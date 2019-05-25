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 Спорт, За рубежом
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Все про:Страсбург (71) теннис (104) Ястремская (4)

 Украинка Ястремская победила на теннисном турнире в Страсбурге. ВИДЕО

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей турнира WTA серии International в Страсбурге.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Федерации тенниса Украины.

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Во втором сете Даяна вела - 5:3, подавала на матч при счете - 5:4... Но Гарсия выиграла четыре гейма подряд и забрала сет - 7:5. В десятом гейме решающей партии уже Ястремская была вынуждена отыгрываться с матч-болей на собственной подаче. Затем был тай-брейк, который одесситка провела просто безупречно - 7:6 (7:3)", - говорится в сообщении.

Украинка Ястремская победила на теннисном турнире в Страсбурге 01

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Источник: https://censor.net.ua/v3128895
 
   
 Топ комментарии
 
Поздравляю Ястремскую и финских хоккеистов!
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молодчиночка дівчиночка!
вітаємо з Перемогою! і дай Боже не останньою
щасти тобі, Даянонько !
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А наши друзья финны победили расиян в полуфинали ЧМ по хоккею!
Сакральная победа отменяется!
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Та вас обоих мочить треба.Тут Витання Украине Українка Ястремська перемогла на тенісному турнірі в Страсбурзі - Цензор.НЕТ 2438
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молодчиночка дівчиночка!
вітаємо з Перемогою! і дай Боже не останньою
щасти тобі, Даянонько !
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Ну вот не стыдно тебе? У людей тут жены ходют, через плечо на монитор заглядывают..... Українка Ястремська перемогла на тенісному турнірі в Страсбурзі - Цензор.НЕТ 4402
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*** Українка Ястремська перемогла на тенісному турнірі в Страсбурзі - Цензор.НЕТ 1332
жена подходит к мужу, сидящему за компом:
- дорогой...а дай и я... поиграю!
- имей совесть, любимая! ну я хоть раз тряпку попросил, когда ты тут себе полы моешь?!
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Какая хорошенькая! Лицо ангелочка.
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умничка....на эту игру было просто приятно смотреть....
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А наши друзья финны победили расиян в полуфинали ЧМ по хоккею!
Сакральная победа отменяется!
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Сборная Финляндии по хоккею обыграла рашку и вышла в финал чемпионата мира.
На 51-й минуте - отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.

Українка Ястремська перемогла на тенісному турнірі в Страсбурзі - Цензор.НЕТ 5265
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Наконец то хоть кто то достойно сыграл с россиянами.
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Проиграли россиянцы потому шо вЯЯличайший хоккеист Мира ***** за них не играл Українка Ястремська перемогла на тенісному турнірі в Страсбурзі - Цензор.НЕТ 3730
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А американцы почему так позорно продули? Трампа там не было?
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Так это ж не Рыжий регулярно всех побеждает в хоккей, на радость тупому роиссянскому стаду.
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Вітання, дівчинко! Україна милується!
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Молодая, красивая, талантливая, браво, Даяна!
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Хороший матч, смотрел в прямом эфире, какие только ресурсы не облазил, чтобы его посмотреть, а тем временем на украинском ТБ, что угодно, но не финал, где играет Даяна. Очень жаль, что нашему ТВ такие матчи не нужны.
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перший і єдиний український спортивний канал, проіснувавши невеликий час в середині нульових, закрився більше 10 років тому....
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Цензор.НЕТВидеоСпортУкраинка Ястремская победила на теннисном турнире в Страсбурге. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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