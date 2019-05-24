 Бойцы "Азова" уничтожили штаб российских оккупантов на Донбассе. ВИДЕО беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована на странице полка в youtube.
На записи видно, что атака была произведена на здание над которым был установлен флаг РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована на странице полка в youtube.
На записи видно, что атака была произведена на здание над которым был установлен флаг РФ.
З нетерпінням чекаєм на "Єнота Прокачаного" .
Multiple Whiskey-Alpha-Tango-Alpha targets down. Over.
Але я чекав, що "Прокачаний Єнот" завітає до нас, коли дохолєри москалів одвухсотиться.
0.07-0.08 сек..чітко видно ,що снаряд летить зі сторони річки
Но что-то возле штаба пустынно - ни машины, ни человечка, вообще никакого движения. И здание, скажем так, больше на руино-развалины похоже, чем на штаб. Ну флаг висел и что ? Мало ли кто тряпку оккупантскую туда нацепил и зачем, а главное когда. В том "штабе" хоть была одна живая душа (желательно штабисты) на момент начала атаки ?
У Бундестагу зареєстрована петиція про міжнародно-правове визнання Голодомору 1932-1933 рр. як Геноциду проти українського народу. Це надважлива ініціатива нашої громадськості, яка може допомогти вітчизняній дипломатії досягти цю важливу мету. До 27 травня потрібно набрати 50 тисяч голосів для того, щоб документ міг бути розглянутий німецькими депутатами і винесений на голосування.
Треба всього 50 000 підписів, а є 20+ тисяч. Це дуже мало і дуже соромно. І це важливіше за тролінг Зеленського петиціями про відставку.
Як сказав моїй сестрі один німець (як дуже топить за нас, не словом, а ділом)
"якщо українців самих не хвилює визнання голодомору геноцидом, то чому бундестаг має хвилювати визнання голодомору геноцидом....".
І він правий.
Тож, давайте спробуємо, в нас є ще 4 дні. Підписати петицію може БУДЬ-ЯКА людина у будь-якій точці земної кулі. Ця процедура займе у Вас максимум 5 хвилин:
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