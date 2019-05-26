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 Саперы за неделю обезвредили 57 мин на Донбассе, - пресс-центр ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил в течение недели обследовали 58 гектаров территории, изъяли и обезвредили 57 взрывоопасных предметов.

Об этом информирует пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что в течение недели силы и средства подразделений ГСЧС из состава Объединенных сил привлекались к пиротехнических работам, восстановлению жилых домов, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда- выезда на территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, личный состав службы продолжает выполнять аварийно-восстановительные работы на жилых домах в Марьинке, Красногоровке и Гранитном. За неделю восстановлено девять домов, всего с начала проведения операции - 335.

"В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда, спасателями была оказана медицинская и психологическая помощь 434 лицам", - добавили в штабе.

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Саперы за неделю обезвредили 57 мин на Донбассе, - пресс-центр ООС 01
Саперы за неделю обезвредили 57 мин на Донбассе, - пресс-центр ООС 02
Саперы за неделю обезвредили 57 мин на Донбассе, - пресс-центр ООС 03
Саперы за неделю обезвредили 57 мин на Донбассе, - пресс-центр ООС 04
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Также смотрите: В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3128959
 
   
 Топ комментарии
 
Свинарчуки в Ростове уже. Успокойтесь.
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Украина воюет, саперы разминируют, - зеленские бугагакают на лиге смеха...
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Свинарчуки розкрадають оборонпром, ахметов, фірташ, мертветчук, з допомогою потрошенка грабують країну.
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Украина воюет, саперы разминируют, - зеленские бугагакают на лиге смеха...
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Свинарчуки розкрадають оборонпром, ахметов, фірташ, мертветчук, з допомогою потрошенка грабують країну.
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Свинарчуки в Ростове уже. Успокойтесь.
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Он - тоже, ещё 21 апреля сбежал... Вы же, "гарантию", давали?...
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Он в отличие от ахметки поддержал независимость Украины.
Если он для вас мудак, то вы за ахметку, а значит за рашку и лугондон...
Логика это вещь!
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А де брати кращих.Маємо те що маємо.Розумних до розумних а нас 73% до вас.
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Че то не понял логики...
Если Украина воюет, то сапёры шо... облегчают рашке наступление?
Определитесь как то. Или трусы оденьте или крестик снимите...
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Тяжелая и опасная работа и наверно низко оплачиваемая
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Хлопці, обережно. Бережи вас Господь, рідненькі
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Вопрос, а у нас не война, и наступление лугандона и рашки не будет (как петюня вещал)?
Раз сапёры облегчают вражеским войскам проход....
Я бы наоборот ничего не трогал.
Там бы уже такая линия минных полей была... Что ни одна Дрг или контрабандистов через них не сунулась!
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А де було сказано що вони знешкоджують окуповану. а не звільнену територію?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоСаперы за неделю обезвредили 57 мин на Донбассе, - пресс-центр ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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