 "Боялись все. Но никто не захандрил и не сдался", - бойцы 3-го отдельного полка спецназа о первом бое за донецкий аэропорт 26 мая 2014 года. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои воспоминания воины записали и опубликовали на странице полка в соцсети.
На записи бойцы-спецназовцы рассказали о первом бое, о позициях, на которых держали оборону, о волнении и эмоциях, а также о значении первых боевых столкновений для подразделения.
Именно 26 мая спецназовцы, при поддержке военных 25-й бригады и авиации дали бой пророссийским боевикам и российским наемникам, которые надеялись "малой кровью" взять под контроль ДАП. Террористы потеряли около сотни человек. Для 33 россиян "экскурсия" закончилась в местном морге. Украинские воины в этом майском бою не потеряли ни одного человека.
если бы козломордые свинособаки не вмешались тогда...
уже бы отстроили то что разрушено... и Донецкий аэропорт опять бы рейсы там всякие принимал...
сколько жизней наших мальчиков и девочек сохранилось бы..генофонда..патриотов..
(простите за беллетристику)
Героям СЛАВА!
шобы ахметов снова футболил на своем футболе??
а заплоатить ахметов не хочет за енту всю кашу, шо он заварил??
неа,
не хочет,
а вот уголь возить с данецка хочет, и возит,
подает мальдивскаму так как вроде с ротердама он приэхал.
ждем привоза детеком угля с луны.
будет лунный уголь - желтого цвета - особоценный.
но....
.... потом приехал муженко и за полдня сдалЭрапорт
как так кто винават??
- поехали наступать на данецк,
попали в ров, неизвестно откудова взявшийся-были расстреляны вупор-отступили,
данецкие на хвосте вползли в эрапорт,
заминировали и взорвали .-
Вползли на хвосте отступающих.
а где квадракоптиры и прочая хрень - рва не увидели??
ну а по дакументам минским эрапорт Уже был сдан мальдивским камандующем,
но как сказал мальдивский,
стране нужны герои.
герои и были,
а страны небыло с таким мальдивским минском.