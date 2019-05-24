EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  7117  56
Материалы по теме:
Все про:Филарет (432) Епифаний (167) ПЦУ (372)

 Филарет отказался руководствоваться уставом ПЦУ, - Епифаний. ВИДЕО

Синод Православной церкви Украины подтвердил намерение руководствоваться уставом, который был принят на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

Об этом сообщил журналистам предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Видео Прямий

"Синод засвидетельствовал, что в своей дальнейшей деятельности и жизни украинская поместная православная церковь будет руководствоваться Священным Преданием, Священным Писанием и тем уставом, который был принят 15 декабря в стенах Софии Киевской. Мы были единогласны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано одним членом - патриархом Филаретом", - рассказал он.

При этом Епифаний подтвердил, что Филарет продолжает контролировать богатую Киевскую епархию и все ее поступления.

"Была договоренность еще перед Объединительным собором о том, что те епархии и приходы, которые находились у того или иного архиерея, останутся и дальше подчиняться ему. Епархия города Киева и приходы, которые подчинялись ему до 15 декабря, остаются в его составе. А именно из этих приходов, монастырей есть основные прибыли", - сказал предстоятель ПЦУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Филарет не изменил свое мнение по УПЦ КП, - Епифаний по итогам синода

Епифаний добавил, что он лично поддержал это решение, и опроверг слухи о том, что Филарета на первом синоде собирались отправить на покой.

"Я отстаивал его позицию, я отстаивал, что именно он должен управлять приходами в составе Киевской епархии, то есть в городе Киеве. Мы делали и будем делать все для того, чтобы святейший патриарх Филарет, который приложил очень много усилий, для построения нашей поместной церкви, чувствовал себя не только духовно комфортно, но и материально", - сказал он.

Наказывать Филарета не будут.

"Нет, абсолютно. Не было ни одного предложения о наказании, потому что нет канонических оснований для того, чтобы наказывать кого-то за что-то. Поэтому все пытались убедить, доказать, что та позиция, которая была обнародована до сих пор, является разрушительной", - подчеркнул Епифаний, пишет ТСН.

Епифаний добавил, что у позиции Филарета "нет поддержки ни стороны архиереев, ни со стороны духовенства, ни со стороны украинского народа".

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/v3128738
 
   
 Топ комментарии
 
За непокору и гордыню в монастырь и схиму его. С жиру старец бесится.
 показать весь комментарий
 
А мощи сталина, своего основателя, где РПЦ МП хранит?
 показать весь комментарий
 
...вася, да нет его уже больше, он уже по частям сбежал в Ростов, в Англию и в Испанию, теперь рулит Зелемойский... Филарет отказался руководствоваться уставом ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1734 Ну, ты ж 73-хпроцентный, должен знать, теперь твоя зеленая сопля за все отвечает, а тема про пАпередникаф не прокатит... Филарет отказался руководствоваться уставом ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1961
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Біблію чітають,бабло щітают,очкі втірают,мозгі засірают...
 показать весь комментарий
 
За непокору и гордыню в монастырь и схиму его. С жиру старец бесится.
 показать весь комментарий
 
 
Дурень! У попа не может быть своей церкви!!!.. Все церкви принадлежат Христу (тело Христова,а Церковь Мать)..
это даже я знаю, не верующий и не религиозный человек (не путать с атеизмом)..
Филарет - чистый сектант!
 показать весь комментарий
 
 
Все церкви принадлежат Христу (тело Христова,а Церковь Мать)..\\\\\\\\\

Как "хрестос" умудрился гонять по пустыне орды быдла, при этом совершенно незаметно для римлян? Филарет отказался руководствоваться уставом ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 9893
Это как бы по Днепровщине ездило 2 бригады орков. годами. А мы - ни сном ни духом. сказочки
 показать весь комментарий
 
Обидели юроооооодивого!
Отняли копееееееееечку!

 показать весь комментарий
 
 
А где тот который хвастался томосом и пиарился на бигбордах,пусть разрулит этих интриганов.
 показать весь комментарий
 
 
...вася, да нет его уже больше, он уже по частям сбежал в Ростов, в Англию и в Испанию, теперь рулит Зелемойский... Филарет отказался руководствоваться уставом ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1734 Ну, ты ж 73-хпроцентный, должен знать, теперь твоя зеленая сопля за все отвечает, а тема про пАпередникаф не прокатит... Филарет отказался руководствоваться уставом ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1961
 показать весь комментарий
 
 
Был бы он в Ростове никто про него не вспомнил бы,но должен он быть за решеткой,пока потрох не там - его никто не забудет.
 показать весь комментарий
 
Снова пошел в раскол?
Дед явно не спокойный...честолюбивый и напыщенный

Божьнго смирения там ноль)))
Епифаний! Гони его ссаными трусами геть!
 показать весь комментарий
 
 
Все поры прохиндеи и проходимцы...
Но этот дед...явно гуру среди них)))
Школа КГБ как ни крути
 показать весь комментарий
 
 
У Філарета УПЦ КП,у Єпіфанія ПЦУ,куди і звідки Термос-Нарік може погнати Філарета?
 показать весь комментарий
 
 
Допрыгается на нового отлучения от Церкви и, соответственно, от бабла.
 показать весь комментарий
 
 
Кому теперь деньги носить, не понятно.
 показать весь комментарий
 
 
не розумію...Філарет знову хоче, щоб наша, віками гнобима незаконною церквою Мордору(бо не має Томосу) ПЦУ, знову стала ПО-ЗА материнською церквою та прирівнялася до гундяєвської?...А звідкіля ж вийшла НАША церква? чи не з тієї самої материнської??? То знову до "байстрюків" , невідомо якого походження? Це протиречіть навіть просто Біблії, бо саме до ЄДНОСТІ закликав Господь... я вже не буду вдаватися в тонкощі церковних законів, бо впевнений, що Епіфаній їх НЕ порушує жодним чином...А ось спантеличеність від того, що всіма коштами "володіє" Філарет, а ПЦУ змушена просто "виживати", та ще й під час реорганізації приходів,- просто вводить в ступор..
 показать весь комментарий
 
 
а церква мордору кудись поділась, какприбилитакидержится?? тебе рассказать как убрать кацапскую церковь из Украины без уничтожения собственного патриархата и получения Томоса?? ты расспроси когото из знакомых силовиков, сама ведь не догадаешься, ну, если што - обращайся, я растолкую))
 показать весь комментарий
 
 
правильно, дед, подтверждаешь еще раз, што вся эта возня была для спасения одного пердака
 показать весь комментарий
 
 
Иногда умереть вовремя это благо Ну если умереть не получается то хотя бы заткнуться У филарета не получается ни то ни другое ..........
 показать весь комментарий
 
 
Для начала пускай Думенко спросит у Варфоломея как в одной стране может существовать две Церкви одна из которых признана всеми Помесными Церквями (УПЦ МП) а другая только Варфоломеем.А другой вопрос Варфоломею как все святыни на украинской земле (ЛАВРЫ Киео Печерская,Почаевская,Святогорская)с Чудотворными иконами и мощами принадлежит УПЦ МП которую Варфоломей якобы не замечает.Получается Варфоломей хочет стать православным папой ,если делает такие решения в одиночку или он не читал в Евангилие слова Спасителя
 показать весь комментарий
 
А мощи сталина, своего основателя, где РПЦ МП хранит?
 показать весь комментарий
 
 
Чудотворными иконами и мощами\\\\\\\\


Но если наступали бы буряты на Киев, то ты бы хватался за чемодан, а не за молитовник Филарет отказался руководствоваться уставом ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 6543

"вера" ага)))
 показать весь комментарий
 
 
Скажите, это тот филарет про которого шибзик говорил на стадионе что "томос это его заслуга а не порошенко"? это этот старец для Украины выбил Томос?
 показать весь комментарий
 
 
Ні, Томос вибіл Порошенко. Але Томос не допоміг йому. І вже не допоможе.
 показать весь комментарий
 
 
Ну мы же не удивляемся когда протягиваем коту рыбу и он ее хватает, душит, а потом съедает?
Так и тут - ой, а оказывается попы любят власть и бабло? Ну никогда такого не было и вот об.пять) Уважаю - настолько ловко продавать воздух, стращая "горением вечно" если кто-то что-то нарушил, "не замечая" что сами нарушили вообще все что только можно)
 показать весь комментарий
 
Дістали вже ці попи своїми розборками. Віруючим тільки й залишається - або тонути в чварах, або змінювати конфесію, або зав'язивати на релігії остаточно.
 показать весь комментарий
 
 
І то правда. Китайці он вже свій мікропроцесор мають, на якому збудували найшвидший у світі (!) комп'ютер. А у нас у Збаражі і Станіславові на колишніх мікропроцесорних заводах дяки курять ладан...

Правда, у китайців немає Томосу. Визнаю.
 показать весь комментарий
 
 
на крайняк, з ним можна буде жебрати: Падайтє атцу советской циркові, Филе Первому. Кто не подаст - "гореть вечно". Индульгенции, дешево. )
 показать весь комментарий
 
пи***ц подкрался незаметно, хотя и виден біл из-далека!)))
 показать весь комментарий
 
Бутусов, не превращай Цензор в михалковский Бесогон. Не надо этого мракобесного мусора.
 показать весь комментарий
 
Менять нужно всех! Прогнила власть на всех уровнях.
 показать весь комментарий
 
Филарет после драки начал махать руками.Смешно и нелепо.Пусть едет на свою родину в ЛДНР и там крутит свои мутки. Філарет відмовився керуватися статутом ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 4847
 показать весь комментарий
 
Філарет очевидно знає що влада не дасть поставити все на свої місця , - не визнає Онуфрія підданим Московії а упц її частиною. Фактично буде дві церкви , які будуть мати назву - українська. А враховуючи те що Орда- Московія, заллє баблом всі помісні церкви , ПЦУ не буде визнана.
 показать весь комментарий
 
Православная Церковь - Украины.
А прибыль - Филарету.

 показать весь комментарий
 
Дед ищи себе нового приемника.Епифаний сдулся.Его устраивает Митрополия и московитский Патриархат под боком.
 показать весь комментарий
 
А про гординю, яка є смертним гріхом, Філарету ніхто не натякав? Він хоче бути патріархом за будь-яких обставин, хоч ти трісни. Дідусю вже 90 років, а йому все мало.
 показать весь комментарий
 
 
всіх попів на поліграф! питання одне: чи віриш ти в Бога? хто не пройде -- до гундяєва!
 показать весь комментарий
 
Филарет хочет Украинскую церковь , а не стамбульских приход
 показать весь комментарий
 
Дивно. А чого Філарет про це не казав коли приймали Статут?? На той момент його все влаштовувало, жодного протиріччя не викликало, жодного заперечення.
Дивні люди. Тепер починаються сварки та розбірки запізнілі. Чи все за гроші??? То скільки ж вам потрібно, "батюшки"??? Невже з собою хочете забрати? Так кишень там не буде.
 показать весь комментарий
 
 
Філарет мав можливість увійти в новітню історію України як творець, ініціатор побудови Української Незалежної Церкви. Невже тепер хоче увійти як банальний хапуга??
Великі та дивні діла Твої, Господи !!
 показать весь комментарий
 
 
Не дивуйте . Старцю 92 рочки. Шумить . Журнашлюхи піною давляться. Дайте старцю спокійно жити.....
 показать весь комментарий
 
 
Видно не заслужив у Господа мирної кончини. Він не думає про почуття віруючих, яким більше двадцяти років дорікали, що вони відвідують неканонічну церкву. Йому бачте патріархат подавай. А те, що в Україні (в Києві) церква християнська офіційно була визнана саме як відгалуження від константинопольської патріархії близько тисячі років тому, денисенку начхать? Правда потім митрополія перейшла через занепад Константинопольського патріархату від османів під крило Риму (грекокатолики). А козаки отримали свого митрополита від єрусалимського патріарха, якого послав султан святити митрополита в москву. А москва тоді була підданою кримського хана, а крим був підданий османської імперії. Київ тоді на місяць раніше отримав власного митрополита, ніж москва.
Тобто, коли султан побачив можливість впливу на північні землі і через церковний ресурс, то він включив в роботу і таку можливість.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбществоФиларет отказался руководствоваться уставом ПЦУ, - Епифаний. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх