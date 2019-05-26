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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Предложения об объединении были и от Порошенко, и от других политиков, но я пойду сам, - Гройсман об участии в выборах. ВИДЕО

Премьер-министр Владимир Гройсман не планирует объединять свою политсилу с партией Петра Порошенко на досрочных парламентских выборах.

Об этом он сообщил в интервью программе Факти тижня, передает Цензор.НЕТ.

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Гройсман отметил, что партия Порошенко - не единственная, кто предлагал объединение.

"Такие предложения были и от президента, и я могу сказать, что многие политики между собой говорили о возможностях. Я принял решение, я буду идти самостоятельно, и это решение для меня является окончательным. Я считаю, что мы просто разные", - заявил он.

Напомним, с 24 мая 2019 года началась парламентская избирательная кампания по досрочным выборам депутатов Верховной Рады Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/v3128957
 
 
 Топ комментарии
 
Вот когда молодец, тогда-молодец.
Отбирай у диабета голоски.😀
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Идите вместе с Порохосвинякой в забытие... и своих порохоботов с собой забирайте. А то завоняли собой весь интернет, одна злоба и желчь от этих скотомразей.
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Вы разные,но статьи будут одинаковые
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То я так пошутила. Он в форме, конечно.
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Квадратная говорящая голова хочет слинять от подсудимого хряка.
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"Если Зеленский будет слушать [Запад]... он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15 вместо 73 процентов", - уверен Коломойский. Пропозиції про об'єднання були і від Порошенка, і від інших політиків, але я піду сам, - Гройсман про участь у виборах - Цензор.НЕТ 7927
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да уж, кабаки и бабы до добра не доведут...
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ну и дурень ти грося. В раду не пройдеш а 3% у Пороха забереш.. на радість путінським холуям і ватній Зе-наволочі.
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да будем радоваться что ваша падаль пролетит, воровитая мерзка гнилая падалЬ. которая уничтожала эту страну и приписывала себе чужие заслуги.
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Петрусь тіко такими типчиками себе оточував, ніч дивного
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Вы подумайте, какой наркотик эта власть! Куда там бедный Зе с его анализами!
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особисто би взагалі не заморочувався політсилами з рейтингом менше 2 відсотків.
страта часу.
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Ууу…, а гросмен самостійне амбіційне порося...)))
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ну що ж, Грося йде зі своєю партією, нафіг, його й так не *******, погано, що до яйценюха не приєднався, успішно потягнувби кулявлоба в небуття
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Шоб там не казали а Гройсман не дурак. ВІн ше може бути президентом, ше як карта ляже.
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звичайно не дурак, спробуй-но отримай пост прем'єра, це грандіозний успіх для людини. але імхо то є його апогей, далі тіко відкат
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И не видать нам больше гросиных арбузов - тіко відкат🙄
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Горжусь нашим премьером ! .. экс-премьером ... Пропозиції про об'єднання були і від Порошенка, і від інших політиків, але я піду сам, - Гройсман про участь у виборах - Цензор.НЕТ 149
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Ну ничего в одной камере объединятся.
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Правильно,Вовка,никого не слушай, иди один, наберешь 90-95 процентив.
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Короче лихого казака Гройсмана Петина банда с собой не берет,так как мест в поезде совсем мало.. Пропозиції про об'єднання були і від Порошенка, і від інших політиків, але я піду сам, - Гройсман про участь у виборах - Цензор.НЕТ 2711
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Интересно, как много в Украине диб-лов которые проголосуют за петину, гросину партии. Ну ещё туда оппорыговцев, Кличко и ляха можно добавить!
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Достаточно. Если все эти перечислинные партии не пройдут, то Цензор ляжет🙄
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Брехня.
Война продолжается. Ворье на местах. Темы всегда будут.
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Мурло и шестёрка Порошенка, обявляет о своей самостоятельности.
3и года пыхтел на посту сам всем руководил .... ни дорог, ни экономики.
Ах да минус 9 млн населения .... вот это наработал!!!

В тюрьме его место, а не в парламенте.
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От ПОП-группы "Солидарность" откололся ведущий солист со своим новым шлягером "Чие це пірожине? Не їште пірожине. Пірожине Серожане
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПредложения об объединении были и от Порошенко, и от других политиков, но я пойду сам, - Гройсман об участии в выборах. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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