EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество, За рубежом
  8328  56
Все про:курьез (3974) Россия (72866) выпуск (76)

 "Мы еще раз проводим вас в последний путь", - мэр российского Владивостока Гуменюк - выпускникам школы. ВИДЕО

Мэр российского Владивостока Олег Гуменюк во время выступления перед выпускниками школы №50 оговорился и отправил их "в последний путь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с оговоркой мэра опубликовало местное издание VL.ru.

 "28 июня на стадионе "Авангард" все школы соберутся в одном месте, и мы еще раз проводим вас в последний путь в жизни...", - сказал Гуменюк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Элитный спецназ Росгвардии рассмешил соцсети попыткой задержать водителя в Санкт-Петербурге. ВИДЕО камер наблюдения

Источник: https://censor.net.ua/v3128699
 
   
 Топ комментарии
 
это точно "Мы еще раз проводим вас в последний путь", - мэр российского Владивостока Гуменюк - выпускникам школы - Цензор.НЕТ 4762 это не оговорка по Фрейду они так живут...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Великий Князь a0c6c247 (классный у тебя номер!) что кацапская свинособака, под прокси сидишь? Вот сиди в своей говнораше и не рыпайся.
 показать весь комментарий
 
 
"... в последний *****" - в переводе с мордовского ))
 показать весь комментарий
 
это точно "Мы еще раз проводим вас в последний путь", - мэр российского Владивостока Гуменюк - выпускникам школы - Цензор.НЕТ 4762 это не оговорка по Фрейду они так живут...
 показать весь комментарий
 
 
Перепутать выпускной с похоронами. Точно канал кокса удалось наладить!
 показать весь комментарий
 
 
Да у них там кокс уже на каждом углу продается.
 показать весь комментарий
 
Українець Погугліть Українська Далекосхідна Республіка. Столиця Владивосток. Теріторія більша ніж у ******** України.
 показать весь комментарий
 
ТОЛКУ З ТОГО? Може хтось з "російських українців" подав голос проти війни? Хоч одна людина з мільйонів?
Я не чув.
 показать весь комментарий
 
Ви в курсі, що перед війною, у 2013 ***** познімало з постів всіх командуючих Флотів, разом з Головнокомандуючим ВМФ Росії Адміралом Висоцьким та Командуючого Ракетними Війсками Стратегічного призначення Остапенка, і т.д.?
Так. Бо були УКРАЇНЦІ.
 показать весь комментарий
 
 
СКІЛЬКИ МОЖНА ТІШИТИ СЕБЕ ІЛЮЗІЯМИ? Ворог є ворог, і він є серед етнічних українців, і серед російськомовних, і серед татар, євреїв, болгарів, поляків...
Ти в курсі, що зі всіх військових України, дислокованих в Криму, під час гібридної агресії тільки 20% не зрадили?
Зрадили, наприклад,
Полковник Стешенко С.Н., начальник центру оперативного (бойового) забезпечення ВМС України;

Полковник Стороженко С.І., командир 36 окремої бригади берегової оборони Військ берегової і територіальної оборони ВМС України;

Полковник Козаченко Д.Г., командир 406 Сімферопольського окремої берегової артилерійської групи Військ берегової і територіальної оборони ВМС України;

Капітан 1 рангу Кацай Д.А., командир 37 окремого полку зв'язку;

Підполковник Саєнко А.А., командир 501 Окремого батальйону морської піхоти ВМС України (Керч),

І так далі.
 показать весь комментарий
 
 
Хіба я це десь заперечував?
Але ж треба бачити картину у цілому.
Програна битва, не означає програної війни.
З наступницею Орди Московським Улусом/Московією/Росією, Русь - Україна воює вже без малого 500 років.
 показать весь комментарий
 
 
Це традиційна націоналістична маячня, неадекватна і шкідлива. Бо кримські татари, союзники України, теж "наступниками Орди". А Польща, яка колись мала історично складні відносини з українцями, сьогодні постачає Україні у великих кількостях вкрай потрібне озброєння, наприклад станкові гранатомети, а також разом з вітчизняними зброярами та конструкторами спільно розробляє ************ зброю.
 показать весь комментарий
 
Інформація в моїх коментарях і постах - з відкритих джерел.
 показать весь комментарий
 
Дружище ..к твоему сведению,так,шоб ты знал,Крымские татары к Золотой Орде имеют не большее отношение чем морские свинки к морю.Это вообще тюркский народ заселивший Крым после того как турки-сельджуки (османы)захватили Византию.А до того в Крыму жили и кипчаки и хазары и греки и армяне.Вот только если бы ты внимательно читал историю,то знал бы,что Крымское Ханство воевало и с золоордынцами и с ихними преемниками Московским улусом .Кстати...и Москву(в татарском прочтении Мушкаф)крымчаки брали вместе с запорожскими казаками и польским войском.Учи истории ..востоковед))
 показать весь комментарий
 
 
Яке, хоч найменше, відношення це має до поліпшення процесу емісії електронів стибій-цезієвими фотокатодами приладів нічного бачення, легованими лужними елементами?
 показать весь комментарий
 
От нащо оте словоблуддя?
Пиши прямо, що ти за «дружбу со старшим братом».
 показать весь комментарий
 
русских-то надо кому-то защищать на Донбассе!
 показать весь комментарий
 
 
А українців на Далекому Сході?
«Українська Далекосхідна Республіка або Держава Зелений Клин - Столиця

Владивосток(1918-1922)
Мови: Українська
Релігії: Православ'яГреко-католицтво[6]
Форма правління: Парламентська республіка
Площа 2 100 000 кв.км.
Населення: 1 500 000 осіб;
60 % українці
20 % корейці
10 % росіяни
10 % корінні народи.
Сьогодні є частиною: Росія, КНР.»
 показать весь комментарий
 
 
А толку з того? Хто з них відкрито чи опосередковано підтримують Україну? Зомбовані на смерть.
 показать весь комментарий
 
так вот оно, *****, откуда берется это дерьмо на бамбасе!

 показать весь комментарий
 
 
Все сразу,и на Донбасс-землю удобрять ？
 показать весь комментарий
 
 
Так, мэр - украинец Гуменюк, отправляет школьников Владивостока в последний путь. "Мы еще раз проводим вас в последний путь", - мэр российского Владивостока Гуменюк - выпускникам школы - Цензор.НЕТ 1501
 показать весь комментарий
 
 
потому шо надо знать - на нас в очередной раз напал самый тупой враг в мире.
бошировы-петровы там все. странно еще что пока мало техногенных катастроф, но это вполне исправляется руками из жёппы)) "братья" могут повторить. что угодно - от Чернобыля, до "Бородино".)
 показать весь комментарий
 
это же минимум Нострадамус... он все знает наперед... значит, конец параши намечен на 28 июня... ну что ж, новость хорошая... ждать осталось недолго...
 показать весь комментарий
 
 
незабаром декому в армію.. а звідти не кожний коцаб повертається..
 показать весь комментарий
 
 
Не оговорился . Мужик за свои слова отвечает .
 показать весь комментарий
 
 
Горе то какое. Эти здесь, а те туда. Не иначе пушечное мясцо подросло?
 показать весь комментарий
 
- мэр российского Владивостока Гуменюк, ...украинцы и на параше уже созревших ватников отправляют в путь, а бабы ещё нарожают,всё по маршалу Жукову. "Мы еще раз проводим вас в последний путь", - мэр российского Владивостока Гуменюк - выпускникам школы - Цензор.НЕТ 5221
 показать весь комментарий
 
в последний путь это в рай
да у них там все такие у кого то потолок падает, а кто то рай сразу
 показать весь комментарий
 
А шо не так? Все молодое мясцо в сРашке провожают в последний путь: в Сирию, на Донбасс, вскоре и в Венесуэллу. Бабы еще нарожають.
 показать весь комментарий
 
А мені - ПОДОБАЄТЬСЯ, в цьому щось є ! Особливо від Гамнюка з паРАШІ...
 показать весь комментарий
 
Гуменюк настоящий бандеровец! Корни не пропьешь.
 показать весь комментарий
 
 
Оригинально, а главное честно и по назначению он их отправил.
 показать весь комментарий
 
 
построились бы уже все там за поребриком в колонну по 4 и в последний путь строем...
никто бы не обиделся.
 показать весь комментарий
 
та ще й невідомо, чи це дійсно обмовився голова міста? Які думки?
 показать весь комментарий
 
О КАК ГУМЕНЮКИ ОБРОССИЕЛИСЬ АЖ СВИСТЯТ !)
 показать весь комментарий
 
Перещиголяв САМОГО Кличка. А я думав, що Кличко лідер незмінний.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество"Мы еще раз проводим вас в последний путь", - мэр российского Владивостока Гуменюк - выпускникам школы. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх