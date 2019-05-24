 Два заявления о подкупе избирателей сахаром поступили в полицию Луганщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает Цензор.НЕТ.

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Сегодня, в течение дня в полицию поступило 2 сообщения от граждан о подкупе избирателей в виде раздачи сахара одним из вероятных кандидатов в народные депутаты.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации статьи 160 УК Украины. В рамках открытых уголовных производств проводятся неотложные следственные действия.

Издание "Первая полоса" сообщает в свою очередь, что во всех городах и районах Луганской области со стартом предвыборной кампании началась массовая раздача сахара избирателям в обмен на паспортные данные и номера телефонов. На пакетах сахара в 5 кг в разных округах написаны имена кандидатов от "команды Шахова" и "Нашего края".









Напомним, с 24 мая 2019 года началась парламентская избирательная кампания по досрочным выборам депутатов Верховной Рады Украины.