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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:МВД (7855) пикет (582) Ривне (284)

 "Ні" поліцейській державі, - под зданием МВД прошла акция из-за инцидента с активистами в Ривном. ВИДЕО

Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве в воскресенье собрались осуждающие поведение полицейских в Ривном.

В сюжете 5 канала говорится, что около 30 человек пришли к зданию министерства, чтобы выразить свое несогласие с действиями правоохранительных органов в Ривном 25 мая, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил, что полиция расследует причины задержания пикетчиков против него в Ривном: "критики не боюсь"

"Ребенка с плакатом берут и выписывают ей штраф об административных правонарушениях. Конечно, они-то эти деньги заплатят, но зачем ребенку такое в характеристике, которое будет фигурировать, что он привлекался к административной ответственности? У нас есть Конституция Украины, согласно которой мы имеем право на мирные собрания, где мы не препятствуем другим людям", - отметил активист Алексей Пастернак.

Протестующие держали плакаты "Назад в 2013?", "Ні" поліцейській державі", "Статья 39 имеем право", скандировали "Нет политическим репрессиям".

Напомним, накануне в центре Ривного 16-летняя девушка и 20-летний молодой человек вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном правонарушении. Полиция Ривненщины заявила, что проведет служебную проверку.

Также читайте: Готовлю запрос в полицию. Негоже МВД играть в политику, - Ирина Геращенко о задержании участников пикета в Ривном

Источник: https://censor.net.ua/v3128968
 
   
 Топ комментарии
 
Мрія зебілів - заборонити говорити правду про їхнього зеленого кумира. Нібито від того, що вони репресують незгодних з нікчемами при владі почнуть знижуватися комунальні тарифи чи зарплата стане 4000 євро.
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Это позор потужних реформ последних 5 лет
И дураку понятно что менты в том Ровно хотели выслужиться перед местной властью
А то шо 5 канал из этого пытается раздуть - так сразу душок идёт ещё тот
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Оленка, скажу по секрету, только никому не рассказывай: Порох не мог никого посадить, он был президентом, а не судьёй. А посадить всех вместе обязательно нужно, а ещё лучше расстрелять и в землю закопать и надпись написать: Порох и порохоботы RIP.
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А посодить могли его не люстрированные судьи?Ай,ай,ай...Ну Надю Савченко посадил,только за мечты!Мог же как видишь!
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Нічна зміна кремлєботів ішачить,стецьки на підтанцьовці,гармонія та ідилія як ніколи,Зеленський поріднив вас як сіамських близнюків
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совые дисциплинированные не то что вы зрадофилы фостом виляете любому барыге и недомерку
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Эк вы щас зелю недомерком-то, смело! Горжусь Вами!
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Браво! У зелебобов тактика не меняется. Любимое занятие - это переводить стрелки. Это же так просто! Когда крыть нечем, обвини в своих же грехах оппонента.
А ведь совсем еще недавно зрадо...бы всех мастей, которые сейчас объединились в одну Зе!команду, усердно раскачивали страну, не заботясь о том, что этим они раскалывают общество. Это же вы устроили травлю Президента Порошенко, на лету подхватывая всю чернуху, которую здесь распространяли ольгинские тролли. Лайкали друг друга, в "друзья" себе записывали.
Так что, "борцы с коррупцией", уже всех коррупционеров и олигархов победили? Или это сейчас не актуально? У вас ведь с кремлеботами только один общий враг - Порошенко. Это он вам жить мешает. Все остальное - пустые разговоры.
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Нет полицейской державе??? А почему не сразу написать -Руки прочь от Порошенко? И его на второй срок? Кто их надоумел?
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Соєфі..нушна рапотать а нє пастафать..Хеть соєфихх..єті касли мєшают нам шить...
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А штраф нужно выписывать на родителей!
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У вас в рашке может быть и так. А Украина пока еще не полицейская держава. Ох не добежит Рюкзаков до Ростова
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к стати рюкзачная мразь вывозила беркутню которая на майдане людей стреляла.
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А кого выводил и вывозил Парубий?Шо за маски шоу в камуфляже и оружием,не подскажете,кого эти отстреливали?
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Парубия, не тронь...У него справка, из психдиспансера..
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И интересно было бы от него на допросе послушать как он вместе с Наливайченко овоща из Украины выпускал.
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Ты безграмотное не читало по какой статье их задержали?
Методички наше усе?
Кроме них прессы нет?
Ой ржу не могу с идиотов!
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Не смотрись в зеркало - не будет причин ржать.
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Сейчас суд пошлет с этим "админпротоколом" в сад, как ранее было, когда вязали активистов Видсичи. Надеюсь, ребята добьются хотя бы увольнения мразей. Бурштынокопателей ловить видимо невыгодно - они и больно могут сделать. Прям как руснявая мусорня, которая ссыт перед кавказцами
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Мы и протоколы задержаний майдановцев читали. Шо сказать то хотел, болезный?
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16 летняя дура ещё не избиратель! И требовать ей можно только ремня. Приедь в москалию и требуй снятия ху-ла, с паспортом Украины "Ні" поліцейській державі, - под зданием МВД прошла акция из-за инцидента с активистами в Ривном - Цензор.НЕТ 718
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А она что, в Ривне приехала с кацапским паспортом "Ні" поліцейській державі, - под зданием МВД прошла акция из-за инцидента с активистами в Ривном - Цензор.НЕТ 2919
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********** мусора ничем не отличаются от аваковских. В том и проблема. Гонять студентов и винтить школьников - пожалуйста, а при виде ингушей страшно. Так и тут - с бурштыновыми рагулями и контрабандистами связываться опасно, они и навешать могут. То ли дело беззащитных крутить. Надеюсь на увольнение мразей за профнепригодность.
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Следующим "эстафету" по "акциям" примет Львов.100%
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Ой ржу не могу с порохнявых.
Два малолетки за мороженое поддержали Петю.
Шо, кондитер за конфетки больше нанять не мог.
30 пришло сказать свое Фе.
Позорище.
Да за Михо зимой больше выходило!
А перед АП после Свинарчуков тоже поболее было.
Да и Гей парады поболее собирали.
Шо порохнявые, вы теперь секс меньшинства. Извращенцы с "тонким пониманием прекрасного."
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Не надо путать добровольцев с проплаченной массовкой михомайданов (куча автобусов из областей) и бомжатник в Мариинке за 500 грн в день, а также с аваковской малолетней титушней из нацжон. Везде в указанных примерах завязано на деньги. Студентов в ту роковую ночь на Евромайдане было тоже не так много. Но за них встали миллионы. Рюкзаков и Беня доиграются. В Ростов уже никто не выпустит
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Хосподя! Да ты на каникулах! Как я сразу не въехал!
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Порохоботы 5 лет не замечали полицейского беспредела, а щас прям возмутились, смешно
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Это в смысле? Порох нацжён паковал?
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На них"напали"два полицейских порохобота.Ни чего не меняется у порохотварей.Все думают,что в их фейки, кто-то верит,вот жеж дебилы!
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Лена, у вас шизофазия. Навестите пожалуйста своего участкового психиатра и не пропускайте прием таблеток
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А вы нарколога.Кокаиновая зависимость,очень опасна для окружающих.А хотя,лучше кирдыкнитесь от передоза.
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Ох і круті приходи в тебе , що чорні глюни погнали ?
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Это у вас порохоботов так называется?У меня в отличии от вас денег на кокаин нету.А какие ещё симптомчики от передоза коксом ты знаешь?Расскажи,просвети,плиз.За одно расскажи сколько вам ********** в месяц за ваше тявканье платит и как вы туда устраиваетесь.Не будь сучьим потрохом,поделись инфой,украинцам это ой как интересно.Почему вам тварям платят больше,чем военным на передовой?
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Какие очаровательные галлюцинации. Мне это даже начинает нравиться
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Будь осторожней,может это пары лакокрасочных изделий,в которых ваш кокс в Украину завозят,а потом плохо очищают? Всё возможно...А вдруг там споры оспы в следующий раз обнаружатся?Этож вся Ылита передохнуть может в страшных мучениях.
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Ти вже якось стримуйся , ясно що в тебе пішов крутий приход , тільки слиною монітора так заляпаєш , що ні одна майстерня не візьметься . Біда з цими бєнєзомбаками від Г+Г , хоча тут на сайті ошивається кілька прихильників дона ***** , а ще і заюлики є . Тупий фанатизм у всіх таких некондиційних зашкалює .
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Распятые мальчики, распятые девочки - где-то уже было.
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***,читаешь весь этот бред,смотришь на потуги бывших властителей и их шавок и так смешно становится...Сколько нынче порохопотрохам провокаторским за перформансы платят?Кислотой их серной надо полить.Юрик кум Порошенко даже может поливальщиков подогнать.А лучше расстрелять,а потом сжечь!Потрох же знает,как создавать видимость полицейского государства и терании.Жаль прям,что у нас не так,как хотелось бы потроховским найманцам и самому Потроху.А то так бы взяла бы этих выпердышей ************ и нах с Украины,если сидеть не хотят.
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Точно! Главное вместе с рюкзаковым, неолигархом каломойшей и их нацжёнами!
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Интересно, это животное когда-нибудь забанят за призывы к насилию?
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Жалобу администрации на него надо составить, а всем лень
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Ох те бе і вставило, оце приход чорних глюнів , тотальна істерія . Що куриш таке забористе ? Мухомори навпіл з дурманом , чи це генетично в переважної частини зомбованих зєлєбєнєй ? Хоча така собі істерична неадекватнісь ......... .
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Зефирчик никак не успокоится. Мстит по мелочам
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Зефирчик - это "сладенький"? Так беня зелю ласково называет? А вы откуда знаете? Тоже из этих
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Правильно, нам нужна европейская Украина а не ПаРаша 2
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Докажи це зомбованим зєлєбєням . Безнадійно . Он зомбаків із "Білого братства" до сьогодні не можуть привести до адекватності . Колють , колють , а воно час від часу знову вилазить , хоча пройшо більше чверті століття .
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Ні" поліцейській державі, - под зданием МВД прошла акция из-за инцидента с активистами в Ривном. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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