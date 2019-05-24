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Все про:Константинопольский патриархат (114) Томос (230) Епифаний (167) ПЦУ (362)

 Пункты Томоса не противоречат независимости ПЦУ, - Епифаний. ВИДЕО

Предстоятель Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что ПЦУ и дальше будет получать миро от Константинопольской Матери-Церкви, что не противоречит независимости ПЦУ.

"Если мы проанализируем последние пять томосов, которые предоставлялись другим поместным православным церквям, то во всех томосах был прописан пункт, что церковь не имеет права самостоятельно готовить миро. А через миро, через получение мира происходит духовная связь с Матерью-Церковь. И это вообще не является проблемой, что Мать-Церковь Константинопольская и дальше будет предоставлять (миро. - Ред.)", - сказал митрополит Епифаний на брифинге по итогам Священного синода в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил, что эти пункты Томоса не противоречат независимости ПЦУ.

"Мы на самом деле являемся независимой поместной украинской православной церковью", - добавил он и отбросил какие-либо сравнения с Российской православной церковью.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/v3128762
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть будет миро хоть от Антарктической церкви-мачехи, лишь бы не из мацквы.
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УПЦ МП постепенно сдохнет. Подчинение Стамбулу, реальное или мнимое, не имеет значения по сравнению с агентурой УПЦ МП/РПЦ/ФСБ.
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если с позиции истории - это исключительно восстановление исторической справедливости.
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Да уже все понятно... (хотя сразу ясно было, что теперь не москва, а константинополь глава).
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если с позиции истории - это исключительно восстановление исторической справедливости.
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Пусть будет миро хоть от Антарктической церкви-мачехи, лишь бы не из мацквы.
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УПЦ МП постепенно сдохнет. Подчинение Стамбулу, реальное или мнимое, не имеет значения по сравнению с агентурой УПЦ МП/РПЦ/ФСБ.
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судя по большинству руководства кремлевских опг (бывших и нонешних) - московское миро не работает, и не совсем для мира... может - таки не умеют готовить? нужно брать лицензированное.
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Це раніше було їхнє миро так миро: "Мир во всем мире" А зараз навідь на донбасі миро не зварять
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из масковского шайтаната теперь мирА никому не будет ибо им самим кокса на него не хватает.импортозамещение не подошло,а наркотрафик прикрыли. Пункти Томосу не суперечать незалежності ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 3101
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Хотели как лучше, а получилось как всегда.
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Томас якраз визначає підпорядкованість ПЦУ Стамбулу. Україні потрібна своя Незалежна Українська Православна Церква - Київський Патріархат.
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з часом і буде, коли об'єднається з греко-католиками, які ведуть свою церкву від Володимира Пункти Томосу не суперечать незалежності ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 6181 Обряд та мова однакові.
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Как думаете, если рулон (томос) нечаянно выскользнет из рук Епифания и упадет на Филарета, он термос (или это что-то другое и в этом вот то миро?) уронит или нет?
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ПЦУ - независима!
В пределах Константинопольского Патриархата. Пункти Томосу не суперечать незалежності ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 580
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Нажаль, ніхто крім Св. Патріарха Філорета не розуміє усю підступність для української церкви та відповідно історії України у скасуванні УПЦ КП, а саме: після такого скасування, РПЦ та її сателіт УМП МП на всіх «законних» підставах будуть стверджувати, що в Україні тільки зараз ( 06.01.2019) почала існування незалежна церква, і весь історичний скарб тисячолітньої церкви (історії України) заснованої Володимиром Великим - є їхня історична спадщина. І ми чудово знаємо, що Москва не одноразовий «чемпіон» світу по втіленню таких ідеологем у життя.
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Не видавайте бажане за дійсне, ваша методички ми знаємо де написані....
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Филарету не нужна национальная церковь. Ему нужна единоличная власть и бабло. По сути он сатанист, как и Гундяй.
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так міро "прєдоставляют" за дєньгі, а не просто так, тоість продают
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПункты Томоса не противоречат независимости ПЦУ, - Епифаний. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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