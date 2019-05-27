 Разгром российских и сирийских войск в Сирии: трупы и разбитые танки на улицах Кафр-Набуда. ВИДЕО

В сети появилось видео из освобожденного от армии Путина-Асада сирийского города Кафр-Набуда, на котором зафиксирована поврежденная техника и погибшие во время сражения. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на странице Ихтамнет_м0209 в соцсети Фейсбук.
"Здесь пишут, что выведены из Сирии российские войска и победоносная армия Асада снова отступают под натиском давно разгромленных и уничтоженных террористов", - подписал кадры автор публикации.
Также смотрите: "Я твою жопу, бл#дь, в Сирии защищаю! Вы отсюда выйти живыми не сможете, если я захочу", - "подполковник из Грозного" покупает сигареты в российском Салавате. ВИДЕОИсточник: https://censor.net.ua/v3129032
и при этом все вопили что у Порошенко бизнес в РФ
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Мені одному здалося що срійський боєць згадав про Україну в своїй промові?
Надеюсь что с 20 тварей захватили ополченцы и отослали видео с их наказанием - в мухосрански, дабы "бояра" ватным рожалкам не казалась сладкой. На деньги - компенсацию за высранный когда-то биомусор.