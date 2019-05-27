 "Выйти в поле, чтобы нас уничтожили? Я не Дон Кихот Ламанчский", - террорист Гиркин рассказал, как прикрывался мирными жителями в 2014 году. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Гиркина все бои с украинской армией "в открытом поле" в 2014 году заканчивались поражением.
"В застройке техника и вооружение играло меньшую роль, и мы этим пользовались. Один украинский военный говорил мне: "Что ж вы, как трусы, сидите... Выходите в поле, не прыкрывайтесь мирными жителями". Ну, извините, выйти в поле, чтобы нас уничтожили? Я все-таки не Дон Кихот Ламанчский", - заявил Гиркин.Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полковник ФСБ Гиркин разоблачил ложь предателя из СБУ Прозорова
не ну вы сейчас скажите "то гиркин специально чтобы петя оправдать". интересно - кто первый отметится?
Как таких как ты земля носит
Летел бы в Киев Сдаватся лучше
Ты кацап обыкновенный.
расиянин
не думаю шо эту гниду кто то там охраняет
п*дло! смердящее п*адло... ....даже не буду читать - много чести!
а вообще-то... чем больше звиздит - тем больше материала для Гааги (если доживет)
Вот всё, что надо знать о русских.