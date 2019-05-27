 Поврежденные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста восстановили, - КГГА. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.
"Мы восстановили защитную стекло-пленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с Аркой дружбы народов", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
Он выразил надежду, что правоохранители найдут вандалов, которые нанесли ущерб новом туристическом объекта. А подобные действия недоброжелателей больше не повторятся.
Напомним, 25 мая во время открытия пешеходно-велосипедного моста в центре Киева мэр испытал стекло на прочность вместе с братом, легендой мирового бокса, экс чемпионом мира Владимиром Кличко. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки.
Мэр заверил, что 1 квадратный метр такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.
Общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов - составляет около 400 млн гривен.
На следующий день после открытия появились трещины на защитном слое стекло-пленки на некоторых фрагментах стеклянного пола. Главная версия - акт вандализма. Основное же - закаленное стекло - не пострадало.
Так шо, врачі на скорой, нє богі, можуть і не восстановіть.
как вам "новые лица" и "новые заявления" надьки?
https://www.dialog.ua/ukraine/179447_1558640630
кстати, совсем недавно.. никто не удивляется..
бо саме кацап може бачити в ".ua" - ".ru"
то автомобилистам внизу не понравится.