 Украинские бронированные катера "Кременчуг" и "Лубны" провели учебные маневры со стрельбами на Азове. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Отмечается, что обучение в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины."Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи", - сказано в сообщении.
Как отметили в штабе, подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности.
МАЦ-КВА, 28 мая. /ТАещеСС/.
Ракета-носитель "Стрела", разработанная на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ, в ближайшей перспективе использоваться не будет.
Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор, генеральный конструктор "НПО машиностроения" Александр Леонов.
"В силу многих причин, в том числе связанных с кооперацией по системе управления ракеты и отказ от участия в проекте предприятий Украины, использование ракет-носителей "Стрела" в ближайшее время не предполагается", - сказал он.
правоСССлавный что-ли? "приколиСССт"
зеляфобы,фас!