 "Выйти в поле, чтобы нас уничтожили? Я не Дон Кихот Ламанчский", - террорист Гиркин рассказал, как прикрывался мирными жителями в 2014 году. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Гиркина все бои с украинской армией "в открытом поле" в 2014 году заканчивались поражением.

"В застройке техника и вооружение играло меньшую роль, и мы этим пользовались. Один украинский военный говорил мне: "Что ж вы, как трусы, сидите... Выходите в поле, не прыкрывайтесь мирными жителями". Ну, извините, выйти в поле, чтобы нас уничтожили? Я все-таки не Дон Кихот Ламанчский", - заявил Гиркин.