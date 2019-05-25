EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Киевские новости, Фоторепортаж
  5596  95
Все про:Киев (17530) Кличко (2646) мост (434) открытие (78)

 Пешеходно-велосипедный мост открыт в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Состоялась церемония открытия пешеходно-велосипедного моста между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу мэра Киева Виталия Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Коммунальщики взялись за ремонт "ничейной" столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы. ФОТО

"Этот мост планировали построить еще более 100 лет назад, а мы это сделали! Активное строительство продолжалось 5 месяцев. Над возведением моста работали около тысячи строителей и специалистов, изготавливали необходимые материалы", - написал Кличко.

Пешеходно-велосипедный мост открыт в центре Киева 01
Пешеходно-велосипедный мост открыт в центре Киева 02
Пешеходно-велосипедный мост открыт в центре Киева 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с празднованием Дня Киева в столице могут ограничить работу метро

Пешеходно-велосипедный мост открыт в центре Киева 04
Пешеходно-велосипедный мост открыт в центре Киева 05
Пешеходно-велосипедный мост открыт в центре Киева 06
Пешеходно-велосипедный мост открыт в центре Киева 07

Также читайте: Раскопкам на Почтовой площади в Киеве присвоен статус памятника национального значения

Пешеходно-велосипедный мост открыт в центре Киева 08
Пешеходно-велосипедный мост открыт в центре Киева 09

Напомним, швейцарская компания Leuppi & Schafroth Architekten обвинила киевскую мэрию в том, что проект возводимого в данный момент пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" был списан с похожего проекта швейцарских архитекторов. В КГГА заявляют, что автором проекта является украинская компания - ООО "Проектные системы ЛТД".

Также смотрите: В центре Киева откроют новый пешеходный мост меньше чем через месяц, - Кличко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3128900
 
   
 Топ комментарии
 
Сьогодні день Києва.
Людей стільки...
Вітаю, киян - кому вдалось відсвяткувати і кому не вдалось.
 показать весь комментарий
 
Эх, и не кому теперь стричечку перерезать! Ну что вы наделали, зебилы Пешеходно-велосипедный мост открыт в центре Киева - Цензор.НЕТ 7094
 показать весь комментарий
 
Я включила видео
Там Кличко гордо рассказывал что люди работали по 24 часа в сутки
Чем там гордиться? Это неправильное планирование, если не хватает 8-часового рабочего дня

И к чему такая спешка
Ну открыли бы на неделю позже
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так ліга сміху наше все-моряки, повені, воїни на сході, то таке
 показать весь комментарий
 
 
в меры Киева подорванные клованы мечтают двинуть лысого. Киевляне злопыхали, кривляли и оскорбляли Кличка, вот бы им надели гандона на уши, чтоб научились Родину ценить и любить
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та покажите правду！
Там за час до открытия еще плитку укладывали. За час до открытия！
 показать весь комментарий
 
 
занадто лаконічно.
мені би конкретніше.
ДЕ ?
 показать весь комментарий
 
 
доступно лише вам.
пс. бачу, вам не терпиться нахамити, ледь стримуєтесь...наче і незручно, але ж бажання є.
кожному своє, як то кажуть..
 показать весь комментарий
 
 
укладывали - не видел, но рабочие за час до открытия шумели-пылили на весь парк инструментами (резали плитку или камень возле арки). Это ж надо так не успевать.
 показать весь комментарий
 
 
напевно по традиції з совкового минулого.
 показать весь комментарий
 
 
ТАМ. Речь о мосте, просто напоминаю
 показать весь комментарий
 
 
кому тут нужна правда?
тут главное что зе несанкционированно посетил лигу смеха.
 показать весь комментарий
 
 
Я включила видео
Там Кличко гордо рассказывал что люди работали по 24 часа в сутки
Чем там гордиться? Это неправильное планирование, если не хватает 8-часового рабочего дня

И к чему такая спешка
Ну открыли бы на неделю позже
 показать весь комментарий
 
 
є така штука називається дедлайн і здача проекта.
 показать весь комментарий
 
 
ну, сейчас вовремя-там людей полно гуляет.. другое дело, начинать надо было не в декабре (со слов кличко), а на пару месяцев раньше.
 показать весь комментарий
 
Плитку? Интересно какую плитку? Там совсем другое покрытие, не плиточное.
 показать весь комментарий
 
 
зебло схавает и плитку и асфальт ложили, газовую магистраль тянули и нефть бурили
 показать весь комментарий
 
Сьогодні день Києва.
Людей стільки...
Вітаю, киян - кому вдалось відсвяткувати і кому не вдалось.
 показать весь комментарий
 
 
Я ще там не був, але обов'язково пройдуся цим мостом!
 показать весь комментарий
 
 
Читаешь комментарии и понимаешь, что обосрут всё.......... что бы не делалось.
 показать весь комментарий
 
400 млн грн стоимость моста.
это почти по 1 млн. грн за погонный метр)))))))))))
квартира= метр моста
Виталька жги!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
а точнее 150 тысяч 800млн 035 скрепных боливаров
 показать весь комментарий
 
обьясняю если бы этот мост не построили, то денег не вы, не мы все, ни пенсионеры, не получили б, не сэкономили сколько надо столько украдут, к сожалению, но так хоть для киевлян и туристов есть обект реальный
 показать весь комментарий
 
 
можно чуть понятней? виталька записывает!
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю, сколько реально стоит такой мост, но мосты точно в погонных метрах нет смысла оценивать. Там основная работа это далеко не покрытие моста.
 показать весь комментарий
 
Эх, и не кому теперь стричечку перерезать! Ну что вы наделали, зебилы Пешеходно-велосипедный мост открыт в центре Киева - Цензор.НЕТ 7094
 показать весь комментарий
 
 
Твой клоун перережет,если с лиги смеха выйдет.
 показать весь комментарий
 
 
а гражданских отсечь? всё, карочь...
 показать весь комментарий
 
 
у нас сейчас вся страна - лига смеха благодаря шоколадному ********* и его куму - алкашу!
 показать весь комментарий
 
 
и вместо. того чтобы исправлять зеленский смотрит лигу смеха
 показать весь комментарий
 
Класс! -- хочу в Киев...
...на ДР неделька выпадает -- ножёвку возьму -- Арку Дружбы подпилю...*)
 показать весь комментарий
 
 
Напомним, швейцарская компания ****** & Schafroth Architekten обвинила киевскую мэрию в том, что проект возводимого в данный момент пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" был списан с похожего проекта швейцарских архитекторов. В КГГА заявляют, что автором проекта является украинская компания - ООО "Проектные системы ЛТД". Источник: https://censor.net.ua/v3128900
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Той швейцарський проект був запатентований і у чому там подібність проектів? Якщо це просто заяви, а не позов до суду, то заяви швейцарської фірми не мають підгрунтя.
 показать весь комментарий
 
Коли міст було відрито? 25.05? Тобто у ЗЕлені часи? Нехай швейцарці знають хто і що у нас по чому.
 показать весь комментарий
 
 
Это Чорне море було видрыто, а мост побудовано Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6692
 показать весь комментарий
 
 
Мокша, ти під свої ратиці (копита) не можеш людську розкладку клавіатуру налаштувати?
"мост" - то в кримняші, для майбутньої втечі козломордих. А у нас - міст.
 показать весь комментарий
 
Напомни, сколько там хотели швейцарцы за проект? Относительно мелкая сумма. Им экономически не выгодно судится - это будет дороже и длиться годами. На то и расчет аферистов в таких случаях. НО. Теперь люди в их кругах не будут работать с Кличко. Он уйдет, а у Киева негативная репутация останется.
 показать весь комментарий
 
 
Плюс одоробло в историческом центре на пару к памятнику закопанному велосипедисту Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3989
 показать весь комментарий
 
 
Якщо позову не було, то і авторське право не порушено. Зазвичай для багатьох фірм це справа честі.
 показать весь комментарий
 
Да это как фрилансеры - их могут обмануть, но судиться же они не будут (нет времени, денег, желания). Просто куда надо кинут инфу, что такой-то кидает людей.
 показать весь комментарий
 
 
в наш муд без толку подавать - нет у нас суда Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3568
 показать весь комментарий
 
Якщо є патент, то подається не в наш суд. Є процедури захисту патентів. Публікувати можна що завгодно, але для багатьох фірм мають значення лише вироки судів та санкції. Цього поки нема.
 показать весь комментарий
 
и там и там название - пешеходно-велосипедный переход, поэтому заявили за нарушение авторского права
 показать весь комментарий
 
аркой дружбы народов, какой дружбы, каких народов....?
 показать весь комментарий
 
 
А́рка дру́жби наро́дів - скульптурна композиція в Києві на території Хрещатого парку на честь «об'єднання України з Росією». Цим терміном називалась угода, прийнята на Переяславській Раді у 1654 році. Вікіпедія
 показать весь комментарий
 
 
сарказм в том, что она до сих пор стоит....
 показать весь комментарий
 
 
У свій час у Києві про це багато сперечалися. Прийшли до висновку, що дружби нема, але тепер арка нехай залишається.
 показать весь комментарий
 
 
Клички были хорошими боксерами, а вот в жизни .... Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3179
 показать весь комментарий
 
 
Ну,поки ще не сидить.Тільки приміряється.
 показать весь комментарий
 
 
Ви нормальна людина? Рубали Медведчуки та Суркіси. Чого ви ображаєте людей?
 показать весь комментарий
 
 
Так саме вони й бігали з пилами й сокирами по горах,вирізаючи ліс?Чи все ж місцеві пиляли,знаючи,чим закінчится?То хто їм дохтор,якщо рідну домівку не здатні захистити?
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, що рубали їхні фірми і вони за це відповідають. А от воювати з ними місцеві не можуть, бо ті зробили все по закону. Думаєте, що зараз щось зміниться? Для нагадування - надалі усі роки Незалежності.
 показать весь комментарий
 
 
так у нас же децентрализация. Почему эти селяне не напрягли местную власть, депутатов? Вот прям с Киева приехали им лес пилить
 показать весь комментарий
 
 
Все рівно не варто ображати людей! А от щодо місцевої влади, то вона теж нічого не зробить. Там все зробили по закону і повернути можна змінивши закон. Зеленський це зробить?
 показать весь комментарий
 
великому зеленому "борцуну з мародерами" глибоко пофіг! засідати в "а поржать" куди важливіше...
 показать весь комментарий
 
Стыдобище, построить маленький мостик. Ок, ок - найдите 10, согласен 5, ну хорош, хоть 3 различие в помпезном открывание водопровода на рассие или автобусной остановке на даунбасе. А о возможном воровстве заявленной швейцарская компания ****** & Schafroth Architekten, дай бог что вас (киевлян) не разденет догола, но пострадайте именно вы, а не кличко и со.
 показать весь комментарий
 
 
За патентну чистоту проекту відповідає фірма, яка проектувала міст. Якщо буде позов, то це до проектувальника. Але ж позову поки нема😃
 показать весь комментарий
 
помпез не уместен, но это ваши проблемы, а если было воровство - то скупка ворованного тоже наказывается, вам придётся принять то, что артефакт или подделка - это плохо и нельзя поддерживать, ровно воровству. Так же как уверен, процентов 50 у вас ворованных (используйте без лицензии) винды, ворлды и ексели, итд.
 показать весь комментарий
 
Про ідею такого мосту давно говорили, а тому там нема помпезному. Києву просто не вистачає туристичних маршрутів. От нещодавно я бачив які туристи їдуть у Київ, усі за 60 років ...
 показать весь комментарий
 
Интересно, а кто будет мыть стекла?
и зачем вообще построили такой непрактичный мост, который нужно будет все время мыть? Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7544
 показать весь комментарий
 
 
И по которому нельзя ездить когда в городе столько машин
 показать весь комментарий
 
 
мост даже очень практичен, только помпоз от мера города с таким населением, это как бы мер города с населением 10 тысяч созвал всех посмотреть, как можно переломать спичку.
 показать весь комментарий
 
Лично как по мне отличный мост,надо будет в гости заехать, пройтись)
 показать весь комментарий
 
 
то шо на нем половину стоимости распилили так это ваще супер!
 показать весь комментарий
 
мост как токов - нужен и практичен, соединив две части, которую разделяет автодорога, но этот помпез - это как сруские толбодятлы о Керченском мосте - там мост хрен да нехрена, а щёки дибили надували - стройка века.
 показать весь комментарий
 
 
Да уж, водопроводные трубы рвет, отопление - сгнило, канализация - говно! Но вбухать 400 миллионов в какой-то хренов мостик и при этом издавать радостные вопли могут только конченые долбо....Клички!
 показать весь комментарий
 
 
Раніше від площадки Арки дуже дерева заважали обзору, а з моста вид набагато кращий)
 показать весь комментарий
 
Ну,це вам не заводішко якийсь,а цілий місток!Мостяра,мостище,віадук,геній інженерноі мислі!
 показать весь комментарий
 
 
Тепер Голобородьку буде де прокотитись на лісапеті.
 показать весь комментарий
 
копійчаним ******* буде за щастя голою сракою проїхатись, а Клічки і на майбаху промчаться!
 показать весь комментарий
 
Молодец Кличко, отличный мэр, благодаря ему построили мост, которого давно там не хватало. А с аркой смотрится просто великолепно.
 показать весь комментарий
 
 
Етить колотить!Вот що Киеву не хватало Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва - Цензор.НЕТ 9443
 показать весь комментарий
 
 
Такое впечатление, что педалика отправили оправдаать растрату денег
 показать весь комментарий
 
 
В Москвабаде более полезные мосты строят, без которых уж совсем не прожить москвабадцам.
Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва - Цензор.НЕТ 363
 показать весь комментарий
 
Мост возможно и нужен был - пейзажи с него красивые. Но удивляет основной аргумент его строительства : "мост сокращает путь..". Погодите - там парковая зона. Люди гуляют. А не добираются с точки А в точку Б, как можно более быстрым способом. В этом суть парковой зоны. Кому лень было пройти лишних 400 метров (замерял лично) без моста - возможно вообще нечего делать в парках. Катайтесь на авто или другое развлечение придумайте.
 показать весь комментарий
 
 
А Майдан і Хрещатик побиті, горбаті й занедбані. Кличко проявив себе як найгірший мер.
 показать весь комментарий
 
 
Каждый день проезжаю по Южному мосту.При вьезде со стороны Бажана в правом ряду- мессиво из асфальта а не дорога!!!Сердце кровью обливается! И это при ПОСТОЯННОМ "РЕМОНТЕ"!!!. Соотечественники! Не голосуйте за популистов!!! Они все народные деньги отправят на ПИАР! Ну включите здравый смысл!
 показать весь комментарий
 
Раніше мости випробовували заганяючи на них вантажівки з піском. З фоток видно що випробовують заповнивши людьми вщерть.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиПешеходно-велосипедный мост открыт в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх