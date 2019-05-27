 Год назад доброволец ДУК "Правый сектор" Марьян Корчак (позывной Хитрый) погиб на Донбассе в результате вражеского артиллерийского обстрела. ВИДЕО

Журналисты и добровольцы, в рамках проекта: "Вони здобули життя вічне в бою" встретились с собратьями и родными Марьяна Корчака, которые рассказали о последних часах жизни воина, добровольца, сына, брата, передает Цензор.НЕТ."25 мая 2018 г в районе села Зайцево, Донецкой области около 5 утра артиллерия московского агрессора открыла огонь по нашим защитникам. Крыли снарядами 152-го калибра. Обстрел продолжался до 30 минут. Когда все затихло, Марьян взял медицинский рюкзак и побежал к побратимам в блиндаж, чтобы проверить, живы ли побратимы, которые там находились. По дороге к ним со стороны россиян был выпущен еще один снаряд, который стал для 22-летнего львовянина смертельным. Он бежал спасать друзей и погиб сам", - рассказал журналист Ухман.
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