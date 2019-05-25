 Пешеходно-велосипедный мост открыт в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу мэра Киева Виталия Кличко.
"Этот мост планировали построить еще более 100 лет назад, а мы это сделали! Активное строительство продолжалось 5 месяцев. Над возведением моста работали около тысячи строителей и специалистов, изготавливали необходимые материалы", - написал Кличко.
Напомним, швейцарская компания Leuppi & Schafroth Architekten обвинила киевскую мэрию в том, что проект возводимого в данный момент пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" был списан с похожего проекта швейцарских архитекторов. В КГГА заявляют, что автором проекта является украинская компания - ООО "Проектные системы ЛТД".
Там за час до открытия еще плитку укладывали. За час до открытия！
мені би конкретніше.
ДЕ ?
так доступно?
пс. бачу, вам не терпиться нахамити, ледь стримуєтесь...наче і незручно, але ж бажання є.
кожному своє, як то кажуть..
тут главное что зе несанкционированно посетил лигу смеха.
Там Кличко гордо рассказывал что люди работали по 24 часа в сутки
Чем там гордиться? Это неправильное планирование, если не хватает 8-часового рабочего дня
И к чему такая спешка
Ну открыли бы на неделю позже
Людей стільки...
Вітаю, киян - кому вдалось відсвяткувати і кому не вдалось.
это почти по 1 млн. грн за погонный метр)))))))))))
квартира= метр моста
Виталька жги!!!!!!!
...на ДР неделька выпадает -- ножёвку возьму -- Арку Дружбы подпилю...*)
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Той швейцарський проект був запатентований і у чому там подібність проектів? Якщо це просто заяви, а не позов до суду, то заяви швейцарської фірми не мають підгрунтя.
"мост" - то в кримняші, для майбутньої втечі козломордих. А у нас - міст.
и зачем вообще построили такой непрактичный мост, который нужно будет все время мыть?