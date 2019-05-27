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 Суд в режиме видеоконференции провел перекрестный допрос четырех свидетелей по делу экс-регионала Ефремова. ВИДЕО

27 мая суд в режиме видеоконференции провел перекрестный допрос четырех свидетелей по делу бывшего председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

В ходе заседания допросили бывшего руководителя милиции Луганской области Владимира Гуславского, бывшего прокурора Луганской области Сергея Стося, экс-главы областного управления СБУ Александра Петрулевича и его заместителя Олега Животова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

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Напомним, Александр Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Экс-регионал обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

23 июля 2018 года ГПУ начала заочное расследование в отношении соратников Ефремова - экс-нардепа С. Горохова и бывших председателя Луганского областного совета В. Голенко, его первого заместителя Е. Харина, Луганского городского головы С. Кравченко и его первого заместителя М. Пилавова.

Также читайте: СБУ закрыла дело о финансировании терроризма в отношении Ахметова, Ефремова и Королевской из-за отсутствия состава преступления. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/v3129170
 
 
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скоро вийде, і буду балатуватись разом з клоуном юзиком.
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Суд закінчиться вже при 7 президентові України.
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За то что порох его не расстрелял?
Потому что только в этом случае беня не подобрал бы его в «свою новую команду»
Судя по гепе- расстрел это единственный вариант
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Пора Шурика выпускать. Беглый Портнов уже по Киеву гуляет, а Ефремка все еще сидит. Непорядок
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В нормальном государстве таком как США он бы давно на электрическом стуле згорел. От такое недогосударство построил нам потрох.
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да в заочном режиме провести суд и все, пгокугога с гюмкой будет вполне достаточно Суд в режиме видеоконференции провел перекрестный допрос четырех свидетелей по делу экс-регионала Ефремова - Цензор.НЕТ 5449
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСуд в режиме видеоконференции провел перекрестный допрос четырех свидетелей по делу экс-регионала Ефремова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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