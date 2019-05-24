 "Мы еще раз проводим вас в последний путь", - мэр российского Владивостока Гуменюк - выпускникам школы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с оговоркой мэра опубликовало местное издание VL.ru.
"28 июня на стадионе "Авангард" все школы соберутся в одном месте, и мы еще раз проводим вас в последний путь в жизни...", - сказал Гуменюк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с оговоркой мэра опубликовало местное издание VL.ru.
"28 июня на стадионе "Авангард" все школы соберутся в одном месте, и мы еще раз проводим вас в последний путь в жизни...", - сказал Гуменюк.
Я не чув.
Так. Бо були УКРАЇНЦІ.
Ти в курсі, що зі всіх військових України, дислокованих в Криму, під час гібридної агресії тільки 20% не зрадили?
Зрадили, наприклад,
Полковник Стешенко С.Н., начальник центру оперативного (бойового) забезпечення ВМС України;
Полковник Стороженко С.І., командир 36 окремої бригади берегової оборони Військ берегової і територіальної оборони ВМС України;
Полковник Козаченко Д.Г., командир 406 Сімферопольського окремої берегової артилерійської групи Військ берегової і територіальної оборони ВМС України;
Капітан 1 рангу Кацай Д.А., командир 37 окремого полку зв'язку;
Підполковник Саєнко А.А., командир 501 Окремого батальйону морської піхоти ВМС України (Керч),
І так далі.
Але ж треба бачити картину у цілому.
Програна битва, не означає програної війни.
З наступницею Орди Московським Улусом/Московією/Росією, Русь - Україна воює вже без малого 500 років.
Пиши прямо, що ти за «дружбу со старшим братом».
«Українська Далекосхідна Республіка або Держава Зелений Клин - Столиця
Владивосток(1918-1922)
Мови: Українська
Релігії: Православ'яГреко-католицтво[6]
Форма правління: Парламентська республіка
Площа 2 100 000 кв.км.
Населення: 1 500 000 осіб;
60 % українці
20 % корейці
10 % росіяни
10 % корінні народи.
Сьогодні є частиною: Росія, КНР.»
бошировы-петровы там все. странно еще что пока мало техногенных катастроф, но это вполне исправляется руками из жёппы)) "братья" могут повторить. что угодно - от Чернобыля, до "Бородино".)
да у них там все такие у кого то потолок падает, а кто то рай сразу
никто бы не обиделся.