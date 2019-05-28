 Шуфрич принес в ГПУ заявление с обвинениями Порошенко и Турчинова в государственной измене, - Луценко. ВИДЕО

Это произошло в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Луценко призывает депутатов вернуть заочное судопроизводство и обещает назвать имена тех, кто приказал стрелять на Майдане. ВИДЕО

"Последние дни деятели прошлого начали забрасывать нас десятками заявлений о совершении преступления. Одно из них я взял с собой. Известный господин Шуфрич принес в Генпрокуратуру заявление о совершении Турчиновым и Порошенко преступления. По его заявлению, они посмели дать приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю, а значит должны ответить, как он считает, по статье 111 Уголовного кодекса - государственная измена", - сказал он.

Луценко считает подачу данного заявления Шуфричем проявлением реванша. Генпрокурор отметил, что заявления от представителей режима Януковича в правоохранительные органы - одна из причин, почему он не подал в отставку.

"Это не о Турчинове и не о Порошенко. Это о тысячах убитых и сотнях тысяч сыновей, которые прошли фронт. Это попытка переписать историю и сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою страну. И я буду оставаться здесь, несмотря на то, что это не очень популярная позиция, чтобы эти заявления ничего не имели общего с законом", - резюмировал он.

Напомним, 27 мая Юрий Луценко заявил, что планирует уйти в отставку после парламентских выборов.

Также читайте: Портнов принес в ГБР уже четвертое заявление против Порошенко