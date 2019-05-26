 Зеленский начал концерт "Лиги смеха", а потом поцеловал нового ведущего Кошевого. ВИДЕО+ФОТО

Как видно из ролика, опубликованного супругой Еленой Зеленской в Instagram, глава государства вышел на сцену в начале концерта, поздоровался с публикой, но тут же появился новый ведущий Евгений Кошевой и забрал у президента микрофон, пишет Цензор.НЕТ. Зеленский ушел смотреть концерт в зал.
Фото и видео с мероприятия делились и другие пользователи соцсетей.
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Публикация от 💚Ф̷̷̷а̷̷̷н̷̷̷ ̷З̷̷̷Е̷̷̷!̷̷̷ ̷ (@fan1liga_smeha)
Скриншот: instagram.com/lastochkin_igor
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Там його в фб питають, коли цей зе-командувач поїде на фронт - провідати військо, там же конфлікт, як воно сьогодні говорило, значить, не страшно ...
На передку за нього неслабо поголосували ... Тим більше.
Але сцена - важливіша.
Певно, книжку з Ярмарку вже подужав ... І диктант з української на сьогодні написав.
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У меня все.
При чем здесь фанат зе или не фанат? Что вы все скубетесь?
Абынеюлька? Новые лица? Маладая ********? Отож.
Бо зе-біомасі думати нема чим, долдонять, як папуги: свинарчуки, договірняки ...
Але вперто не бачать і не чують про =бень=, =богданів=, =данилюків=, =хомчаків=, інших друганів по під*їздах-кварталах-сватах, про референдуми і розмови з рашкою (надо разґаварівать) і тд., про непотрібний та незаконний розпуск Ради, розгін Кабміну, гоп-стайл і блатняк на пару з f-words на форумі, порушення Конституції та законів, муть з перенесенням АП і т.д. і т.п. ...
Тому не марнуватиму час. Писати мені теж не потрібно.
Коментар Алехнович Тетяни А в цей час у Литві благодійний марафон на підтримку України,українських воїнів у боротьбі з російським агресором.Кожен бажаючий житель Литви може зателефонувати на спеціальний номер, тим самим пожертвувати українським воїнам 2 євро. «До перемоги - разом» - назва цього марафону.Зібрано 110 тис.євро.