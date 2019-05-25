 В Днепре новая остановка спасла жизни людей (обновлено). ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Днепровская панорама".
В этот момент на остановке находились люди. Их жизнь спасли ограждающие столбики и металлические конструкции комплекса.
До появления новых остановочных комплексов в Днепре уже были аварии, во время которых автомобили выезжали на остановки, где находились люди.
Самое масштабное такое ДТП произошло в марте 2013 года на жилом массиве Победа-3. Тогда были и погибшие, и пострадавшие.
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Напомним, новые остановочные комплексы в Днепре начали обустраивать по инициативе мэра Бориса Филатова.
Эти остановки соответствуют всем нормам безопасности, а также имеют антивандальные характеристики.
На них положили современную тактильную плитку, установили оградительные столбики для безопасности пассажиров. Урны-отбойники тоже защищают людей от транспорта, движущегося рядом.
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ЕЖИ!
🤗
А имени прорезки пятого зуба у Ленина у вас там улицы нету часом? Причем все пять и далее зубов - сразу зубы Муд.рости у Вяликого Вошьдя были. За что воевать? За полусовок что-ли? Ах да, Ыстория. Так когда кого-то держит в рабстве маньяк, то потом ему же не советуют оставить ошейник, кандалы и не вправлять кости ибо "история". Наоборот - избавляют от любого намека на пережитое. Тут - наоборот.
Ватники танцуют на бутылках.