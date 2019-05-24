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 Политика Украины, Общество
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 Бойцы "Азова" уничтожили штаб российских оккупантов на Донбассе. ВИДЕО беспилотника

Бойцы полка "Азов" уничтожили штаб российских оккупантов на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована на странице полка в youtube.

На записи видно, что атака была произведена на здание над которым был установлен флаг РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Боевое применение тепловизионных прицелов Арчер - украинские воины бьют по российским оккупантам на Донбассе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3128707
 
   
 Топ комментарии
 
Жалко, что нет как в прошлом видосе - крыса по окопу сдрыснула, как нигер на олимпиады. Чутка снегирём не подавился
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Бляха патриоты Будьте адекватными Хватит как девочки восторгаться красивым картинкам Нужно видеть реальные потери врага Вот наших восемь олухов в плен попали вот это реально Скоро на всех каналах они будут под кацапские камеры скулить что они мирные хлеборобы и не хотят стрелять в братских опущенцев А тут сарай разнесли и все уже чуть ли ни парад победы собираются проводить Назвали штаб А чё не бункер путлера тогда
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На гугле карты обновляются раз на 50 лет 😁. Забудь.
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Sir, yes, sir! Corporal Raccoon arrived to raccoondance site, sir! Over.

Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 3904
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Так-так. Сьогодні черга "Звичайного Єнота".
З нетерпінням чекаєм на "Єнота Прокачаного" Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 7976.
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Corporal Raccoon in contact ahead.
Multiple Whiskey-Alpha-Tango-Alpha targets down. Over.

Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 2864
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Гарнюньо.
Але я чекав, що "Прокачаний Єнот" завітає до нас, коли дохолєри москалів одвухсотиться.
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вы уверены, шо это не мультики?
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тепер у мене..виникає питання---як летять снаряди на відео?
0.07-0.08 сек..чітко видно ,що снаряд летить зі сторони річки
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"Эх,раз...ещё раз...ещё много-много раз..." (с)
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Если правда штаб рашистов, то здорово, конечно.

Но что-то возле штаба пустынно - ни машины, ни человечка, вообще никакого движения. И здание, скажем так, больше на руино-развалины похоже, чем на штаб. Ну флаг висел и что ? Мало ли кто тряпку оккупантскую туда нацепил и зачем, а главное когда. В том "штабе" хоть была одна живая душа (желательно штабисты) на момент начала атаки ?
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...нет, блеать, они должны, как настоящие зелеботы, выползти во двор, разинуть хлебальники и с выпученными зенками показывать пальцем на дрон - "...ачоэтаааа...???" Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 468 Откуда вы беретесь такие иксперды? Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 5077
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Я відкрию маленький секрет. В азові багато зелеботів.
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Та ні, не заброшка. На 6-7 секунді як мінімум один щур драпає в напрямку будинку після першого вибуху.
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Хоть бы рассказали чем этот старый полуразрушенный сарай так провинился, что его так упорно расстреливали.
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Важливий ЗАКЛИК до всіх свідомих українців - на Батьківщині та за її межами. Прохання допомогти зібрати підписи до німецького парламенту.

У Бундестагу зареєстрована петиція про міжнародно-правове визнання Голодомору 1932-1933 рр. як Геноциду проти українського народу. Це надважлива ініціатива нашої громадськості, яка може допомогти вітчизняній дипломатії досягти цю важливу мету. До 27 травня потрібно набрати 50 тисяч голосів для того, щоб документ міг бути розглянутий німецькими депутатами і винесений на голосування.

Треба всього 50 000 підписів, а є 20+ тисяч. Це дуже мало і дуже соромно. І це важливіше за тролінг Зеленського петиціями про відставку.

Як сказав моїй сестрі один німець (як дуже топить за нас, не словом, а ділом)
"якщо українців самих не хвилює визнання голодомору геноцидом, то чому бундестаг має хвилювати визнання голодомору геноцидом....".
І він правий.

Тож, давайте спробуємо, в нас є ще 4 дні. Підписати петицію може БУДЬ-ЯКА людина у будь-якій точці земної кулі. Ця процедура займе у Вас максимум 5 хвилин:

ПОДРОБИЦІ ТУТ
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Скоро наверно авторы съемок при записи таких видео будут кричать пока летит ракета-слава украине,слава украине,слава украииииине.по аналогии видео с аллах акбар.
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Боеприпасы убывают.наступит время когда их придется покупать за валюту.и тогда авторы съемок волей,не волей могут начать кричать
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Ты ,собака ,почему здесь под флагом моей страны?! Где твой хозяин?!
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Когда рыгианалов будут вешать, то обязательно кричать будут, не сомневайся. Печально только что это случится не скоро.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБойцы "Азова" уничтожили штаб российских оккупантов на Донбассе. ВИДЕО беспилотника
 
 
 
 
 
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