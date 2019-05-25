 В Днепре новая остановка спасла жизни людей (обновлено). ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Днепровская панорама".

В этот момент на остановке находились люди. Их жизнь спасли ограждающие столбики и металлические конструкции комплекса.

До появления новых остановочных комплексов в Днепре уже были аварии, во время которых автомобили выезжали на остановки, где находились люди.

Самое масштабное такое ДТП произошло в марте 2013 года на жилом массиве Победа-3. Тогда были и погибшие, и пострадавшие.

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Напомним, новые остановочные комплексы в Днепре начали обустраивать по инициативе мэра Бориса Филатова.

Эти остановки соответствуют всем нормам безопасности, а также имеют антивандальные характеристики.

На них положили современную тактильную плитку, установили оградительные столбики для безопасности пассажиров. Урны-отбойники тоже защищают людей от транспорта, движущегося рядом.

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