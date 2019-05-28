 Шуфрич принес в ГПУ заявление с обвинениями Порошенко и Турчинова в государственной измене, - Луценко. ВИДЕО

Это произошло в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Последние дни деятели прошлого начали забрасывать нас десятками заявлений о совершении преступления. Одно из них я взял с собой. Известный господин Шуфрич принес в Генпрокуратуру заявление о совершении Турчиновым и Порошенко преступления. По его заявлению, они посмели дать приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю, а значит должны ответить, как он считает, по статье 111 Уголовного кодекса - государственная измена", - сказал он.
Луценко считает подачу данного заявления Шуфричем проявлением реванша. Генпрокурор отметил, что заявления от представителей режима Януковича в правоохранительные органы - одна из причин, почему он не подал в отставку.
"Это не о Турчинове и не о Порошенко. Это о тысячах убитых и сотнях тысяч сыновей, которые прошли фронт. Это попытка переписать историю и сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою страну. И я буду оставаться здесь, несмотря на то, что это не очень популярная позиция, чтобы эти заявления ничего не имели общего с законом", - резюмировал он.
Напомним, 27 мая Юрий Луценко заявил, что планирует уйти в отставку после парламентских выборов.
Пусть Шуфрич в Одессу еще приезжает, встретим его как полагается.
Если за 5 лет его так и не посадили, то думаю, что одесситы помогут ему понять смысл жизни)
Идет накачка стада...
дефолт "по приколу" - це міттеве знищення економіки.. через місяц нічого не буде працювати - ні торгівля, ні підприємстів, ні експорт-імпорт.. Й ніяких кредитів та траншів, допомоги від Заходу..
А потім.. "референдум" - в якому 73% дадуть згоду щоб "браться Расея нам помогла" кредитами та "навести порядок"
Й все.. по закону, Захід не втручається - "народ України" сам захотів..
Тому референдум та дефолт - саме головне для Бені, який таким чином просто домовився здати Україну - кремлю.. та "трохи" підзаробити..
Вот такие шуфричи и лезут из каждой дырки
Ну корыто ж важнее
Стоять против неё - саботаж и узурпация
- пусть народ решит какое ЗП он хочет получать
- пусть народ решит какие будут тарифы
«Чи згодні ви, щоб Зеленский сплачував ваші квитанції ЖКХ?»
- ТАК,
- НІ.
все, кто против зелёной сопли, враги народа говоришь? лаптями торгуешь?
вазелиновые.. даже до вашей тупизны дошло ху из вазелин..
только вы стыдитесь признаться в своем идиотизме)
Но ведь долго это продолжаться не будет...
Чи то в тебе такі ляпи пов'язані з поганим володінням українською?
Все остальное - ваши трактовки и находятся вне правового поля
ЦИК действовала строго по закону - у зелебобиков истерика. зю антиконституционно распустил ВР - зелебобики одобрямс.
Российский террорист Игорь Гиркин заявил, что в 2014 году его банда намерено прикрывалась мирными жителями и избегала боестолкновений с украинскими воинами вне застройки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Гиркина все бои с украинской армией "в открытом поле" в 2014 году заканчивались поражением.
"В застройке техника и вооружение играло меньшую роль, и мы этим пользовались. Один украинский военный говорил мне: "Что ж вы, как трусы, сидите... Выходите в поле, не прыкрывайтесь мирными жителями". Ну, извините, выйти в поле, чтобы нас уничтожили? Я все-таки не Дон Кихот Ламанчский", - заявил Гиркин. Источник: https://censor.net.ua/v3129104
Идет накачка стада...
дефолт "по приколу" - це міттеве знищення економіки.. через місяц нічого не буде працювати - ні торгівля, ні підприємстів, ні експорт-імпорт.. Й ніяких кредитів та траншів, допомоги від Заходу..
А потім.. "референдум" - в якому 73% дадуть згоду щоб "браться Расея нам помогла" кредитами та "навести порядок"
Й все.. по закону, Захід не втручається - "народ України" сам захотів..
Тому референдум та дефолт - саме головне для Бені, який таким чином просто домовився здати Україну - кремлю.. та "трохи" підзаробити..
В том, что за пять лет не пересажал эту всю мразь!
за зю голосовал?
если бы надо было, то шухрича и из тюряги достали бы и признали бы "попутчиком режима"
скоро и гепа тоже заяву принесет, после консультаций с беней
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Ну, а наивные сторонники Зеленского ждут деолигархизации, борьбы с коррупцией и реформ.
Ждите, придет "русский мир" и всё вам сделает.