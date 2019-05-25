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Все про:Днепр_город (2679) ДТП (5561)

 В Днепре новая остановка спасла жизни людей (обновлено). ВИДЕО

24 мая в Днепре, на улице 20-летия Победы, произошла авария, во время которой легковая машина врезалась в новый остановочный комплекс.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Днепровская панорама".

В этот момент на остановке находились люди. Их жизнь спасли ограждающие столбики и металлические конструкции комплекса.

До появления новых остановочных комплексов в Днепре уже были аварии, во время которых автомобили выезжали на остановки, где находились люди.

Самое масштабное такое ДТП произошло в марте 2013 года на жилом массиве Победа-3. Тогда были и погибшие, и пострадавшие.

Читайте на Цензор.НЕТ: Внедорожник протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили. ФОТО

Напомним, новые остановочные комплексы в Днепре начали обустраивать по инициативе мэра Бориса Филатова.

Эти остановки соответствуют всем нормам безопасности, а также имеют антивандальные характеристики.

На них положили современную тактильную плитку, установили оградительные столбики для безопасности пассажиров. Урны-отбойники тоже защищают людей от транспорта, движущегося рядом.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине будет введен обновленный учет ДТП

Источник: https://censor.net.ua/v3128880
 
   
 Топ комментарии
 
не было бы децентрализации(Пети) и Филатова - погибли бы люди - наши гражданине Украины - вот как страна поменялась - а пишут тут некоторые - не чего не где не изминилось - вот вам факт
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Филатов - молодец. Ему очень тяжело наводить порядок, но он как бульдозер - всех заставляет в Днепре шевелиться и работать.
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выбор между Филатовым и вилкулакой был очевиден (хотя после президентских выборов я сомневаюсь, что "мудрий українцький наріт" не выберет ещё одно "новое рыговское литсо")
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это положительное качество остановок сказалось уже при президенте владимире...а вот при петре такого не было
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отже, їй не пощастило...таку новеньку і сплюндрували
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Скажите, а в каком году была установлена эта и подобные ей остановки?
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Надо отгораживаться от дороги рельсовыми ограждениями, пока полиция обновляет драйвера.
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Лучше на авто впереди устанавливать бампер безопасности- ударилось авто об препятствие, двигатель выпал . В Днепре новая остановка спасла жизни людей - Цензор.НЕТ 6980
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Лучше какое-нибудь устройство, чтоб сразу казнило водителя. А впрочем, мажоры по блату его отключат..
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Вы готовы сказать это родителям этого мажора ? Думаю- лучше улицу заметать на 15 суток, если без пострадавших .
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Угроза жизни или здоровью других людей тоже является преступлением, даже если без пострадавших. И это отнюдь не 15 суток. Кроме того, увы, признаю, совковое прошлое нашей страны воспитало в подавляющем большинстве (увы, частично и во мне тоже) самую настоящую классовую ненависть к мажорам и тем более к их родителям, потому сказать родителям мажора могу не только это..
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Это в Золочеве остановка - чтобы покалечить людей, нужно снести все металлические конструкции
У Дніпрі нова зупинка врятувала життя людей (оновлено) - Цензор.НЕТ 5352
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На фото двутавровая балка остановила автомобиль, а вот ларек точно красота от Филатова)
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На первом фото возле земли видно что это двутавр или швеллер
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на фото профильная труба прямоугольного сечения.
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Даже на видео это двутавр, разговор окончен.
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Слив засчитан, на срезе отчётливо видна труба прямоугольного сечения.
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Урну по центру поставить. Теперь вместо детских площадок будут пиарится на установке остановок.
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соя. эту аварию устроили проклятые евробляхеры?
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Да хрен там.Это соевая остановка напала на соевого водилу.Где же евробляхеры?Наверное это один из бывших евробляхеров,которого облапошили с растаможкой,регистрацией и остальной лабудой.Якобы уменьшив траты на узаконивание этих авто.Дык куда теперь потоки перенаправили с этих евроблях?На пенсии? Ха-ха-ха-ха...
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я вам по секрету скажу что бабло со стрижки евробляхеров не пошло на пенсии бабушкам и дедушкам. Это бабло мыролюбно реформировалось не доходя до бюджета.
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Ай,ай,ай... ха-ха-ха-ха...О це секрет,о це так!!!Больше ни кому не рассказывайте,тссс...Гросе надо в Раду...
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А это патужна рехворма,или банальный ощип лохов?
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проклятые евробляхеры устроили огромное количество дтп с жертвами и скрылись с места преступления не понеся за это наказание до сих пор на воле
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и они не любят реформизма и потужного мыролюбства?
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не было бы децентрализации(Пети) и Филатова - погибли бы люди - наши гражданине Украины - вот как страна поменялась - а пишут тут некоторые - не чего не где не изминилось - вот вам факт
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Брехня...с 20 мая автоматически все законы физики изменились.... В Днепре новая остановка спасла жизни людей - Цензор.НЕТ 5564
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кроме главного - го..о по прежнему не тонет..))
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выбор между Филатовым и вилкулакой был очевиден (хотя после президентских выборов я сомневаюсь, что "мудрий українцький наріт" не выберет ещё одно "новое рыговское литсо")
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А шо такое наріт?Это потрохо ботва с фуем Пети во рту?
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Не ну а шо?😁😁😁
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Та ты шо...Я в шоке! А кто из них проектировал,а кто устанавливал??? У Дніпрі нова зупинка врятувала життя людей (оновлено) - Цензор.НЕТ 603 У Дніпрі нова зупинка врятувала життя людей (оновлено) - Цензор.НЕТ 8218Представляю мальдивскую шваль с лопатой в руках! У Дніпрі нова зупинка врятувала життя людей (оновлено) - Цензор.НЕТ 8218
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Остановки нужно защищать или бетонными блоками, или противотанковыми ежами.
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Оооо!!!Ежи прикольно!А можно их прям по среди дорог ставить,чтоб придурки тихонечко по городу ездили,а не носились,как по автобанам?Этакий нежданчеГ для водил дебилов не знающих,что среди жилых массивов скорость ограничена.
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не стоит быть такой категоричной! у водителя может быть сердечный приступ, херово стало от засилия зебилов, мог расхохотаться от слов малоросского преЗЕдента и так далее и тому подобное
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Филатов - молодец. Ему очень тяжело наводить порядок, но он как бульдозер - всех заставляет в Днепре шевелиться и работать.
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Тебе смотрю с Австралии виднее . Не только на политику и курсы валют , но и делах мирских , то есть мерских
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НЄправдаааа, если бы не выбрали Зе то неизвестно чем бы все закончилось... У Дніпрі нова зупинка врятувала життя людей (оновлено) - Цензор.НЕТ 2957
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Так а где столбики? Вижу что погнул подпорку крыши магазина.
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Это - опора под крышей остановки. Магазин - дальше находится. То просто снимок такой.
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Так ты обьснишь накуя я плачу налоги???? Стрелки не переводи,обьсняй давай,фуфлыжница! У Дніпрі нова зупинка врятувала життя людей (оновлено) - Цензор.НЕТ 9938
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есть чем гордится, давайте еще рвы вокруг остановок выкопаем и противотанковые ежи поставим, а то Зайчихе скоро на свободу по удо а мы не готовы
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Да ставьте ужо противоМерседесные и другие
ЕЖИ!
🤗
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а что разве штейн кого то наградил? помоему это свиновальцман мядальки и орденки раздавал всей соевой пистоте.
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на улице 20-летия Победы\\\\\\

А имени прорезки пятого зуба у Ленина у вас там улицы нету часом? Причем все пять и далее зубов - сразу зубы Муд.рости у Вяликого Вошьдя были. За что воевать? За полусовок что-ли? Ах да, Ыстория. Так когда кого-то держит в рабстве маньяк, то потом ему же не советуют оставить ошейник, кандалы и не вправлять кости ибо "история". Наоборот - избавляют от любого намека на пережитое. Тут - наоборот.
Ватники танцуют на бутылках.
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Так, до нашого захолустя декомунізація ще не повністю добралася... Окрема ґабсурда ситуації полягає в тому, що забудова нової частини ж/м Придніпровськ (відомої як 20 та 21 квартал) - це було суттєво пізніше, ніж 1965 рік.
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Загадили город коробейными халабудами, это всё что можно сказать по фото.
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Вчора це бачив безпосередньо. Ввечері, десь о 22:00.
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Посмотрела в окно на стеклянную остановку на против дома и...У нас тут так машины носятся,что даже через пустырь ко мне во двор прилетали снеся забор нах и чуть не вьехав в дом,а остановка эта точно не поможет в случае чего.Дорогу надо делать,чтоб не было ям по колено и светофоры со знаками ограничения скорости.А ещё запретить носится по городу большегрузам с перевесом,от которого пол района тресется и дорога продавливается,после чего дебилы на бешенной скорости влетают в эти ямы и начинают маневрировать,как не попадя..А ещё контролировать это всё.А не кому.Так шо пох,как носились,как размазывались об столбы,как бились по нескольку раз в неделю на нерегулируемом перекрестке рядом с остановкой,так и дальше будут...А Филатов молодец,устойчивую остановку поставил не то шо у нас.
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В Днепре плохо подметают трассу Формулы-1.
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Повезло,что водила врулил в столб,иначе была бы кучка трупов.
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Сам момент аварії не бачив - але так, якби не стовп, все могло б бути сумно.
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Если будет нестись как зайцева не скорости более 120км/час то и металлоконструкции не спасут людей на остановке.
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это хорошая идея, все столбы в городе и урны ставить антивандальные, что бы ни одна Зайцева или мажёрчик не ушёл без повреждений.
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в общем то...водила вполне мог и мимо столба вырулить...ну или кривая вывела бы.треп это все про безопасную остановку
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Один випадок лінчування винуватця на місці ДТП буде ефективніший за сотню металоконструкцій
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На Домбасе еще в 2008 тестировали фичу: подземный переход с людьми, как уловитель неуправляемых жыпов. Тест прошел успешно, всего лишь трое в больнице, но могло быть бо-ольше!
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https://censor.net.ua/news/44614/v_makeevke_voditel_djipa_zaehal_v_podzemnyyi_perehod_i_sbil_treh_peshehodov
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Каждый пешеходный переход должен быть приподнят на 20см.СКорость в городе не должна на улицах превышать 50км.Отменить пешеходные светофоры.Скоростные в городе только на эстакадах ,полностью ограждённых трассах..Короче, главный в городах и сёлах-пешеход,а не БМВ.Так кругом.Особенно в центре городов.
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Как по мне, это просто опоры навеса, а никакие не защитные столбики. Защита должна быть не только сбоку, но и впереди остановки. Как в европейских странах. Вот и наш имбецил-боксеришка остановки поменял на новые, баблишка срубил, а защиту не сделал.
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Имбецил теперь на Банковой! В сравнении с ним боксер - просто Спиноза У Дніпрі нова зупинка врятувала життя людей (оновлено) - Цензор.НЕТ 4604
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Колись у нас на одній зупинці бачив забетоновані дві половини балона для кисню. Виглядали просто шикарно. Пофарбовані в червоний колір. Мабуть щоб знести їх, то танком не вийде. З часом балони зникли, хоч нікому не заважали. Швидше за все металісти свиснули. Але як вони їх вирвали з бетону.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Днепре новая остановка спасла жизни людей (обновлено). ВИДЕО
 
 
 
 
 
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