 Разгром российских и сирийских войск в Сирии: трупы и разбитые танки на улицах Кафр-Набуда. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на странице Ихтамнет_м0209 в соцсети Фейсбук.

"Здесь пишут, что выведены из Сирии российские войска и победоносная армия Асада снова отступают под натиском давно разгромленных и уничтоженных террористов", - подписал кадры автор публикации.

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