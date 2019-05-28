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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Нарушил ли Зеленский Конституцию, досрочно распустив Верховную Раду? ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая досрочно прекратил полномочия Верховной Рады. Президента обвинили в нарушении Конституции, якобы он не имел права на роспуск парламента. Все из-за неопределенности с распадом парламентской коалиции. Приведет ли это к отставке Зеленского?

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

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Напомним, 20 мая, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. По его словам, внеочередные парламентские выборы пройдут через два месяца. В течение этого времени президент призвал депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и внести изменения в избирательное законодательство.

Зеленский также призвал членов Кабинета Министров подать в отставку.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3129204
 
   
 Топ комментарии
 
зашел на цензор и просто офигиваю от свидетелей конца эпохи бедности Чи порушив Зеленський Конституцію, достроково розпустивши Верховну Раду? - Цензор.НЕТ 3803 с таким лехторатом и войны не нужно
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Рада не работала, Парубий перед пустым залом создавал видимость бурной деятельности. Кнопкодавство, договорняки и саботаж - разогнать это сборище по интересам- была прямая обязанность Зеленского.
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Узурпація влади.Коаліції немає вже три роки.
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Закон один для всіх ,тим більше для гаранта.Може зе-мойша не зважае клятву на євангелії ,за клятву на конституції ,відповість.Через рік ,так через рік.
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"Закон один для всіх" - ХЕХ Вы давно судебные решения читали? (особенно после Пециной рехформы) .
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Когда движок дымит, жрет масло и сильно греется, ему нужна капиталка, а не созыв 200 экспертов во главе с никому не нужным Братущаком, который, не имея понятия о ДВС, но начитавшись книг и насмотревшись Ютуб, будет рассказывать о необходимости правильной и взвешенной дефектовки с анализом износа каждого болта. Делать нужно не по устаревшим книгам, зато по уму. Его нужно капиталить, чтобы не стать в поле и не просить помощи у проезжающих, не жалея денег, потом отобъете, в итоге дешевле будет. Если этих козлов сейчас не распустить, они еще напринимают вдоволь херни до осени, найдут тонны говна на голову Зеленского, правдивых или нет, без разницы, но только не ради Украины, а ради своего места у кормушки
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ну это не правовая позиция...мы ж не в раше какой то живем, где царь своей волей может творить что угодно, потому что ему так хочется
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Иди лучше движки чини.
А юридические аспекты пусть грамотные люди обсудят.
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Раду треба не розпускати, зраду треба розганяти - дубововими палицями.
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інтересно, скільки можна буде виробити електроенергії? (с) квартал95
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А майдан це також по конституції? Якщо по закону то барижна влада повинна давно бути в тюрязі.
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ну майдан то не сверг "злочинную владу" т.к скажем, напрямую...понятно, что он напугал часть рыгов, и они переметнулись к бывшей оппозиции и напугали яныка, что он бежал, но все же видимость законности была соблюдена, хотя конечно остается форсмажорный вопрос с отстранением яныка и назначением ио президента
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Янукович перший порушив Конституцію і получив Майдан. Зеленського це певноне навчило...
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Исчо один потужный политолог- Братущак. Где Палий,Цыбулько,Лешка Гончаренко? Попрятались казелы. Языки позасавывали в одно место, теперь встречайте-Братущак!
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Ну и вот, появилась причина, избавиться от клоуна на чолі цього балагану. В репризе Коломойского все поучаствовали - и будет. Надо продолжать дальше жить. Гривна стабильна, есть причина для оптимизма.
"Есть повод веселиться. Быть может в начальника душа наша вселится".
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хм, так от клоуна можно избавиться только импичментом или майданом, какой выбираешь?
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Есть ли разница, какой дорога приведет к храму Спасения?
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Чистой воды манипуляция. Откройте ст.83 Конституции и убедитесь, что по Конституции коалиция необходима для подачи кандидатуры Премьера на утверждение Президенту для дальнейшего внесения этой кандидатуры для окончательного голосования. Конституция не требует создания депутатской коалиции любителей пива, или еще какой-либо коалиции по произвольному критерию, чтобы можно было потом из нее выйти и заявить, что некая "коалиция" распалась. Пока есть действующий Премьер и Кабмин, в свое время выдвинутые коалицией и проголосованные в зале Рады, существует и коалиция, которая требуется по Конституции...Отправьте премьера в отставку и тогда можно заявлять об отсутсвтии коалиции
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Если слушать этого блохера, то при коалиции в 226 депутатов, у нас каждый из 226-ти коалиционных депутатов может дать Президенту повод распустить Раду в любой момент, заявив что выходит из некоей "коалиции"...Но это же полная дурка и превращение главного законодательного органа страны в еще одно управление Аминистрации президента и полное подчинение Рады президенту...Короче несет полную чушь и не краснеет...
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нічого подібного...там все написано, навчись розуміти написане, а не робити висновкі, які тобі заманеться
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Поки що проступили назовні 3 складові стратегічного курсу команди Коломойського. 1. Віджати у України 5 млрд. доларів за Приватбанк. 2. Оголосити в Україні дефолт. 3. Привласнити українські землі ("ринок землі"). Для цього вкрай необхідно нейтралізувати, розпустити ВР, яка вже багато років стоїть на заваді знищення України. /як в 2014 році, коли під час заколоту Януковича Руслан Кошулинський декілька днів був єдиним керівником держави, так і в наступні роки, коли ВР не дозволяла продавати землі України/.
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Да правильно сделал, что распустил. То, что в Раде давно нет коалиции - это ещё не всё. А как насчёт соблюдения Радой требований ст.84 Конституции в части «Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто»? Вроде и Чечетов давно в окно выпорхнул, а «беззаветные поборники законности и конституционности» в Раде и после полёта Чечетова кнопкодавили на всю длину депутатских рук и ног.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНарушил ли Зеленский Конституцию, досрочно распустив Верховную Раду? ВИДЕО
 
 
 
 
 
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