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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Луценко (7498) Порошенко (17558) Турчинов (3143) Шуфрич (817) государственная измена (288)

 Шуфрич принес в ГПУ заявление с обвинениями Порошенко и Турчинова в государственной измене, - Луценко. ВИДЕО

Генпрокурор Юрий Луценко в прямом эфире продемонстрировал заявление о совершении государственной измены Петром Порошенко и Александром Турчиновым, которое принес в ГПУ нардеп Нестор Шуфрич, и порвал документ.

Это произошло в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

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"Последние дни деятели прошлого начали забрасывать нас десятками заявлений о совершении преступления. Одно из них я взял с собой. Известный господин Шуфрич принес в Генпрокуратуру заявление о совершении Турчиновым и Порошенко преступления. По его заявлению, они посмели дать приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю, а значит должны ответить, как он считает, по статье 111 Уголовного кодекса - государственная измена", - сказал он.

Луценко считает подачу данного заявления Шуфричем проявлением реванша. Генпрокурор отметил, что заявления от представителей режима Януковича в правоохранительные органы - одна из причин, почему он не подал в отставку.

"Это не о Турчинове и не о Порошенко. Это о тысячах убитых и сотнях тысяч сыновей, которые прошли фронт. Это попытка переписать историю и сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою страну. И я буду оставаться здесь, несмотря на то, что это не очень популярная позиция, чтобы эти заявления ничего не имели общего с законом", - резюмировал он.

Напомним, 27 мая Юрий Луценко заявил, что планирует уйти в отставку после парламентских выборов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3129183
 
 
 Топ комментарии
 
А чего ж ты луценко шуфрича не посадил за сепаратизм? Чи за коррупцию? А потому, что у вас договорняк перед народом шоу устраивать на ток-шоу - так 5 лет и пропетляли совместно обворовывая страну.
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О, понеслось рыговское гавно по трубам. Щас атошников оккупантами признают, а "повстанцам ДНР" Героев Украины дадут.
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Ок, только почему это делает х..еплет которого должны были расстрелять 5 лет назад за сеппаратизм
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Поддерживаю.
Пусть Шуфрич в Одессу еще приезжает, встретим его как полагается.
Если за 5 лет его так и не посадили, то думаю, что одесситы помогут ему понять смысл жизни)
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еще немного - и вазелиновая стадо будет орать что "расея - мышебратья", обвинять Майдан в "узурпации власти" у легитимного и ТРЕБОВАТЬ рЫферендума и дефолта..
Идет накачка стада...

дефолт "по приколу" - це міттеве знищення економіки.. через місяц нічого не буде працювати - ні торгівля, ні підприємстів, ні експорт-імпорт.. Й ніяких кредитів та траншів, допомоги від Заходу..
А потім.. "референдум" - в якому 73% дадуть згоду щоб "браться Расея нам помогла" кредитами та "навести порядок"
Й все.. по закону, Захід не втручається - "народ України" сам захотів..
Тому референдум та дефолт - саме головне для Бені, який таким чином просто домовився здати Україну - кремлю.. та "трохи" підзаробити..
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Ваше стадо уже накачено шыкаладными помоями
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нда... мощь аргументации зашкаливает... а изложить свою мысль языком юр. документов слабО? Шуфрич принес в ГПУ заявление с обвинениями Порошенко и Турчинова в государственной измене, - Луценко - Цензор.НЕТ 8018 или у тебя мыслей отродясь не было?
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Ок, только почему это делает х..еплет которого должны были расстрелять 5 лет назад за сеппаратизм
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А це все договорняки з фірташем тепер петі аукаються,проміняв посаду на свободу ригам,а тепер вони його посадят
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А кто рыгами занимается будет, это 5ая колона кремля как известно
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"плохие рыги - работают на пороха, а хорошие рыги- работают на колому"- круговорот разводилова в природе Шуфрич принес в ГПУ заявление с обвинениями Порошенко и Турчинова в государственной измене, - Луценко - Цензор.НЕТ 5078
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ну потому что это не сделал такой же х.еплет за пять лет.
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Наступним заяву напише Янукович. А Беня скаже, що він взагалі-то нормальний чел і ні в чому не винен. І в загалі, ця хороша професійна людина готова підставити плече та очолити для початку, скажімо, уряд.
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А чего ж ты луценко шуфрича не посадил за сепаратизм? Чи за коррупцию? А потому, что у вас договорняк перед народом шоу устраивать на ток-шоу - так 5 лет и пропетляли совместно обворовывая страну.
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Всё верно , только эти петляния никуда не денуца. Следующие 5 лет будут петлять точно так же, только уже другие рыла у корыта. Могу поспорить. Скринь пост и проверяй.
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ЗЕЛЯ что делают сепаратисты в Украине, ты к ним примкнул как и парашенко?
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зеля есть проводник сепаратизма.. как и беня.
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Так, що ж ти цю гниду не посадив? нема за що? не вірю, там на будь-якого рига копни і на 3 пожиттєвих знайдеш. Але ж то все ділові партнери. От тепер отримуйте від своїх ділових партнерів....
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Устроили беззаконие: президента выбрали, то инаугурацию оттягивали, теперь генпрокурор никак не уйдёт в отставку, Рада откровенно саботирует
Вот такие шуфричи и лезут из каждой дырки
Ну корыто ж важнее
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ну не хотят деточке дать со страной делать всё что деточка (точнее, её папик беня) хочет. ужасть! Шуфрич принес в ГПУ заявление с обвинениями Порошенко и Турчинова в государственной измене, - Луценко - Цензор.НЕТ 354 е если ножкой топнуть? Шуфрич принес в ГПУ заявление с обвинениями Порошенко и Турчинова в государственной измене, - Луценко - Цензор.НЕТ 8244
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Деточку выбрало 73% избирателей. Это воля народа.
Стоять против неё - саботаж и узурпация
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Узурпация власти носителем которой по Конституции является народ
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ре-фе-ре-ндум Шуфрич принес в ГПУ заявление с обвинениями Порошенко и Турчинова в государственной измене, - Луценко - Цензор.НЕТ 9596
- пусть народ решит какое ЗП он хочет получать
- пусть народ решит какие будут тарифы
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Винести на обговорення питання :
«Чи згодні ви, щоб Зеленский сплачував ваші квитанції ЖКХ?»
- ТАК,
- НІ.
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Ви вже замість слідчих органів встановили факт узурпації?
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моя ты красота! хорошо усвоила лохоразводящую риторику с лёгким мухлёжем цифрами.
все, кто против зелёной сопли, враги народа говоришь? лаптями торгуешь?
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а сепаратизм, нарушение Конституции, законов Украины - вазелином.. не узурпация и саботаж?)
вазелиновые.. даже до вашей тупизны дошло ху из вазелин..
только вы стыдитесь признаться в своем идиотизме)
Но ведь долго это продолжаться не будет... Шуфрич принес в ГПУ заявление с обвинениями Порошенко и Турчинова в государственной измене, - Луценко - Цензор.НЕТ 8514
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Правильно.Распечатаешь и шаурму продавать будешь
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Це ви почали всі подібні маніпуляції. Тепер моя черга збирати на вас компромат.
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Давай перший компромат. Вказуєш - яке в її тексті дієслово-заклик.
Чи то в тебе такі ляпи пов'язані з поганим володінням українською?
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Читай її коментар із звинуваченнями щодо узурпаціївлади. Цього достатньо.
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Не підгальмовуй - дієслово, яке до чогось закликає, назви.
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Зюзика выбрал не народ Украины, а бенин телевизор. Коломойский сам вполне откровенно сказал, что Порошенко проиграл, потому что у него не было канала Г+Г, а у него он был. Этим 73% просто провели лоботомию и внушили необходимые Коломойскому установки. Операция продолжалась ни один год, а народ оказался внушаемым, как и положено. По данным психологов как раз около 70% в любом социуме составляют внушаемые люди. Вот и вся недолга, а вы про народ Украины.
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Выборы признаны демократичными и состоявшимися
Все остальное - ваши трактовки и находятся вне правового поля
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а твои трактовки, что все, кто не потакают капризам зе, враги народа, в каком поле ягоды?
ЦИК действовала строго по закону - у зелебобиков истерика. зю антиконституционно распустил ВР - зелебобики одобрямс.
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Перевищення своїх повноважень і публічні звинувачення в узурпації влади несуть за собою відповідальність згідно КК.
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А ще приписали Порошенку повноваження щодо комунальних тарифів. Ця брехня спрацювала на 73%.
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О, понеслось рыговское гавно по трубам. Щас атошников оккупантами признают, а "повстанцам ДНР" Героев Украины дадут.
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А чего ты изворачиваешь и переводишь стрелки от заявы, в которой прямо и четко указано, кого обвиняет Шуфрич? Я тебе напомню - это только Порошенко и Турчинов! Юрик почему-то скромно умолчал, в чем заключается измена этих, так называемых, главнокомандующих! А ведь последствия нарушения перемирия в июле обернулось большими жертвами и потерей территорий... Теперь наказание будет нести еще и Луценко!
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юра оставайся держись изо всех сил и ни каких **** сейшел . свинарчуки в опасности . .....
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"генплакулол хороший- просто в гпу окружение плохое" (с )
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А шо удівітєльного? Тут от на Цензорі 73,22 % дописувачів теж так вважають.
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27.05.19 16:20 "Выйти в поле, чтобы нас уничтожили? Я не Дон Кихот Ламанчский", - террорист Гиркин рассказал, как прикрывался мирными жителями в 2014 году. ВИДЕО
Российский террорист Игорь Гиркин заявил, что в 2014 году его банда намерено прикрывалась мирными жителями и избегала боестолкновений с украинскими воинами вне застройки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Гиркина все бои с украинской армией "в открытом поле" в 2014 году заканчивались поражением.
"В застройке техника и вооружение играло меньшую роль, и мы этим пользовались. Один украинский военный говорил мне: "Что ж вы, как трусы, сидите... Выходите в поле, не прыкрывайтесь мирными жителями". Ну, извините, выйти в поле, чтобы нас уничтожили? Я все-таки не Дон Кихот Ламанчский", - заявил Гиркин. Источник: https://censor.net.ua/v3129104
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Первый раз Луцык сделал что то достойное хотя это как троллинг между корешами, нибось созвонились, поржали как они каждый своих лошар окучивает!!
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Цікава оцінка заяви Шуфрича від прихильників Зеленського🤔
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еще немного - и вазелиновая стадо будет орать что "расея - мышебратья", обвинять Майдан в "узурпации власти" у легитимного и ТРЕБОВАТЬ рЫферендума и дефолта..
Идет накачка стада...

дефолт "по приколу" - це міттеве знищення економіки.. через місяц нічого не буде працювати - ні торгівля, ні підприємстів, ні експорт-імпорт.. Й ніяких кредитів та траншів, допомоги від Заходу..
А потім.. "референдум" - в якому 73% дадуть згоду щоб "браться Расея нам помогла" кредитами та "навести порядок"
Й все.. по закону, Захід не втручається - "народ України" сам захотів..
Тому референдум та дефолт - саме головне для Бені, який таким чином просто домовився здати Україну - кремлю.. та "трохи" підзаробити..
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Те, що шуфрич не сів - це результат твоєї кропіткої праці, вражина.
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Да верно всё сделал! Ну хоть кто то дверями треснул! Псины затявкали, осмелели , оборзели, как всякие дешёвки в отсутствии сильных. Бумажки пишут, строчат падлики морозовы по зову пионерскому---по 5 бумажек в день. Смотрите---как бы чернило потом не пить, кипятком ссать прийдётся шваль убогая копеечная, позор страны и народа!
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Виноват Порох, на самом деле виноват...
В том, что за пять лет не пересажал эту всю мразь!
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он слепил эффективную систему власти "из того, что было"... не хотел бы быть я на его месте...
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Майдан дал четкий и мощный посыл о том, что "то что было" должно кануть в лету навсегда. И окно возможностей для реализации этого посыла было довольно широким. Но политической воли поддержать чаяния народа у Порошенка не было.
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речи Брежнева вспомнились... вроде бы как все слова поятные, а чего сказать-то хотел, непонятно...
за зю голосовал?
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судя по гепе- то помог бы только расстрел
если бы надо было, то шухрича и из тюряги достали бы и признали бы "попутчиком режима"
скоро и гепа тоже заяву принесет, после консультаций с беней
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так напоминает договорняк . петька начнет сепаратизм не пройдет . шуфрич смерть предателям. юра как я могу уйти если Родина в опасности . прохосрань ..... президент руками продажных тварей мочит патриотов . дерзайте ребята .
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Шуфрича просто давно не ******* ,вот он и скучает!...Отвесте ему уже положенных люлей! Шуфрич принес в ГПУ заявление с обвинениями Порошенко и Турчинова в государственной измене, - Луценко - Цензор.НЕТ 1559
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Дивно! Бють цього Шуфрича бють, а він ще має силу дійти до генпрокуратури? Це сценічна магія ЗЕпрєза?
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А зелеботам нравтися, когда рыги через Порошенко и Турчинова уничтожают Украину. Аж пищат от удовольствия. В общем, не в Порошенко и Турчинове дело, дело в пророссийском реванше, но если зелеботов устраивает уничтожение Порошенко ценой уничтожения Украины, то что ж здесь поделаешь?
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Прилестно

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В общем, реальность состоит в том, что к власти в Украине пришел не Голбородько и "Слуга народа", а бывшие рыги и пятая колонна. При поддержке олигархов.
Ну, а наивные сторонники Зеленского ждут деолигархизации, борьбы с коррупцией и реформ.
Ждите, придет "русский мир" и всё вам сделает.
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Тут діє відоме футбольне правило, що формулюється як "Не забиваєш ти - забивають тобі". Іншими словами - "ти не садиш ригів - риги садять тебе".
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Именно так, но это не главное. Главное, это то, что сейчас решается судьба Украины и, к сожалению, многочисленные сторонники Зеленского за деревьями не видят леса и, по-факту, оказались по другую сторону баррикад.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныШуфрич принес в ГПУ заявление с обвинениями Порошенко и Турчинова в государственной измене, - Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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