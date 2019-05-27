 "Ні" поліцейській державі, - под зданием МВД прошла акция из-за инцидента с активистами в Ривном. ВИДЕО

В сюжете 5 канала говорится, что около 30 человек пришли к зданию министерства, чтобы выразить свое несогласие с действиями правоохранительных органов в Ривном 25 мая, передает Цензор.НЕТ.
"Ребенка с плакатом берут и выписывают ей штраф об административных правонарушениях. Конечно, они-то эти деньги заплатят, но зачем ребенку такое в характеристике, которое будет фигурировать, что он привлекался к административной ответственности? У нас есть Конституция Украины, согласно которой мы имеем право на мирные собрания, где мы не препятствуем другим людям", - отметил активист Алексей Пастернак.
Протестующие держали плакаты "Назад в 2013?", "Ні" поліцейській державі", "Статья 39 имеем право", скандировали "Нет политическим репрессиям".
Напомним, накануне в центре Ривного 16-летняя девушка и 20-летний молодой человек вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном правонарушении. Полиция Ривненщины заявила, что проведет служебную проверку.
А ведь совсем еще недавно зрадо...бы всех мастей, которые сейчас объединились в одну Зе!команду, усердно раскачивали страну, не заботясь о том, что этим они раскалывают общество. Это же вы устроили травлю Президента Порошенко, на лету подхватывая всю чернуху, которую здесь распространяли ольгинские тролли. Лайкали друг друга, в "друзья" себе записывали.
Так что, "борцы с коррупцией", уже всех коррупционеров и олигархов победили? Или это сейчас не актуально? У вас ведь с кремлеботами только один общий враг - Порошенко. Это он вам жить мешает. Все остальное - пустые разговоры.
Методички наше усе?
Кроме них прессы нет?
Ой ржу не могу с идиотов!
Два малолетки за мороженое поддержали Петю.
Шо, кондитер за конфетки больше нанять не мог.
30 пришло сказать свое Фе.
Позорище.
Да за Михо зимой больше выходило!
А перед АП после Свинарчуков тоже поболее было.
Да и Гей парады поболее собирали.
Шо порохнявые, вы теперь секс меньшинства. Извращенцы с "тонким пониманием прекрасного."