 "Ні" поліцейській державі, - под зданием МВД прошла акция из-за инцидента с активистами в Ривном. ВИДЕО

В сюжете 5 канала говорится, что около 30 человек пришли к зданию министерства, чтобы выразить свое несогласие с действиями правоохранительных органов в Ривном 25 мая, передает Цензор.НЕТ.

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"Ребенка с плакатом берут и выписывают ей штраф об административных правонарушениях. Конечно, они-то эти деньги заплатят, но зачем ребенку такое в характеристике, которое будет фигурировать, что он привлекался к административной ответственности? У нас есть Конституция Украины, согласно которой мы имеем право на мирные собрания, где мы не препятствуем другим людям", - отметил активист Алексей Пастернак.

Протестующие держали плакаты "Назад в 2013?", "Ні" поліцейській державі", "Статья 39 имеем право", скандировали "Нет политическим репрессиям".

Напомним, накануне в центре Ривного 16-летняя девушка и 20-летний молодой человек вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном правонарушении. Полиция Ривненщины заявила, что проведет служебную проверку.

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