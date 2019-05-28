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Все про:Азовское море (1194) учения (2068)

 Украинские бронированные катера "Кременчуг" и "Лубны" провели учебные маневры со стрельбами на Азове. ВИДЕО

В Азовском море экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" из состава провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб с кормового и носового артиллерийских модулей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Отмечается, что обучение в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

"Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи", - сказано в сообщении.

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Как отметили в штабе, подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности.

Украинские бронированные катера Кременчуг и Лубны провели учебные маневры со стрельбами на Азове 01

Источник: https://censor.net.ua/v3129205
 
   
 Топ комментарии
 
Ну позориться показывая две эти лоханки совсем не обязательно .. Украинские бронированные катера "Кременчуг" и "Лубны" провели учебные маневры со стрельбами на Азове - Цензор.НЕТ 1618
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Думаю, что к концу следующего года у нас будут два фрегата и один авианосец + "Антонов" начнет выпускать истребители 5-го поколения....и все это благодаря распродаже избыточного имущества... Українські броньовані катери "Кременчук" та "Лубни" провели навчальні маневри зі стрільбами на Азові - Цензор.НЕТ 8438
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Триреми і то більш дієві,ніж ці лоханки.
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Стрільби в молоко, це не стрільби. Бойові стрільби мають відбуватись по мішені! Має бути використана мішень, або кілька мішеней, рухомих чи нерухомих, по який має вести вогонь МБАК Гюрза-М в одиночно або в складі групи катерів. Тільки так можна навчитись не тільки стріляти, а й влучати зі зброї по життєво важливим частинам ворожого корабля або судна! Тому ці навчання це повна дурня, як і все те що робить Воронченко-танкист на посаді командувача ВМСУ! Прикриття з повітря мають забезпечувати не транспортні гелікоптери, а бойові гелікоптери Сухопутних військ ЗСУ. До речі питання - а чому досі в складі Авіації ВМСУ немає ударних гелікоптерів та літаків для прикриття дій групи МБАК на Чорному та Азовському морях? Чи не цей прорахунок став причиною поразки в Керченській протоці? Катери МБАК мають бути захищеними з повітря, а для цього потрібна ударна авіація, або ударні БПЛА і краще БПЛА ніж пілотуєма авіація. МБАК має нести на собі ударні БПЛА і ударні морськи дрони якими він має вести розвідку та ураження цілей, за межами зони ефективного вогню власної зброї! Головне питання - де стрільби керованими ракетами з МБАК по реальним мішеням? Де стрільби зі штатних ПЗРК по повітряним цілям? Чому в Керченську протоку на бойову операцію катери пішли без ПЗРК та ПТРК? Це говорить про свідому підготовку здачи наших катерів в полон командуванням ВМСУ та Генштабу ЗСУ! Керовані ракети це головна зброя цих катерів, і потрібно замінювати безглузді гармати на гармати 90-100мм які стріляють керованими снарядами по кораблях та гелікоптерах ворога і комбінованою протиповітряною-ударною ракетною установкою яка може вражати як повітряні цілі так і надводні-наземні об'єкти!
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Ну позориться показывая две эти лоханки совсем не обязательно ..
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///импортохрензамещение Українські броньовані катери "Кременчук" та "Лубни" провели навчальні маневри зі стрільбами на Азові - Цензор.НЕТ 8344
МАЦ-КВА, 28 мая. /ТАещеСС/.
Ракета-носитель "Стрела", разработанная на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ, в ближайшей перспективе использоваться не будет.
Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор, генеральный конструктор "НПО машиностроения" Александр Леонов.
"В силу многих причин, в том числе связанных с кооперацией по системе управления ракеты и отказ от участия в проекте предприятий Украины, использование ракет-носителей "Стрела" в ближайшее время не предполагается", - сказал он.
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Ничего, сейчас Зелепут построит пару Штурмкериара под Ф-35 и ескорт из дистроеров Арли Берк...
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Думаю, что к концу следующего года у нас будут два фрегата и один авианосец + "Антонов" начнет выпускать истребители 5-го поколения....и все это благодаря распродаже избыточного имущества... Українські броньовані катери "Кременчук" та "Лубни" провели навчальні маневри зі стрільбами на Азові - Цензор.НЕТ 8438
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це, типу, звіт про витрачені мільярди? не переконливо((
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Як просрати весь флот, та із гордістю дивитись на це позорище.
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2МБК-на воде при Зэ,2МБК и буксир-просрали при полномПэ....
зеляфобы,фас!
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Не устраивайте тут е*анарий ! По вашей логике самая продвинутая страна КНДР ?! У неё же ядерное оружие.
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Бронекатер от рогаток?Один снаряд пол рубки разворотил.
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а після Порошенка ці бляхи більше клєпать не будуть?
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нє.бо повнийПе продав клєпочну кузню ригіаналу.
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73%-зебилы..для сведения.ракета "Нептун",установленная на таком катерке-валит большой сторожевик паРаши..2-3-эсминец..погуглите,не ленитесь
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Ждем от Зели и Надлышкового новенький авианосец "Беня" и фрегаты типа "Квартал"
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Єти катера годятся только для сдачЗато у предприятий Порошенка полная загрузка, *********
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Єти катера годятся только для сдачи врагу в Керченском проливе. Зато у предприятий Порошенка полная загрузка, ****
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А широко анонсированный Турчиновым и Полтораком 2-й переход катеров в Азов так до сих пор и не состоялся... Интересно, почему?
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ну щось ви кацапи зовсім сумні, це ж лише пара катерів, а що коли Лань з Нептуном побудують?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУкраинские бронированные катера "Кременчуг" и "Лубны" провели учебные маневры со стрельбами на Азове. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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