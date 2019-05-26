 Саперы за неделю обезвредили 57 мин на Донбассе, - пресс-центр ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в течение недели силы и средства подразделений ГСЧС из состава Объединенных сил привлекались к пиротехнических работам, восстановлению жилых домов, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда- выезда на территории Донецкой и Луганской областей.
Кроме этого, личный состав службы продолжает выполнять аварийно-восстановительные работы на жилых домах в Марьинке, Красногоровке и Гранитном. За неделю восстановлено девять домов, всего с начала проведения операции - 335.
"В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда, спасателями была оказана медицинская и психологическая помощь 434 лицам", - добавили в штабе.
Если он для вас мудак, то вы за ахметку, а значит за рашку и лугондон...
Логика это вещь!
Если Украина воюет, то сапёры шо... облегчают рашке наступление?
Определитесь как то. Или трусы оденьте или крестик снимите...
Раз сапёры облегчают вражеским войскам проход....
Я бы наоборот ничего не трогал.
Там бы уже такая линия минных полей была... Что ни одна Дрг или контрабандистов через них не сунулась!