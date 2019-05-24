 "Мы еще раз проводим вас в последний путь", - мэр российского Владивостока Гуменюк - выпускникам школы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с оговоркой мэра опубликовало местное издание VL.ru.

"28 июня на стадионе "Авангард" все школы соберутся в одном месте, и мы еще раз проводим вас в последний путь в жизни...", - сказал Гуменюк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Элитный спецназ Росгвардии рассмешил соцсети попыткой задержать водителя в Санкт-Петербурге. ВИДЕО камер наблюдения