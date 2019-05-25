 Украинка Ястремская победила на теннисном турнире в Страсбурге. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Федерации тенниса Украины.

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Во втором сете Даяна вела - 5:3, подавала на матч при счете - 5:4... Но Гарсия выиграла четыре гейма подряд и забрала сет - 7:5. В десятом гейме решающей партии уже Ястремская была вынуждена отыгрываться с матч-болей на собственной подаче. Затем был тай-брейк, который одесситка провела просто безупречно - 7:6 (7:3)", - говорится в сообщении.

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