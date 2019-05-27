 "Боялись все. Но никто не захандрил и не сдался", - бойцы 3-го отдельного полка спецназа о первом бое за донецкий аэропорт 26 мая 2014 года. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои воспоминания воины записали и опубликовали на странице полка в соцсети.

На записи бойцы-спецназовцы рассказали о первом бое, о позициях, на которых держали оборону, о волнении и эмоциях, а также о значении первых боевых столкновений для подразделения.

Именно 26 мая спецназовцы, при поддержке военных 25-й бригады и авиации дали бой пророссийским боевикам и российским наемникам, которые надеялись "малой кровью" взять под контроль ДАП. Террористы потеряли около сотни человек. Для 33 россиян "экскурсия" закончилась в местном морге. Украинские воины в этом майском бою не потеряли ни одного человека.

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