буксировки могут быть различные аварийные ситуации, вызванные как гидрометеоусловиями, так и недостатками при подготовке объекта к буксировке (в том числе скрытыми, которые не могли быть обнаружены при инспектировании объекта сюрвейером), а также нарушениями плана буксировки объекта, за что может нести прямую ответственность капитан буксира.
Особенно опасна ситуация потери хода буксиром, например вследствие неисправности главных двигателей, намотки на винты обрывков рыболовных снастей, неисправности буксирного гака либо лебедки. В такой ситуации буксируемый объект становится неуправляемым, что в свою очередь, может вызвать целый ряд негативных последствий, вплоть до потери объекта.
В любом случае, капитан буксира должен обладать достаточным уровнем правовых знаний для оформления частной или общей аварии. Началом ответственности владельца буксира считается момент принятия объекта на буксир в начальном пункте, а окончанием - момент постановки объекта на швартовы или на якорь (в зависимости от договора) в пункте назначения. В ледовых условиях владелец буксира не отвечает за ущерб, нанесенный буксируемому объекту, если вина буксира не доказана.
Владелец буксира несет ответственность за ущерб, нанесенный буксируемому объекту, если им не будет доказано отсутствие вины буксира. Аналогично владелец буксируемого судна несет ответственность за ущерб, нанесенный буксиру, если не докажет отсутствия вины буксируемого судна.
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А в Кореї не там міст збудували, все вірно, рукожопи ординці найкращі моряки.
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Решил "поумничать"? Посмотрел и я видео... Ты знаешь, я не "великий спец" в мореходных делах, однако, мне известны, минимум, ТРИ вида швартовки буксируемого судна с буксиром - "корма-нос", "нос-корма", и "борт в борт". В двух случая ответственность за маневрирование, в полном объёме, ложится на капитана буксира - при швартовке "борт в борт", и "нос-корма". Капитан буксируемого судна может лишь помогать буксиру своим рулём. В данном случае была швартовка "корма-нос", то есть, "галстук". Так что на паруснике был "олух"-рулевой...
А ты "налепил" сюда что-попало, навысасывал из пальца" "гипотетических ситуаций", которые не подтверждаются информацией из статьи, и видео, и пытаешься всем "по ушам ездить", считая всех "лохами"
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Стояв би в порту Костроми, всі були б цілі, москалів не можна пускати в Європу, хоча і в Азію також.
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При чем тут буксир??? Он оттащить хотел пьяных рузькэ от причала. Спасибо ему, что удар смягчил, а то от этих пьяных обезьян всего можно было ожидать!
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Да, так и есть, но руссише швайне остаются руссише швайне в любом случае.
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По высеру видно что Igor Strl кремлебот который постоянно защищает паРашу. В прошлом случае кстати тоже защищал.
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" рузкий Мир " же, он по-другому не умеет.
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Щас соевые начнут истерить, что это клоун виноват!
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А ты в этом сомневаешься? Они же по себе судят... Пять лет у них во всём был "Пэца" виноват... (даже в дождях и засухах)...
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Прекрасно!...Первые экземпляры продажных вальцманоидов уже подтянулись!
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Андрюша, солнышко, за что тебя так умом обделили? Сочуствую.
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Давайте вальцманоиды, активнее! Хочу всех идиотов на одной ветке увидеть!
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Вот ето вас зацепило, ну ничего, попустит со временем
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Нет... Не попустит... Его мамка не успела до родильной палаты добежать - родила на бегу, в коридоре... А там полы бетонные...
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У тебе від вальцманоїдів пекельні борошна?))) Порохоботи всюди мерещаться? Тут новина про кацапський кораблик - ні Пєті, ні Зєлі на борту не було))))
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А разве в твоей методичке не написано - "парашализы в любой нейтральной новости должны клоуна обосрать".
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Ну, и где на "ветке" упоминание о Зеленском? (Ну, кроме твоего собственного?) "Если человек - дурак - это надолго... Если идиот - то на всю жизнь...".
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Зато наша "Дружба" никого в европейских портах не давит. Стоит себе тихонечко уже скоро как двадцать лет у стеночки..
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Не зря же этот парусник страны Балтии к себе не пускали.
А германцы не побрезговали. Ну это им лёгкое предупреждение.
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жаль на дно не пошел, ведь титаник тоже так бортом об айсберг царапнул. но в пропорции для этого корыта мерседес как айсберг для титаника Російський вітрильний фрегат "Мир" протаранив мікроавтобус і торгову палатку в порту німецького міста Бремерхафен - Цензор.НЕТ 9146
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фрегат називається МИР
який руйнує все навкруги себе.
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німцям) кацапи подобаються - то хай і лікують *****-підатих!
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а похуже б воевали, щаз бы как и я, баварское попивали...
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Все одно би пили, просто пивоварні були би ближче та пияків було би на 30 млн більше.
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Ага, на шахтах бы работал и баланду хлебал из картофельных шкурок.
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Німці хлебчуть? А "переможці" кацапи аж бігом, те ж саме стосується італійців, угорців. просто США вирішили проблему тих же Судетів за рахунок млн трупів, як до цього неодноразово вирішувала Британія, треба захист митних інтересів Британії, дурень Сашко покладе 400 000 руських і пофіг що з 1819 по 1827 Росія була в дефолті і закінчилост втратою Руської Америки, те ж саме в 1914-1918, покладемо млн трупів руських, але Америка буде світовим лідером.
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Русско-ордынских пьяных свиней никуда нельзя пускать окромя их Орды. Беда будет.
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Ну нельзя бухих мокшан пускать к цивилизованым людям. Пусть алкотест проходят перед заходом в порт. Весь мир ржет уже над "величием" этих дикарей.
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***
давай... давай... правей... тихонько
так-так! еще немного… стоп!
стоп - говорю! да стоп же… стооооп!
да ****

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Давай сдавай, давай-давай, еще сдавай. Еще немного. Стоп ! А теперь иди и посмотри что тьі натворил
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Бухой "руССкий мир" добрался уже и до Бремерхафена и протаранил микроавтобус и торговую палатку. *****, Путееен памагиии!!!
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Так у немцев же водка не крепкая....наверное с бодуна.
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З такою кормою потрібно стояти на рейді, а не біля причалу.
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Протаранил будку как в блокбастере Speed -2.
Только герои фильма там в конце еще и танкер взорвали...

Почему возле "Мира" не было танкера или хотя бы бункеровщика ?!
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настамнебыло,этонемы, авыдокажите, вашидоказательстванедоказательсва.
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только вечнобухие кацапы в слове из трёх букв могут сделать три ошибки так, чтобы получилось непонятное им слово "мир"
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Убогенькие, как же тут местные комментаторы радуются хоть каким нибудь плохим новостям про русских, особенно смешно читать про бухих русских моряках, это пишут те у которых вояки стреляют друг друга по пьяни и вообще уже пол ВСУ конченые алкаши .
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Русня, ну-ка марш на бутылку. Ты чавой здесь потерял? Для руцкавых водки нет, звездуй за паребрик.
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Мне интересно, а кто протокол составлял? Дорожная полиция, или "морская"? А судья, в судебном заседании, будет руководствоваться ПДД, или чем-то "морским"?...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоРоссийский парусный фрегат "Мир" протаранил микроавтобус и торговую палатку в порту немецкого города Бремерхафен. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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