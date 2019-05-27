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 Политика Украины, Общество
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Все про:война (3464) Донбасс (18611) Гиркин (78)

 "Выйти в поле, чтобы нас уничтожили? Я не Дон Кихот Ламанчский", - террорист Гиркин рассказал, как прикрывался мирными жителями в 2014 году. ВИДЕО

Российский террорист Игорь Гиркин заявил, что в 2014 году его банда намерено прикрывалась мирными жителями и избегала боестолкновений с украинскими воинами вне застройки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Гиркина все бои с украинской армией "в открытом поле" в 2014 году заканчивались поражением.

"В застройке техника и вооружение играло меньшую роль, и мы этим пользовались. Один украинский военный говорил мне: "Что ж вы, как трусы, сидите... Выходите в поле, не прыкрывайтесь мирными жителями". Ну, извините, выйти в поле, чтобы нас уничтожили? Я все-таки не Дон Кихот Ламанчский", - заявил Гиркин.

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Источник: https://censor.net.ua/v3129104
 
 
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"русский мир", "русская имперская идентичность" - это форма морального скотства, циничной лжи и агресивного мракобесия!
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я автор!.. оно родилось у меня в голове весной 2014 года..
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Я Вас тогда консультировал, помните? "Вийти в поле, щоб нас знищили? Я не Дон Кіхот Ламанчський", - терорист Гіркін розповів, як прикривався мирними жителями в 2014 році - Цензор.НЕТ 378
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ок!.. я поделюсь авторскими отчислениями! "Вийти в поле, щоб нас знищили? Я не Дон Кіхот Ламанчський", - терорист Гіркін розповів, як прикривався мирними жителями в 2014 році - Цензор.НЕТ 7702 надеюсь нам на лук репчатый хватит! "Вийти в поле, щоб нас знищили? Я не Дон Кіхот Ламанчський", - терорист Гіркін розповів, як прикривався мирними жителями в 2014 році - Цензор.НЕТ 7702
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Лучше брать цибулю, больше получится. "Вийти в поле, щоб нас знищили? Я не Дон Кіхот Ламанчський", - терорист Гіркін розповів, як прикривався мирними жителями в 2014 році - Цензор.НЕТ 4911
"Вийти в поле, щоб нас знищили? Я не Дон Кіхот Ламанчський", - терорист Гіркін розповів, як прикривався мирними жителями в 2014 році - Цензор.НЕТ 5048
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Где там оруны "петя выпустил гиркина из славянска! договорняк!"? ну что? мы же вам говорили? но вы не верили. а знаете почему не верили? потому что когда мы переживали и следили все время за тем что происходит на фронте вы на концерты квартала ходили.

не ну вы сейчас скажите "то гиркин специально чтобы петя оправдать". интересно - кто первый отметится?
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...А ПОПа мальдівський паради влаштовував та бабло в офшори ховав !
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дурачёк, забудь про офшоры - это уже тренд и круто! а ты всё по старым методичкам шпаришь.
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капец, соевые гиркину верят как аксиоме, все проясняется
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Капец, у тупорылых зелеботов ничего не меняется, ничего не проясняется.
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Ни за что? вот так прям? Как минимум, за что ты урод, сунулся вообще на нашу территорию! Ну не смогли мы вам тогда рога обломить, да.. наш косяк , что тут сделаешь.
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Дебил ты а не Дон Кихот
Как таких как ты земля носит
Летел бы в Киев Сдаватся лучше
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А сейчас наша Верховна Рада взяла на вооружение эту тактику и прикрываясь несовершеннолетними порохобецилами устраивает провокационные протесты, и чем депутаты БПП лучше вот этого террориста Дыркина?
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Тебе фотку этого ребенка искать порохобецил? Второе "нацжены" это выражение ольгинских и лахтинских троллей, они украинский язык не знают, потому используют эту ахинею, так понятно порохобецил?
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Ну всё, как завещал *****. " Мы будем не впереди, а сзади. И пусть кто-то попробует стрелять в женщин и детей!" ( мож не точно, но суть)
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И офицером назвать нельзя,и солдатом,и человеком и даже животным.Военный преступник.
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Для козломордвинов это обычное дело, типа в порядке вещей.
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и куда смотрят наши силы спецопераций? "Вийти в поле, щоб нас знищили? Я не Дон Кіхот Ламанчський", - терорист Гіркін розповів, як прикривався мирними жителями в 2014 році - Цензор.НЕТ 1449
не думаю шо эту гниду кто то там охраняет
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и это он среди них героем числится, и примером для подражания)
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как только заканчиваются рублики.. начинает продавать свои комментарии-откровения-бред
п*дло! смердящее п*адло... ....даже не буду читать - много чести!
а вообще-то... чем больше звиздит - тем больше материала для Гааги (если доживет)
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звичайний найманець та вбивця, а дамбасюри повірили у високі цілі, в певний романтизм ..
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"...людей покласти практично ні за що", - от і вся ідеологія від Гіркіна. Воюють ні за що. Аби горе людям нести.
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Гиркин же себя считает русским, он так себя называл.
Вот всё, что надо знать о русских.
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та дамбасяне просто ложи думали что к ним придут росийские пенсии а пришол гиркин и оставил их бомжами а других пустил по миру сейчас они верят в Бойко
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Выйти в поле, чтобы нас уничтожили? Я не Дон Кихот Ламанчский", - террорист Гиркин рассказал, как прикрывался мирными жителями в 2014 году. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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