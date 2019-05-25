 Госпредприятия, таможня и рейдерство: Луценко рассказал об источниках коррупции и сравнил Украину с кораблем. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Луценко говорит в видео, опубликованном в Facebook.
По словам Луценко, в Украине за период после Майдана правоохранительными органами были перекрыты несколько источников коррупции. К ним относятся несправедливая процедура госзакупок, фирмы-прокладки и совместные предприятия в "Нафтогазе" и "теневой" доступ к лицензиям на добычу нефти, газа, янтаря, песка.
В тоже время в Укарине есть вещи, которые продолжают генерировать корупционные риски. Это госпредприятия, таможня и рейдерство.
"Закрытие этих трех дырок позволит украинскому кораблю выйти в море", - резюмировал Луценко.
ps) у вас помилка не лиття), а пиття ))) !
якраз, навпаки, все дуже звичайно
надзвичайні новини - це коли він Петрика посадить!
После ареста днепровской банды, вышеупомянутыми проблемами займутся всерьёз.
03.03.2009 Однопартиец В.Волга об однопартийце Ю.Луценко.
...Я считаю, что популист он отличный, управленец - совершенно бездарный, да и человек он мерзкий. И очень опасен для Украины. Таких людей в политическом смысле необходимо уничтожать. Ведь, маргинализация общества, которой так активно занимается Луценко, - это ничто иное, как работа против страны.
Після інавгурації Президента України В.Зеленського зникла вся інформація про події та законодавчу діяльність Петра Олексійовича Порошенка. Наразі, відсутня жодна згадка про те, що Петро Порошенко був Президентом України.
З метою уникнення фрагментування інформації про діяльність Президентів України вимагаю повернути всю вилучену чи приховану інформацію, яка стосується діяльності Петра Порошенка на сайт Президента України.
1. СДПУ (о)
2. Партія Регіонів
3. Наша Україна
4. БПП "Солідарність"
5. Європейська солідарність
Перейменування лайна не відміняє його суті...
С таможней и рейдерством тоже все предельно ясно.
Эти проблемы экономики должна решить команда Зеленского за пять лет.
ці спеціалісти - просто рішали свої питання.
Источник: https://censor.net.ua/v3128850
😂😂Запилил новый видосик на ФБ
Генеральный прокурор!
А он человек искусства
Впереди покорение ютьюба и тик-тока
и боролись
что поменялось?
Этот придурок Луцык Холодку за такие проделки вынес "догану"!
Народу, как собственнику газа по Конституции, газ не должен продаваться по рыночным ценам.
Коррупционные риски в этом случае должны свести на нет антикоррупционные органы.
Ща видосики повалятся как из ведра
точно догнила совсем"
Он тогда умнее делается , а вреда меньше от него .
а писец... всё заметней и ближе?
всё рельефней сума иль тюрьма?
но не дрейфь, гнида - выживешь
в крайнем случае лишь - из ума.