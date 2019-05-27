 Для украинцев кризисов уже достаточно, - Гройсман о возможном дефолте. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facеbook в понедельник.

"Даже разговоры о дефолте не добавляют стабильности и являются достаточно вредными… За три года я не допустил в стране кризис... Дефолт – это глобальный кризис, вспомните 90-е года. Я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно. От каких-либо дефолтов, которые несут за собой очень серозные последствия, в первую очередь, пострадают украинские рядовые граждане. Миллионеры станут мультимиллионерами, а люди будут на грани выживания", - сказал он.

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Гройсман подчеркнул, что задание государства на сегодня добросовестно обслуживать долг и обеспечить рост экономики.