 Зеленский начал концерт "Лиги смеха", а потом поцеловал нового ведущего Кошевого. ВИДЕО+ФОТО

Как видно из ролика, опубликованного супругой Еленой Зеленской в Instagram, глава государства вышел на сцену в начале концерта, поздоровался с публикой, но тут же появился новый ведущий Евгений Кошевой и забрал у президента микрофон, пишет Цензор.НЕТ. Зеленский ушел смотреть концерт в зал.

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Фото и видео с мероприятия делились и другие пользователи соцсетей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💚Ф̷̷̷а̷̷̷н̷̷̷ ̷З̷̷̷Е̷̷̷!̷̷̷ ̷ (@fan1liga_smeha) 25 Май 2019 в 1:10 PDT

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Скриншот: instagram.com/lastochkin_igor

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13) 25 Май 2019 в 9:58 PDT



Фото: instagram.com/elenochka_bukharova