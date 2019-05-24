 Бойцы "Азова" уничтожили штаб российских оккупантов на Донбассе. ВИДЕО беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована на странице полка в youtube.

На записи видно, что атака была произведена на здание над которым был установлен флаг РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Боевое применение тепловизионных прицелов Арчер - украинские воины бьют по российским оккупантам на Донбассе. ВИДЕО