 Предложения об объединении были и от Порошенко, и от других политиков, но я пойду сам, - Гройсман об участии в выборах. ВИДЕО

Об этом он сообщил в интервью программе Факти тижня, передает Цензор.НЕТ.
Гройсман отметил, что партия Порошенко - не единственная, кто предлагал объединение.
"Такие предложения были и от президента, и я могу сказать, что многие политики между собой говорили о возможностях. Я принял решение, я буду идти самостоятельно, и это решение для меня является окончательным. Я считаю, что мы просто разные", - заявил он.
Напомним, с 24 мая 2019 года началась парламентская избирательная кампания по досрочным выборам депутатов Верховной Рады Украины.
Мышцы тяжелые
страта часу.
плохие танцоры ночью нарасхват...
Война продолжается. Ворье на местах. Темы всегда будут.
3и года пыхтел на посту сам всем руководил .... ни дорог, ни экономики.
Ах да минус 9 млн населения .... вот это наработал!!!
В тюрьме его место, а не в парламенте.