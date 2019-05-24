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 Модернизированная "Вильха" пройдет госиспытания этой осенью, после чего ожидаются поставки РСЗО в ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО

Госконцерн "Укроборонпром" планирует уже до конца года начать поставки в армию модернизированных версий РСЗО "Вильха"- модификации "Вильха-М" дальностью 130 км и "Вильха-Р" с кассетной боевой частью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу госконцерна, в настоящее время предприятия "Укроборонпрома" уже завершают основные этапы испытаний модернизированных РСЗО.

"Модернизации направлены на увеличение дальности полета, повышение точности, использование новых конструкторских решений и материалов, повышают общую эффективность этого высокоточного оружия", - цитирует пресс-служба главу "Укроборонпрома" Павла Букина.

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Как напоминают в госконцерне, согласно планам военного госзаказчика, госиспытания новых версий РСЗО "Вильха", по итогам которых ожидается их принятие на вооружение ВСУ, намечены на август-октябрь текущего года.

"Таким образом, украинская армия уже в ближайшее время может получить модернизированные версии нового высокоточного оружия, которое обеспечивает уничтожение противника на дальности 130 км первым выстрелом", - отмечают в госконцерне, напоминая, что базовая версия РСЗО "Вильха" уже находится в серийном производстве.

Как сообщалось, на днях в Одеской области прошли успешные испытания новых версий РСЗО "Вильха" - "Вильха-М" дальностью 130 км и "Вильха-Р" с кассетной боевой частью.

Источник: https://censor.net.ua/v3128736
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко принял Армию разоруженную, деморализованную, в форме образца 90х годов, а оставил и восстановленную, боеспособную, накормленную, одетую и с ракетным оружием..
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Ща Данилюк скажет "надо просто перестать стрелять !".
Зебилы, ваши поганые шкуры будут гореть в аду за то что вы отстранили Пастора от руководства СНБО и ВПК.
Будьте вы прокляты, гниль гречковая.
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ты смотри что свинарчуки наделали! надо перестать стрелять, мириться, все распродать
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Ща Данилюк скажет "надо просто перестать стрелять !".
Зебилы, ваши поганые шкуры будут гореть в аду за то что вы отстранили Пастора от руководства СНБО и ВПК.
Будьте вы прокляты, гниль гречковая.
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Мама!? Мама?! Я принцесса????
Нет, сынок, ты дебил..........
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с децтва босоного запомнил напутствия родителей? Модернізована "Вільха" пройде держвипробування цієї осені, після чого очікуються поставки РСЗВ у ЗСУ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 301
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Я помню , как упоротое зебилье писало , что порох и турчинов разворовали армию
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Порошенко принял Армию разоруженную, деморализованную, в форме образца 90х годов, а оставил и восстановленную, боеспособную, накормленную, одетую и с ракетным оружием..
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Шрек.А сколько ракетных установок "Ольха" поставлено в войска за 2018-2019 год.Насколько я знаю МО и лично Порошенко приняли ее на вооружение летом 2018 года.Вот уже и лето 2019 через неделю наступит.А в войска поступила всего одна установка,да и то только для парадов и показательных выступлений.
Так какие там Петя новые ракетные вооружения "наваял" за пять долгих лет?По подробней пожалуйста.
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слушай!.. я тебя начал конспектировать чиста как образец "ватного толлинга"..
ты регулярно выступаешь под моими комментами.. ты мне интересен как образец "такого не может быть, но оно случилось"..
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Ничего, провёмся! Вот $2,000,000,000 Бене выплатим и на остальные 5000 гривен наклепаем ракет тыщи!
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Шото меня терзают смутные сомнения
Модернизированная "Вильха" пройдет госиспытания этой осенью, после чего ожидаются поставки РСЗО в ВСУ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8094
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Пфф. Куда пойдет секретарь РНБО назначенные нарідним преЗедентом?
забудьте, началась эпоха 146%.
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То что всё это закончится кровью, и так понятно. Вопрос лишь в её объёме.
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ну смотрите, после факапа (ниче что я по-знеленски?) 1918 года украинцев стало меньше вдвое, было порядка 90млн украиноговорящих за 100 лет осталось порядка 40. Очень сомневаюсь, что через 100 лет останется вообще кто то.
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Нужна правильная рождаемость ( 23 ребёнка на 10 женщин); но при данной экономической формации это невозможно: она нацелена на постепенный геноцид
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ты смотри что свинарчуки наделали! надо перестать стрелять, мириться, все распродать
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Как же круто она (ракета) корректирует траекторию.
Верните Пастора #уки!
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После 3-го Майдана.
Главное - чтобы больше никаких вертолётов в Ростов.
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а где же гневные вопли: "когда, наконец, это Ольха будет на передке - в окопе!!!"?
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а "Вильха" уже в "окопе" и прикрывает танкоопасные направления..
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Стесняюсь спросить столь крупного специалиста(
А, чем "Вільха", будет "прикрывать" танкоопасные направления???
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Отец радной!.. масса БЧ "Вильха" составляет до 250 кг.. я уверен, ты отложишь кучку кирпичей, если в 100 метрах от тебя приземлится "Вильха"
Ракета "Ольха": характеристики
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Если у меня будет на это время и я это услышу)))
Ольха угрожает танку только в случае прямого попадания......
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ты путаешь со ПТРК "Стугна-М"..
один пакет "Вильха" (12 ракет) может сжечь БТГ (батальонно-тактическую группу)..
дружок! ты несешь какую-то ересь... я уже начинаю собирать дрова для твоей инквизиции..
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Успехов Вам.....
Каждый мнит себя стратехом, видя бой со стороны........
Учите материальную часть, вьюноша)) Пригодится. Хотя-бы начнете критически читать прессу((( Удачи Вам, разом із "Вільхою"
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интересно, смогут ли они добиться уничтожения линейной цели при залпе всего пакета?
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вообщето вы в двоем ошибаетесь.. Ольха скороей всего не уничтожит танк если упадет метрах в 10-20 от него, но из строя вывести сможет это уж точно.
Танк не обязательно уничтожать, достаточно вывести из строя.
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Все ж таки Вільха може спалити БТГ лише якщо та стоїть де-небудь на місці і не окопана
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Одна установка "Ольхи" прикрыла всю границу с Россией?Ты не издеваешься?Забей в поиск "Шепетовский ремонтный завод",который "Ольху" создает из старого советского "Смерча".Я про установки ракетные конечно.Там печалька полнейшая.
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США продолжают линию поддержки Украины, чтобы «видеть её сильной. процветающей и с восстановленными границами». Подоспели данные по контролю за обычными вооружениями от ООН - Украина получила от США за 2018 год 121 снайперскую винтовку, в Польше было закуплено почти сотню станковых гранатомётов. По снайперскому оружию огромный прогресс за последние годы - уже даже обычные войсковые снайпера, не говоря о спецах, пользуются хорошими «вёслами», оптикой, метеостанциями. Только за 2018 год силовики Украины получили несколько сотен винтовок в разных калибрах. Это, несомненно, сказывается на потерях противника и инициативе наших подразделений на линии боевого соприкосновения.
Также стоит отметить закрытие сделки по САУ «Гвоздика» из наличия бывшего Варшавского пакта. 40 машин пополнили подразделения НГУ, усилив их возможности к общевойсковому бою. Мы по-прежнему готовимся противостоять агрессору не только в зоне ООС, но и на широком фронте - тут не будет лишним ни тяжёлое оружие у ГПСУ, ни САУ у частей МВД. Союзники уверенно и методично продолжают программу усиления силовых структур Украины. Продолжается интеграция цифровой закрытой связи - в этом году уже на уровне взводов, КШМ миномётных батарей в отделениях связи, отдельных танков и БТР. Причём активно отгружают станции и пограничникам, не только армии.
Американцы в Девичках передали 2 контрбатарейных радара AN/TPQ-36 - теперь их на вооружении ВСУ 13 штук. Это означает, что закрыты потребности всех артиллерийских бригад и пошли единицы в учебные части. Сейчас мы можем не только нести дежурство в красной зоне, но и обеспечивать быструю ротацию в случае потерь, реагировать на угрозы на севере или побережье и продолжать активно готовить персонал в тылу. Группировка AN/TPQ-36 в Украине больше, чем в любой из стран НАТО, и больше, чем у Испании, Греции и Турции вместе взятых - Вашингтон даёт нам возможность реализовать наши 1,5 тысячи стволов артиллерии в случае, если разум у агрессора не восторжествует, и успешно вести КББ дежурными батареями в войне на истощение.
А ещё в рамках бюджета этого года, как и по проекту на следующий, примерно 50-60 млн долларов помощи из около 0,5 млрд будет потрачено на летальное оружие, в частности ПТРК третьего поколения. Также МО Украины будет закупать «Дротики» напрямую у производителя, минуя бюрократические преграды. Комбинируя лёгкие носимые «Джевелины», «Корсары» и возимые «Стугны», каждая бригада сможет максимально оперативно реагировать на вызовы, стоящие перед эшелонированной противотанковой обороной на поле боя. В случае надобности глубины будут действовать «Штурмы» и ПТО на «бардаках», ударные вертолёты и турецкие беспилотные аппараты. Это также жизненно необходимая опция, чтобы компенсировать 1600-1700 современных Т-90 и Т-72 Б3 у россиян и тысячи «лысых» танков на хранении и в строю бригад резервистов в случае расширения конфликта.
Готовятся очередных пуски модернизированной «Ольхи» с увеличенной дальностью и ПКР «Нептун» в режиме работы ГСН, включая и пуски с воздушного носителя. По ракетной программе всё идёт по плану, даже несколько опережая график, но до постановки на вооружение ПКР ещё месяцы.
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Дядюшка Шу‏ @***** 6 ч.6 часов назад

Дмитрий Рогозин ещё не прокомментировал сегодняшний запуск SpaceX 60-ти спутников - специалисты Роскосмоса пока пытаются выяснить, как вообще так получается, что ракеты могут летать.
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Димка Рагозин с утра прыгал на батуте и проводил селекторное совещание, поэтому не успел комментнуть вывод 60 спутников за раз...
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Вы пробовали, хотя-бы иногда, почитать книжки по тактике и военной истории???
Преведенные Вами цифры могут "ошеломить" только школьника младших классов........
"121 снайперскую винтовку".........
"почти сотню станковых гранатомётов"......
"в Девичках передали 2 контрбатарейных радара AN/TPQ-36 - теперь их на вооружении ВСУ 13 штук.".......
"не будет лишним ни тяжёлое оружие у ГПСУ, ни САУ у частей МВД"........
"1,5 тысячи стволов артиллерии"..........
"Это также жизненно необходимая опция, чтобы компенсировать 1600-1700 современных Т-90 и Т-72 Б3 у россиян "...........
Попробуйте сами прочитать и оценить, что Вы написали (или репостнули).
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Особенно умиляет наличие тяжелого вооружения у "частей МВД и ГПСУ"...............
Особенно мрачно представляю ГПСУ на танках в прорыве(((((((((
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На тому тижні показували навчання ГПСУ, де відбивали прорив противника за домомогою і ПТРК, і мінометів.
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Прикрытие направлений танками в обороне? Не, не слышал.
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И шо не так чувак написАл? мало оружия? Если надо будет-дадут еще...а пока видя потенциал и возможности создания вооружения в Украине просто подталкивают в нужных направлениях. А вторжения не будет-***** бздит воевать с Украиной,это не Грузия с всего 2 млн населения,,а если и решится то потери у кацапов будут такими что скорее всего они повернут все танки на москву и кремль **********-им же не привыкать в москве стрелять-опыт уже есть.
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Если она пуляет за 100 км, почему не проводить испытания в боевой обстановке по территории противника
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я тоже так подумал-можно даже по ж.д. дороге на границе с московией
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Цензор.НЕТВидеоТехнологииМодернизированная "Вильха" пройдет госиспытания этой осенью, после чего ожидаются поставки РСЗО в ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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