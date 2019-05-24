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 Политика Украины, Общество
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 Два заявления о подкупе избирателей сахаром поступили в полицию Луганщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Луганщине полиция проверяет сообщения граждан о возможном подкупе избирателей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Зафиксирован вероятный подкуп избирателей в пользу кандидата П. на Волыни и Черниговщине, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, в течение дня в полицию поступило 2 сообщения от граждан о подкупе избирателей в виде раздачи сахара одним из вероятных кандидатов в народные депутаты.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации статьи 160 УК Украины. В рамках открытых уголовных производств проводятся неотложные следственные действия.

Издание "Первая полоса" сообщает в свою очередь, что во всех городах и районах Луганской области со стартом предвыборной кампании началась массовая раздача сахара избирателям в обмен на паспортные данные и номера телефонов. На пакетах сахара в 5 кг в разных округах написаны имена кандидатов от "команды Шахова" и "Нашего края".

Два заявления о подкупе избирателей сахаром поступили в полицию Луганщины 01
Два заявления о подкупе избирателей сахаром поступили в полицию Луганщины 02
Два заявления о подкупе избирателей сахаром поступили в полицию Луганщины 03
Два заявления о подкупе избирателей сахаром поступили в полицию Луганщины 04Два заявления о подкупе избирателей сахаром поступили в полицию Луганщины 05

Напомним, с 24 мая 2019 года началась парламентская избирательная кампания по досрочным выборам депутатов Верховной Рады Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3128787
 
 
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А если я отдамся за мешок изюма - значит я буду изюмительной ? (с)
https://pikabu.ru/story/anekdot_1047288
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Во дают, еще и предвыборная толком не стартовала а эти уже сахар раздают.
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та не скажите... сахарок дольше хранится...
хотя....правда Ваша - цена у горя лукового в этом году...золотая..
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Сахар перспективней, в этом году намного меньше сахбуром засеяли
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Шобы гнати самогон
Треба цукеру вагон
Кинуть дрожжiв 7 кулив
I чекати 8 днiв. Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини - Цензор.НЕТ 245
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"Пошлите девку в погреб принести 7 фунтов отборных дрожжей"
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Спиртовое брожение длится до 21 дня. Проверено лично на своем домашнем вине.
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Чем дольше брожение, тем выше содержание спирта.
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Кто людям помогает - тот тратит время зря.
"Хорошими делами" прославиться нельзя.
Депутат ШаховЛяк не из таких.
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ну все правильно,сахар,соль,спички, намеки пошли,запасайтесь мол
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"Знайте, ренегаты,
Край у нас богатый,
Ни-ко-му- е-го не отдадим.
Сахар по талонам,
А мы с самогоном
Все- рав-но до счастья досидим!"
(Д. Кимельфельд).
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДва заявления о подкупе избирателей сахаром поступили в полицию Луганщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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