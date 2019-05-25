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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7428) Луценко (7495)

 Госпредприятия, таможня и рейдерство: Луценко рассказал об источниках коррупции и сравнил Украину с кораблем. ВИДЕО

Генеральный прокурор Юрий Луценко записал новый влог, в котором он рассказывает о действующих источниках коррупции в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Луценко говорит в видео, опубликованном в Facebook.

По словам Луценко, в Украине за период после Майдана правоохранительными органами были перекрыты несколько источников коррупции. К ним относятся несправедливая процедура госзакупок, фирмы-прокладки и совместные предприятия в "Нафтогазе" и "теневой" доступ к лицензиям на добычу нефти, газа, янтаря, песка.

В тоже время в Укарине есть вещи, которые продолжают генерировать корупционные риски. Это госпредприятия, таможня и рейдерство.

Читайте также: "Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко

"Закрытие этих трех дырок позволит украинскому кораблю выйти в море", - резюмировал Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/v3128850
 
   
 Топ комментарии
 
Он какой-то дебил, чесслово. Рассказывает теперь как надо бороться с коррупцией! А раньше чем ты занимался придурок??
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Этот алкоголизированный кум - клоун Луценко рассказывать может, а вот делать и решать - с этим у него большие проблемы.
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Этот алкоголизированный кум - клоун Луценко рассказывать может, а вот делать и решать - с этим у него большие проблемы.
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цікаво, шо про систему "закриття" справ югік ніц не прокагтавив!
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так это одно и то же. собака (бешеная) ххх лиття.
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може й так, але воно вже в плокулатугі) себе показало, треба гнати!
ps) у вас помилка не лиття), а пиття ))) ! Госпредприятия, таможня и рейдерство: Луценко рассказал об источниках коррупции и сравнил Украину с кораблем - Цензор.НЕТ 8106
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Это что ж за государство и прокуратура и СБУ, если не могут побороть контрабанду и корупцию на госпредприятиях?
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Луцик - настоящая коррупция у ревы,за крышевание неуплаты есв его проверяльщики берут половину суммы,система построена основательно - планы по взяткам,планы по наказаниям штрафами тех кто не платит оброк,четкое прикрытие этой схемы прокуратурой,сбу,которые тоже получают плановые суммы от этой схемы.
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Он какой-то дебил, чесслово. Рассказывает теперь как надо бороться с коррупцией! А раньше чем ты занимался придурок??
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_Что за нелепый, детский вопрос вообще?! Тем, ради чего там и оказался: отмазывал и прикрывал своих, прессовал кого скажут, грабил и собирал взятки.
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теж мені "надзвичайні новини" Госпредприятия, таможня и рейдерство: Луценко рассказал об источниках коррупции и сравнил Украину с кораблем - Цензор.НЕТ 5647
якраз, навпаки, все дуже звичайно Госпредприятия, таможня и рейдерство: Луценко рассказал об источниках коррупции и сравнил Украину с кораблем - Цензор.НЕТ 2768

надзвичайні новини - це коли він Петрика посадить!
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йому в початкову школу з цим треба Госпредприятия, таможня и рейдерство: Луценко рассказал об источниках коррупции и сравнил Украину с кораблем - Цензор.НЕТ 7552. само по курортах за шо шлялося - риба тухне з голови
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Это интересно/ Коломойский о Луценко: Он профессиональный человек. Коломойский акцентировал внимание на высоком уровне профессионализма Луценко. «Он оратор, трибун, он участвовал в революциях, он сидел, политкаторжанин. Он меня в 10:0 обыграет, если бы это были шахматы в политику». - говорит украинский олигарх.24.05.2019 23:38

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В общем, он прав. Пётр Алексеевич слишком большой демократ на своём посту был, потому проблемы остались.
После ареста днепровской банды, вышеупомянутыми проблемами займутся всерьёз.
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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.



Госпредприятия, таможня и рейдерство: Луценко рассказал об источниках коррупции и сравнил Украину с кораблем - Цензор.НЕТ 5361

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Это для Богдана
03.03.2009 Однопартиец В.Волга об однопартийце Ю.Луценко.
...Я считаю, что популист он отличный, управленец - совершенно бездарный, да и человек он мерзкий. И очень опасен для Украины. Таких людей в политическом смысле необходимо уничтожать. Ведь, маргинализация общества, которой так активно занимается Луценко, - это ничто иное, как работа против страны.
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В какое море..." Мертвое "..? Госпредприятия, таможня и рейдерство: Луценко рассказал об источниках коррупции и сравнил Украину с кораблем - Цензор.НЕТ 7391 На нашем корабле уже столько дырок - латать не перелатать..
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Головна біда Луцика в тому, що не вміє тримати язика за зубами. Все розплеще.
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Ну да а роттердам плюс вместе с Дюссельдорфом. Это не коррупция это бизнес, который скоро угробить Украину и позволяет присваивать миллиарды на ровном месте.
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https://petition.president.gov.ua/petition/53714
Після інавгурації Президента України В.Зеленського зникла вся інформація про події та законодавчу діяльність Петра Олексійовича Порошенка. Наразі, відсутня жодна згадка про те, що Петро Порошенко був Президентом України.

З метою уникнення фрагментування інформації про діяльність Президентів України вимагаю повернути всю вилучену чи приховану інформацію, яка стосується діяльності Петра Порошенка на сайт Президента України.
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Что-то Луценко «зачастил»...........😬
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Кого тут "частити", вирішує Цензор, а не Луцик.
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Красти по-новому: новій Україні потрібна нова політика - злодій, мародер та олігарх Порошенко.
1. СДПУ (о)
2. Партія Регіонів
3. Наша Україна
4. БПП "Солідарність"
5. Європейська солідарність
Перейменування лайна не відміняє його суті...
Госпредприятия, таможня и рейдерство: Луценко рассказал об источниках коррупции и сравнил Украину с кораблем - Цензор.НЕТ 1111
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Крестный отец коррупции, всегда у кормушки, мастер перевоплощения и приватизации, "Пэтя-пылесос", как говорил Балашов.
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Луценко все популярно рассказал, стратегические предприятия нужно оставить в госсобственности, остальные сделать акционерными или приватизировать, как это делается например в Китае.

С таможней и рейдерством тоже все предельно ясно.
Эти проблемы экономики должна решить команда Зеленского за пять лет.
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луценко забыл упомянуть пожалуй, самый большой источник коррупции в Украине - генпрокуратуру.
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Ето он рассказал какие его источники доходов.
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Очередное: "Мы знаемо хто це зробыв!"
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Порошенко, Лученко - це чергові втрачені 5 років для України для її вже не розвитку, а взагалі - існування.
ці спеціалісти - просто рішали свої питання.
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Етот корабль под названием Украину уже несколько десятилетий тащат по дну бурлаки
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Не менше зло для країни і гнидофкрми стецька!! А реальну підтримку парашєнко було видно на виборах!! Лоліта використовує ті ж інструменти що й пуйло...
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Генеральный прокурор Юрий Луценко записал новый влог
Источник: https://censor.net.ua/v3128850

😂😂Запилил новый видосик на ФБ
Генеральный прокурор!
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Влогера критиковать может каждый!
А он человек искусства
Впереди покорение ютьюба и тик-тока
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Уголовное дела за это на себя и кума уже завел? Когда суд?
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Вуйки же понимают, что пойти и умереть за Советскую Украину в 1940-1960 году было преступно
и боролись
что поменялось?
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Ты зачем Назарку Холодка отмазал? Как может возглавлять САП человек, предупреждающий об обыске и консультирующий Труханова, как надо вести себя на допросе, чтобы избежать ответственности?👿
Этот придурок Луцык Холодку за такие проделки вынес "догану"!
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Весь 2005 год в Украине стоял рёв, визг, истерика Югги Луценко, что он нашёл шурфы в донбассе со 150 трупами бизнесменов убитыми рыжим Ахметкой !!! Вопрос - а за сколько миллионов $ иуда Югга Луценко продал и закрыл все эти уголовные дела !!!
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Интересно уалышать от югы ответ на очень хороший вопрос. Тогда ему пгокугатуга не давала всех посадить и довести дела до тюрьмы, якобы он херячит а они все хоронят, теперь 5 лет юга уже в прокуратуре всех сажал но так и не посадил
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Посадите етого клоуна, очень сильно все просят
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Единственное с чем нельзя согласиться с Луценко, это двойная цена на газ.

Народу, как собственнику газа по Конституции, газ не должен продаваться по рыночным ценам.

Коррупционные риски в этом случае должны свести на нет антикоррупционные органы.
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Так выборы скоро
Ща видосики повалятся как из ведра
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"лодка на речной мели
точно догнила совсем"
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Колосальні ділки (дірки) цього коробля, як ти кажеш юра, це ти і твої прокулоли, це поліція, сбу, набу, суди, таможні, міністри, деректори державних та комунальних підприємств, паркетні генерали всу ну і т.д. І їх потрібно садити у вязниці і конфісковувати їхнє майно, тоді в кораблі не буде води, яка його топить. Проблема не у воді, а у вас дірках! А ти нам мозги пудриш!
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Луцыку нужно вещать из-за решётки .
Он тогда умнее делается , а вреда меньше от него .
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***
а писец... всё заметней и ближе?
всё рельефней сума иль тюрьма?
но не дрейфь, гнида - выживешь
в крайнем случае лишь - из ума.
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Профессор)))) 5 лет, п-я-ть л-е-т занимаются очковтирательством.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГоспредприятия, таможня и рейдерство: Луценко рассказал об источниках коррупции и сравнил Украину с кораблем. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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