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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:КГГА (2183) Киев (17536) Кличко (2647) мост (436)

 Поврежденные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста восстановили, - КГГА. ВИДЕО

Поврежденные элементы стеклянного пола нового пешеходного моста - защитную стекло-пленку - восстановили.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.

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"Мы восстановили защитную стекло-пленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с Аркой дружбы народов", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Он выразил надежду, что правоохранители найдут вандалов, которые нанесли ущерб новом туристическом объекта. А подобные действия недоброжелателей больше не повторятся.

Напомним, 25 мая во время открытия пешеходно-велосипедного моста в центре Киева мэр испытал стекло на прочность вместе с братом, легендой мирового бокса, экс чемпионом мира Владимиром Кличко. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки.

Мэр заверил, что 1 квадратный метр такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.

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Общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов - составляет около 400 млн гривен.

На следующий день после открытия появились трещины на защитном слое стекло-пленки на некоторых фрагментах стеклянного пола. Главная версия - акт вандализма. Основное же - закаленное стекло - не пострадало.

Источник: https://censor.net.ua/v3129178
 
   
 Топ комментарии
 
Норм,завтра опять будут восстанавливать .. Поврежденные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста восстановили, - КГГА - Цензор.НЕТ 5065
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А град хоть выдержит этот мост.
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А когда Педалику хоть от обезьянки мозгов пересадят? Думаю, что украденных на мостике денег, - на операцию - хватит...
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Норм,завтра опять будут восстанавливать .. Поврежденные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста восстановили, - КГГА - Цензор.НЕТ 5065
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Та у Віталія Володимировича, ліва 800 кг.
Так шо, врачі на скорой, нє богі, можуть і не восстановіть.
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А можно хоть в этой теме не гадить ?
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А можно Кличку не врать про вандализм? И не списывать некачественное стекло на наш плохой народ? Или хуже на стрельбу? Им врать можно, а нам возмутиться нельзя?
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ну, на фото отчетливо видно, что долбанули чем-то.
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А когда Педалику хоть от обезьянки мозгов пересадят? Думаю, что украденных на мостике денег, - на операцию - хватит...
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Пусть Педалик с брательником еще разок на нем попрыгают, а то мало ли...
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пох мост..
как вам "новые лица" и "новые заявления" надьки?
Поврежденные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста восстановили, - КГГА - Цензор.НЕТ 4609
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что такое, кацап? отмазать "новые лица" вовы - не могЁшь?)
https://www.dialog.ua/ukraine/179447_1558640630
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А можно прямую речь со сказанным? а то даже из Вашей ссылки не следует того, что заявлено в названии, чистая манипуляция.
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ищи эфир надьки на канале ЗИК... или в инете - по первым ее словам.
кстати, совсем недавно.. никто не удивляется..
Пошкоджені скляні елементи пішохідно-велосипедного моста відновили, - КМДА - Цензор.НЕТ 1625
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И при том весь день ссылки на срю сайты! чукча мокша!
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ти вже на фронт зібрався, кацапе? вовчка зачекався)
бо саме кацап може бачити в ".ua" - ".ru" Пошкоджені скляні елементи пішохідно-велосипедного моста відновили, - КМДА - Цензор.НЕТ 3658
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В твоей сноске написано "Украина". На украинских сайтах пишут "Украi'на". Спалился, злопатоед бурятский!
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Бутумов дотримуйся закону, курва і встанови українську мову за замовчуванням!!!! Задовбався читати ватних малоросів, гнид какаольгінських в коментах - може хоч українська мова на них вплине...
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так,тот о ком вы пишите и сам такой)))
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Мост и холодильник-какие синонимы ?
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Если теплая моча зимой льётся на стекло,
то автомобилистам внизу не понравится.
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Забетонируйте, зебилы неисправимы.
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Это точно пэпка двухцентнерный наведался на мост, и он не выдержал!
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Видно за вживаною тобою лексикою, що твій дім знаходиться у дупі.
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Міст перетягує від ярма на себе увагу і прихильники московського ярма відомстили українському мосту.
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Читав на ФБ що в першу чергу треба підозрювати в вандалізмі швейцарских архітекторів у яких вкрали проєкт моста, мстя, бо кому нафік воно здалось інакше ?
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этот мостик предлагали построить еще в каденцию януковича . иностранная фирма за 6 миллионов . кличко умудрился построить за 10 ть. фирма подрядчик с уставным капиталом в 7 тысяч гривень по документам занимается сдачей в аренду бу строительной техники. суки а морпехи на передовой со старым бтром который пообещали заменить к октябрю.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПоврежденные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста восстановили, - КГГА. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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