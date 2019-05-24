 Два заявления о подкупе избирателей сахаром поступили в полицию Луганщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня, в течение дня в полицию поступило 2 сообщения от граждан о подкупе избирателей в виде раздачи сахара одним из вероятных кандидатов в народные депутаты.
Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации статьи 160 УК Украины. В рамках открытых уголовных производств проводятся неотложные следственные действия.
Издание "Первая полоса" сообщает в свою очередь, что во всех городах и районах Луганской области со стартом предвыборной кампании началась массовая раздача сахара избирателям в обмен на паспортные данные и номера телефонов. На пакетах сахара в 5 кг в разных округах написаны имена кандидатов от "команды Шахова" и "Нашего края".
Напомним, с 24 мая 2019 года началась парламентская избирательная кампания по досрочным выборам депутатов Верховной Рады Украины.
А если я отдамся за мешок изюма - значит я буду изюмительной ? (с)
https://pikabu.ru/story/anekdot_1047288
хотя....правда Ваша - цена у горя лукового в этом году...золотая..
Треба цукеру вагон
Кинуть дрожжiв 7 кулив
I чекати 8 днiв.
"Хорошими делами" прославиться нельзя.
Депутат ШаховЛяк не из таких.
Край у нас богатый,
Ни-ко-му- е-го не отдадим.
Сахар по талонам,
А мы с самогоном
Все- рав-но до счастья досидим!"
(Д. Кимельфельд).