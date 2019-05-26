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Все про:боевик (16455) война (3462) Луганщина (4057) Нацполиция (9451)

 Полиция задержала экс-механика террористов, который сбежал из "ЛНР" из-за "тяжелого труда и плохого отношения". ФОТО

В Луганской области правоохранители задержали боевика "ЛНР", который ремонтировал технику оккупантов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

По информации правоохранителей, задержанным оказался 61-летний житель Сорокиного. Мужчина с января по декабрь 2015 года находился в составе незаконных вооруженных формирований "ЛНР". Там он был на должности солдат ремонтной роты одной из бригад.

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Мужчина занимался ремонтом на заводе "АЗЧ" в Сорокином, где на то время была военная техника оккупантов. Задержанный утверждает, что впоследствии он покинул боевиков, потому что условия труда были тяжелые, а отношение командира - плохим.

Задержанный передан в Службу безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.

Источник: https://censor.net.ua/v3128943
 
 
 Топ комментарии
 
Коли "какя рЯзница на каком языке гАврить"
Полиция задержала экс-механика террористов, который сбежал из "ЛНР" из-за тяжелого труда и плохого отношения - Цензор.НЕТ 8347
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Программа "Тебя ждут дома" распространяется только на тех, кто самостоятельно сдался и не совершил военных преступлений...
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таких би людців навічно поселити в лнрах..
нехай живуть в щасливих республіках..
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Коли "какя рЯзница на каком языке гАврить"
Полиция задержала экс-механика террористов, который сбежал из "ЛНР" из-за тяжелого труда и плохого отношения - Цензор.НЕТ 8347
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тебя ждут дома и лопаты у нас алюминиевые и с моторчиком...
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Не ждут, его задержали, а не он сам сдался...
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ага,затрымалы токо благодаря политике ссыклобородько и курсу либерторианцефф...
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Программа "Тебя ждут дома" распространяется только на тех, кто самостоятельно сдался и не совершил военных преступлений...
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Пожалеть и отпустить.ему ещё на референдуме голосовать
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Ст 111

1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины:
переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж,
оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении
подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти
до пятнадцати лет.
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Хорватия объявила три амнистии, чтобы закончить войну, т.к. у тех, кто ещё не был втянут в военные преступления мог прекратить участие в войне, был бы шанс не иметь преследования...
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таких би людців навічно поселити в лнрах..
нехай живуть в щасливих республіках..
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"И один из них механик рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник - незакрытый пуп земли."
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Цей лугандонський многогранник незакрита дупа землі
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блин, хоть бы один сознался что был пулеметчиком и убивал укропов.... нет блин вся армия лугандона состоит из поваров , механиков, охранников, тыловиков, водителей, смазчиков и другой фигни! все за мир и любят Украину!!! блин всех гандонов на кичу! механик ты же старый хрен, тебе бы на пенсию работать а ты у сепаров гайки крутишь ну и на что дить будешь? кто тебя пензию поатить будет? или украинцы добрые?
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А якби умови праці були хороші і командири теж, служив би далі із задоволенням,матюкая хахлов і Київ
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолиция задержала экс-механика террористов, который сбежал из "ЛНР" из-за "тяжелого труда и плохого отношения". ФОТО
 
 
 
 
 
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