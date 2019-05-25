 Украинка Ястремская победила на теннисном турнире в Страсбурге. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Федерации тенниса Украины.
.@D_Yastremska raises the @WTA_Strasbourg 🏆 pic.twitter.com/AxVjR0Ussd— WTA (@WTA) May 25, 2019
Во втором сете Даяна вела - 5:3, подавала на матч при счете - 5:4... Но Гарсия выиграла четыре гейма подряд и забрала сет - 7:5. В десятом гейме решающей партии уже Ястремская была вынуждена отыгрываться с матч-болей на собственной подаче. Затем был тай-брейк, который одесситка провела просто безупречно - 7:6 (7:3)", - говорится в сообщении.
вітаємо з Перемогою! і дай Боже не останньою
щасти тобі, Даянонько !
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жена подходит к мужу, сидящему за компом:
- дорогой...а дай и я... поиграю!
- имей совесть, любимая! ну я хоть раз тряпку попросил, когда ты тут себе полы моешь?!
Сакральная победа отменяется!
На 51-й минуте - отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.