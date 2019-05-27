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 Разгром российских и сирийских войск в Сирии: трупы и разбитые танки на улицах Кафр-Набуда. ВИДЕО

В сети появилось видео из освобожденного от армии Путина-Асада сирийского города Кафр-Набуда, на котором зафиксирована поврежденная техника и погибшие во время сражения. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на странице Ихтамнет_м0209 в соцсети Фейсбук.

"Здесь пишут, что выведены из Сирии российские войска и победоносная армия Асада снова отступают под натиском давно разгромленных и уничтоженных террористов", - подписал кадры автор публикации.

Также смотрите: "Я твою жопу, бл#дь, в Сирии защищаю! Вы отсюда выйти живыми не сможете, если я захочу", - "подполковник из Грозного" покупает сигареты в российском Салавате. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3129032
 
   
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Дохлая вата вызывает позитивные эмоции и прилив энергии ...
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зе ботам не понравится ролик - они же за перемирие с РФ
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Ну конешно ,это же Зеботы подписали минский сговор,жали ***** руки и кричали о безальтернативности мирного плана ... Разгром российских и сирийских войск в Сирии: трупы и разбитые танки на улицах Кафр-Набуда - Цензор.НЕТ 2139
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ЗЕбилы в это время концерты и фильмы в рашке снимали, на минуточку, жри это ...
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а свой сериальчик Слуга народа продали Яндексу
и при этом все вопили что у Порошенко бизнес в РФ
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А еще они от четьірех повесток в пяти квартирах маскировались😁 Уже зная, что будут претендовать на пост главнокомандующего. Какой позор...и єти люди приводиди нам в пример Израиль😁
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Надо это показать Зеленскому как надо уничтожать кацапов, книжку детскую по политике ему уже подарили, придется учить его как стать украинцем...
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Поучи, порохобот, поучи. Выборы президента просрали и в Раду просрете.
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По факту это ЗЕбилы все просрали, как то не видно чтобы они что то предложили как стояние на коленях....
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Как-то в руки книжка попала... Называлась - "Быть евреем"... Довольно познавательная... Рассчитана она была на "маланцев", "профессиональных евреев", которые вспомнили, что они - евреи, когда это стало выгодным... Потому что очень народ смеялся, когда я, украинец, рассказывал "еврею", по фамилии Фарингольц, об истоках и основах иудаизма...
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Мармоль ,там же в основном погранцы шуровали,мой дружбан там участвовал ,Устименко Сашка по прозвищу Заяц ... Разгром российских и сирийских войск в Сирии: трупы и разбитые танки на улицах Кафр-Набуда - Цензор.НЕТ 4701
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загадка. в армии какой страны самые вкусные шевроны?
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Хорошого завжди мало, побільше металолому і двохсотих іхтамнєтів.
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русня это Сирия ,а теперь представь те, шо с вами будет, если к нам сунетесь - даже не думайте
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хоть какой то позитив на фоне зеленой сопли. Спасибо сирийским ополченцам)
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"Надо прекратіть стрєлять!"
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Мені одному здалося що срійський боєць згадав про Україну в своїй промові?
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аха он и сказал прекратим - как кремль развалим)))
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"дафай ссилку на перевод, и даказательстфа" ))))
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А при чем тут "прекратить стрелять"?
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Ничего себе, сколько танков! Кто так их раздолбал? Там только один застрял, остальные именно уничтожены или подбиты! Как же расеяне всех в Сирии "победили", что войска Ассада опять бегут?
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Судя по городу, его высокоточно освободили Разгром российских и сирийских войск в Сирии: трупы и разбитые танки на улицах Кафр-Набуда - Цензор.НЕТ 4889
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нормально погоняли пукинских - приятно посмотреть!!!
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А вот теперь прикиньте ситуацию - в Сирии российские муслимы из ИГИЛЛ мочат кацапов Вагнера. Разгром российских и сирийских войск в Сирии: трупы и разбитые танки на улицах Кафр-Набуда - Цензор.НЕТ 2748
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Интересно, сколько времени после "зачистки" произошло? Судя по степени раздутия трупов, они скоро начнут "взрываться"... (англичане называли зулусов "варварами", из-за того, что они убитым врагам обязательно животы вспарывали. А когда их зулусы обложили в лагере, вокруг которого валялись кучи трупов, убитых англичанами, и через несколько дней в лагере дохнуть нельзя было, от разлагающихся и взрывающихся трупов, до них "дошло"...).
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Прикольно, слово Аллаху!
Надеюсь что с 20 тварей захватили ополченцы и отослали видео с их наказанием - в мухосрански, дабы "бояра" ватным рожалкам не казалась сладкой. На деньги - компенсацию за высранный когда-то биомусор. Разгром российских и сирийских войск в Сирии: трупы и разбитые танки на улицах Кафр-Набуда - Цензор.НЕТ 6690
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Для нас это хорошо те танки и дохлые асадо кацапы не приедут захватывать Одесу или Харьков
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расейские свинособаки воняют и кормят червей по всему миру. хотя - это для свинособак - самое прямое предназначение.
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Страхітливий нічний концерт хоррор-ембієнту по всій розсосисії влаштували випі та сичі...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоРазгром российских и сирийских войск в Сирии: трупы и разбитые танки на улицах Кафр-Набуда. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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