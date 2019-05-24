 Модернизированная "Вильха" пройдет госиспытания этой осенью, после чего ожидаются поставки РСЗО в ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу госконцерна, в настоящее время предприятия "Укроборонпрома" уже завершают основные этапы испытаний модернизированных РСЗО.
"Модернизации направлены на увеличение дальности полета, повышение точности, использование новых конструкторских решений и материалов, повышают общую эффективность этого высокоточного оружия", - цитирует пресс-служба главу "Укроборонпрома" Павла Букина.
Как напоминают в госконцерне, согласно планам военного госзаказчика, госиспытания новых версий РСЗО "Вильха", по итогам которых ожидается их принятие на вооружение ВСУ, намечены на август-октябрь текущего года.
"Таким образом, украинская армия уже в ближайшее время может получить модернизированные версии нового высокоточного оружия, которое обеспечивает уничтожение противника на дальности 130 км первым выстрелом", - отмечают в госконцерне, напоминая, что базовая версия РСЗО "Вильха" уже находится в серийном производстве.
Как сообщалось, на днях в Одеской области прошли успешные испытания новых версий РСЗО "Вильха" - "Вильха-М" дальностью 130 км и "Вильха-Р" с кассетной боевой частью.
Зебилы, ваши поганые шкуры будут гореть в аду за то что вы отстранили Пастора от руководства СНБО и ВПК.
Будьте вы прокляты, гниль гречковая.
Нет, сынок, ты дебил..........
Так какие там Петя новые ракетные вооружения "наваял" за пять долгих лет?По подробней пожалуйста.
ты регулярно выступаешь под моими комментами.. ты мне интересен как образец "такого не может быть, но оно случилось"..
забудьте, началась эпоха 146%.
Верните Пастора #уки!
Главное - чтобы больше никаких вертолётов в Ростов.
А, чем "Вільха", будет "прикрывать" танкоопасные направления???
Ракета "Ольха": характеристики
Ольха угрожает танку только в случае прямого попадания......
один пакет "Вильха" (12 ракет) может сжечь БТГ (батальонно-тактическую группу)..
дружок! ты несешь какую-то ересь... я уже начинаю собирать дрова для твоей инквизиции..
Каждый мнит себя стратехом, видя бой со стороны........
Учите материальную часть, вьюноша)) Пригодится. Хотя-бы начнете критически читать прессу((( Удачи Вам, разом із "Вільхою"
Танк не обязательно уничтожать, достаточно вывести из строя.
Также стоит отметить закрытие сделки по САУ «Гвоздика» из наличия бывшего Варшавского пакта. 40 машин пополнили подразделения НГУ, усилив их возможности к общевойсковому бою. Мы по-прежнему готовимся противостоять агрессору не только в зоне ООС, но и на широком фронте - тут не будет лишним ни тяжёлое оружие у ГПСУ, ни САУ у частей МВД. Союзники уверенно и методично продолжают программу усиления силовых структур Украины. Продолжается интеграция цифровой закрытой связи - в этом году уже на уровне взводов, КШМ миномётных батарей в отделениях связи, отдельных танков и БТР. Причём активно отгружают станции и пограничникам, не только армии.
Американцы в Девичках передали 2 контрбатарейных радара AN/TPQ-36 - теперь их на вооружении ВСУ 13 штук. Это означает, что закрыты потребности всех артиллерийских бригад и пошли единицы в учебные части. Сейчас мы можем не только нести дежурство в красной зоне, но и обеспечивать быструю ротацию в случае потерь, реагировать на угрозы на севере или побережье и продолжать активно готовить персонал в тылу. Группировка AN/TPQ-36 в Украине больше, чем в любой из стран НАТО, и больше, чем у Испании, Греции и Турции вместе взятых - Вашингтон даёт нам возможность реализовать наши 1,5 тысячи стволов артиллерии в случае, если разум у агрессора не восторжествует, и успешно вести КББ дежурными батареями в войне на истощение.
А ещё в рамках бюджета этого года, как и по проекту на следующий, примерно 50-60 млн долларов помощи из около 0,5 млрд будет потрачено на летальное оружие, в частности ПТРК третьего поколения. Также МО Украины будет закупать «Дротики» напрямую у производителя, минуя бюрократические преграды. Комбинируя лёгкие носимые «Джевелины», «Корсары» и возимые «Стугны», каждая бригада сможет максимально оперативно реагировать на вызовы, стоящие перед эшелонированной противотанковой обороной на поле боя. В случае надобности глубины будут действовать «Штурмы» и ПТО на «бардаках», ударные вертолёты и турецкие беспилотные аппараты. Это также жизненно необходимая опция, чтобы компенсировать 1600-1700 современных Т-90 и Т-72 Б3 у россиян и тысячи «лысых» танков на хранении и в строю бригад резервистов в случае расширения конфликта.
Готовятся очередных пуски модернизированной «Ольхи» с увеличенной дальностью и ПКР «Нептун» в режиме работы ГСН, включая и пуски с воздушного носителя. По ракетной программе всё идёт по плану, даже несколько опережая график, но до постановки на вооружение ПКР ещё месяцы.
Дмитрий Рогозин ещё не прокомментировал сегодняшний запуск SpaceX 60-ти спутников - специалисты Роскосмоса пока пытаются выяснить, как вообще так получается, что ракеты могут летать.
Преведенные Вами цифры могут "ошеломить" только школьника младших классов........
"121 снайперскую винтовку".........
"почти сотню станковых гранатомётов"......
"в Девичках передали 2 контрбатарейных радара AN/TPQ-36 - теперь их на вооружении ВСУ 13 штук.".......
"не будет лишним ни тяжёлое оружие у ГПСУ, ни САУ у частей МВД"........
"1,5 тысячи стволов артиллерии"..........
"Это также жизненно необходимая опция, чтобы компенсировать 1600-1700 современных Т-90 и Т-72 Б3 у россиян "...........
Попробуйте сами прочитать и оценить, что Вы написали (или репостнули).
Особенно мрачно представляю ГПСУ на танках в прорыве(((((((((