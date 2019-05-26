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 Зеленский начал концерт "Лиги смеха", а потом поцеловал нового ведущего Кошевого. ВИДЕО+ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил съемки юмористической программы "Лига смеха", которую вел раньше.

Как видно из ролика, опубликованного супругой Еленой Зеленской в Instagram, глава государства вышел на сцену в начале концерта, поздоровался с публикой, но тут же появился новый ведущий Евгений Кошевой и забрал у президента микрофон, пишет Цензор.НЕТ. Зеленский ушел смотреть концерт в зал.

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Фото и видео с мероприятия делились и другие пользователи соцсетей.

 
 
 
 
 
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Публикация от 💚Ф̷̷̷а̷̷̷н̷̷̷ ̷З̷̷̷Е̷̷̷!̷̷̷ ̷ (@fan1liga_smeha)

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Зеленский начал концерт Лиги смеха, а потом поцеловал нового ведущего Кошевого 01
Скриншот: instagram.com/lastochkin_igor

 
 
 
 
 
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Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

Зеленский начал концерт Лиги смеха, а потом поцеловал нового ведущего Кошевого 02
Фото: instagram.com/elenochka_bukharova

Источник: https://censor.net.ua/v3128906
 
   
 Топ комментарии
 
Ну а чем еще заниматься? Других тот проблем в стране нет. Ну хером на рояле не играл и за то спасибо.
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Ну а чем еще заниматься? Других тот проблем в стране нет. Ну хером на рояле не играл и за то спасибо.
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Нынче уже Беня Зе играть будет по роялю Зеленский начал концерт "Лиги смеха", а потом поцеловал нового ведущего Кошевого - Цензор.НЕТ 1321
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у штейна много свободного времени?
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Немного в тему, кто еще клоун.

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Не ну конечно международные встречи в нормандском формате в первые дни президентства это до поцелуев лысин, рыгов в команде на ключевых постах и референдума о капитуляции не дотягивают.
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Почекаю, коли набіжать фанати зелепухи і почнуть захлинатися від захоплення ... Або розписуватимуть: а що тут такого ...

Там його в фб питають, коли цей зе-командувач поїде на фронт - провідати військо, там же конфлікт, як воно сьогодні говорило, значить, не страшно ...
На передку за нього неслабо поголосували ... Тим більше.

Але сцена - важливіша.
Певно, книжку з Ярмарку вже подужав ... І диктант з української на сьогодні написав.
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Когда Порошенко был на передовой в горячей точке, в этот день, когда постоянно стреляют, как не удивительно, не было ни одного выстрела.
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У меня все.
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Почекай, если хочншь. А что надо біло делать? Дадбне терпеть на втором сроке Петра со свинарчуками и с его путинскими договорняками?
При чем здесь фанат зе или не фанат? Что вы все скубетесь?
Абынеюлька? Новые лица? Маладая ********? Отож.
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А зе-лохторату нічого довести не можливо.
Бо зе-біомасі думати нема чим, долдонять, як папуги: свинарчуки, договірняки ...
Але вперто не бачать і не чують про =бень=, =богданів=, =данилюків=, =хомчаків=, інших друганів по під*їздах-кварталах-сватах, про референдуми і розмови з рашкою (надо разґаварівать) і тд., про непотрібний та незаконний розпуск Ради, розгін Кабміну, гоп-стайл і блатняк на пару з f-words на форумі, порушення Конституції та законів, муть з перенесенням АП і т.д. і т.п. ...
Тому не марнуватиму час. Писати мені теж не потрібно.
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перебор. каждый день убит на фронте украинец. какие лиги смеха? обалдели?
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При Илловайском котле Петя в оффшоры бабло переганял, это не в счет.
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это какое-то уродство!!! ненавижу клоунов!
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я тоже-но возможно мы просто не умеем из клоунов готовить преЗедентов Зеленский начал концерт "Лиги смеха", а потом поцеловал нового ведущего Кошевого - Цензор.НЕТ 3946
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З фб:
Коментар Алехнович Тетяни А в цей час у Литві благодійний марафон на підтримку України,українських воїнів у боротьбі з російським агресором.Кожен бажаючий житель Литви може зателефонувати на спеціальний номер, тим самим пожертвувати українським воїнам 2 євро. «До перемоги - разом» - назва цього марафону.Зібрано 110 тис.євро.
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интересно, а выручка с концерта, как обычно, на кипрские офшоры пойдет без налогов?
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вітаю усіх чуваків і чувіх президентів. Рашка нас трхнула руками бені. Як би мені це не було страшно, але скоро в нас почнеться трушна громадянська війна. Не та "громадянська війна" що на донбасі, а справжня чого в принципі і добивався кремль. До чого в принципі веде преЗедент, свою неадекватністю. Він думає, так само як і беня, шо вони кудись втечуть, але вони стануть першими жертвами того що вони створили.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗеленский начал концерт "Лиги смеха", а потом поцеловал нового ведущего Кошевого. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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