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 "Боялись все. Но никто не захандрил и не сдался", - бойцы 3-го отдельного полка спецназа о первом бое за донецкий аэропорт 26 мая 2014 года. ВИДЕО

Бойцы 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго рассказали о событиях в донецком аэропорту 26 мая 2014 года, которые можно считать началом активной фазы войны на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои воспоминания воины записали и опубликовали на странице полка в соцсети.

На записи бойцы-спецназовцы рассказали о первом бое, о позициях, на которых держали оборону, о волнении и эмоциях, а также о значении первых боевых столкновений для подразделения.

Именно 26 мая спецназовцы, при поддержке военных 25-й бригады и авиации дали бой пророссийским боевикам и российским наемникам, которые надеялись "малой кровью" взять под контроль ДАП. Террористы потеряли около сотни человек. Для 33 россиян "экскурсия" закончилась в местном морге. Украинские воины в этом майском бою не потеряли ни одного человека.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Попадание подтверждаю": украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта в районе ДАП. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3129004
 
   
 Топ комментарии
 
5 лет... пять!!!?
если бы козломордые свинособаки не вмешались тогда...
уже бы отстроили то что разрушено... и Донецкий аэропорт опять бы рейсы там всякие принимал...
сколько жизней наших мальчиков и девочек сохранилось бы..генофонда..патриотов..
(простите за беллетристику)
Героям СЛАВА!
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5 лет... пять!!!?
если бы козломордые свинособаки не вмешались тогда...
уже бы отстроили то что разрушено... и Донецкий аэропорт опять бы рейсы там всякие принимал...
сколько жизней наших мальчиков и девочек сохранилось бы..генофонда..патриотов..
(простите за беллетристику)
Героям СЛАВА!
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Не приятно только вспоминать позорные приказы пети, когда эта мерзость обыскивала наших солдат
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нахрена там штото отстраивать и давать рейсы??

шобы ахметов снова футболил на своем футболе??

а заплоатить ахметов не хочет за енту всю кашу, шо он заварил??

неа,
не хочет,
а вот уголь возить с данецка хочет, и возит,
подает мальдивскаму так как вроде с ротердама он приэхал.

ждем привоза детеком угля с луны.
будет лунный уголь - желтого цвета - особоценный.
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Вот она и разница между маем 2014 и маем 2019. там бились до последнего, а сейчас вот по 8 человек, ездят без оружия ( как курортники", и потом сдаются табуном в плен ( пардон, как там написали их "задержали") Это все последствия так называемой "окопной войны", вспомните первую мировую, и чем это закончилось. Сидение и ведение "окопной войны" годами , ведет к разложению и усталости войск. А пять лет это уже если и не критический то близкий к этому срок.
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Жаль только что это все было напрасно.
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защищали 240 дней,...
но....
.... потом приехал муженко и за полдня сдалЭрапорт
как так кто винават??

- поехали наступать на данецк,

попали в ров, неизвестно откудова взявшийся-были расстреляны вупор-отступили,
данецкие на хвосте вползли в эрапорт,
заминировали и взорвали .-
Вползли на хвосте отступающих.

а где квадракоптиры и прочая хрень - рва не увидели??

ну а по дакументам минским эрапорт Уже был сдан мальдивским камандующем,

но как сказал мальдивский,
стране нужны герои.

герои и были,

а страны небыло с таким мальдивским минском.
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Горжусь Вами ребята - так держать и конечно - Дважды не умирать - Слава Украине
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Вот так надо было и морякам украинским не сдаваться ,а раз кацапогниды открыли огонь то и им по путинско фашиским окупантам надо было ОГОНЬ ВЕСТИ и не сдаваться в плен !
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От саме тоді в той день потрібно було звільняти Донецьк! А не зупинятися в аеропорту! Чому не зачистили місто?! Була найкраща можливість!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Боялись все. Но никто не захандрил и не сдался", - бойцы 3-го отдельного полка спецназа о первом бое за донецкий аэропорт 26 мая 2014 года. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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