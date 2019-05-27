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 Руководители подразделений противовоздушной обороны тренировались отражать нападения противника на Донетчине, - Минобороны. ВИДЕО

Объединенные силы совершенствуют систему управления противовоздушной обороной.

"В Донецкой области, в районе проведения операции Объединенных сил, с руководящим составом подразделений противовоздушной обороны бригад и оперативно-тактических группировок состоялось инструкторско-методическое занятие по особенностям организации управления противовоздушной обороной соединения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте Минобороны.

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Военные сымитировали воздушный налет на объекты части и его уничтожение. Также участникам занятия продемонстрировали комплекс действий по управлению подразделениями противовоздушной обороны во время реального налета средства воздушного нападения.

Ход занятий проверил командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По завершении мероприятия он отметил, что подразделения противовоздушной обороны бригады показали готовность и способность выполнять свои задачи по назначению, а также приобрели практические навыки для действий по отражению воздушного нападения противника.

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Источник: https://censor.net.ua/v3128970
 
   
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Тунгуска это машина прикрытия .Или механизированных колонн или более дальнобойных ЗРК типа С-300 .Но вообще то всё правильно они делают. Готовятся значит Молодцы .Просто техника устаревает уже . Противник на месте не стоит. Он то к войне последние 20 лет готовился
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Цензор.НЕТВидеоОбществоРуководители подразделений противовоздушной обороны тренировались отражать нападения противника на Донетчине, - Минобороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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