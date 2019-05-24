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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Порошенко принял участие в форуме ГО "Солідарна справа громад": "Новая Украина нуждается в новой политике". ВИДЕО

В Киеве состоялся форум, на котором пятый президент Петр Порошенко представил общественную организацию "Солідарна справа громад".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Facebook.

"Новая Украина нуждается в новой политике. Эти люди, которые сегодня собрались на форуме общественной организации "Солідарна Справа Громад", здесь для того, чтобы творить новую украинскую политику", - заявил Петр Порошенко во время своего выступления.

Порошенко призвал все демократические силы объединиться для участия в парламентских выборах. Он заявил о необходимости создания новой партии с новым названием и новой командой.

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Во время выступления Порошенко заявил, что понимает желание Зеленского работать с новым составом депутатов. Но в то же время он считает указ нынешнего президента о роспуске парламента нарушением Конституции.

"Я вполне понимаю желание нового президента иметь новую Верховную Раду. Однако, есть Конституция, и демократия - это процедура и порядок. Иначе - хаос. Указ нового Президента о роспуске ВР - абсолютно неконституционный!" - заявил Порошенко.

При этом он заявил, что готов участвовать в выборах, если они состоятся.

"Политик, который боится выборов - не политик. И мы не боимся выборов, хотя у нас впереди тяжелая работа в оппозиции... Ключ к объединению и победе - это обновленная партия с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев. Людей, которые способны действовать эффективно в новых условиях", - подчеркнул пятый президент Украины.

Читайте также: В Украине стартовал процесс смены места голосования на выборах в Раду, - ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/v3128698
 
   
 Топ комментарии
 
Что этот человек в состоянии рассказать про новую политику в новой Украине, если он сидит в ВР с 1998 года?
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Ха у этой свиньи еще есть смелость говорить - нуждается в новой политике - не зря про него говорили циничный барыга после того как он ляпнул про циничных бандер
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5 років пожило по-новому пацюче рило.
Іще хочеться.
Навіть гасло не змінило.
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Пока визжат зебилы,бо рейтинг у клоуна катастрофически падает.
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Дай сноску. По постам на сайте, рейтинг упал у пэдрота. Часть соевых ушла их стэцьмин и уже против пэпки постят.
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Новая Рада и новые органы заведут дело против пэдра, его посадят, а соевые будут проходить как соучастники!
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4,5 мильйна людей «будут проходіть, квк соучастніки»?
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парашенка і нова політика - де тут хоч якийсь звязок? стара брехня по новому звучати може, може родитися нова брехня, проте звучати це буде по старому, та тільки це всеодно брехня. так, можна на деякий час одурманити простачків, тільки користі для брехуна і пройдисвіта парашенки, від цього ніякої, ні зараз, ні завтра. а варто комусь розповісти про справжнього парашенку, та з цифирками, та з фактами, а це станеться по любому, і тоді цьому пройдисвіту буде не до "нової" політики.
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Он заявил о необходимости создания новой партии с новым названием и новой команды.......Петя звездочку с неба Порошенко бере участь у форумі ГО "Солідарна справа громад": "Нова Україна потребує нової політики" - Цензор.НЕТ 287
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да , за 5 лет много петя наср сделал , а сколео ещё может ...
Порошенко бере участь у форумі ГО "Солідарна справа громад": "Нова Україна потребує нової політики" - Цензор.НЕТ 7260
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Как ни включала какой- то канал на тв при пяте- то свеча горит, то кадилоом кто- то машет, то вещали всякие проплаченные эксперты в новых костюмах не по размеру , шо если не пэтя, то путя нападет, то мвф - жестокое нам цены поднимало ( а пжтя был канешна же против) , то враги гривну опускали ( а Петя на них громко кричал), при этом Гончарова рефинансировать на льготных условиях рассейские банки.
Старые приемы запугивания при абсолютном саботаже реформ и борьбы с коррупцией.
В самом деле, какие кадила, когда на дворе 21 век и вся информация умещается в маленькой коробочке.
Превратили страну в депрессивную, вечно страдающую, страну просящих субсидии и голосующих за гречку. Где в такой стране беззакония 5сть место молодежи , старт апам, инвестициям? Нет его. Старт ап -да, давайте сюда, чтоб идею слямзить.
Молодежь массово выезжает из- за политики порошенко. Чтотоам говорить, многие не хотели идти воевать. А армии профессиональной так и не было создано, армии, не раздутой, но с высокими зарплатами, ориентированной на солдата, а не на жирного паркетного генерала, которых у нас больше всех в мире. В которую бы все хотели попасть.
А лучше всяких траурных свечей должны были стать открытые процессы над виноватыми в гибели людей на Майдане, вместо этого- бегство того же Садовника, саботаж расследования, имеющего миллион свидетелей.
Так что порошенко , идите отсюда. Дайте Украине время очухаться от ваших покращень.
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Все. Зараз вже пішла політіка Зєлєнськоно.
Перевмикайтесь на нові мєтодічькі.
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Я шоколадный заяц,
Я ласковый мерзавец..

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Цензор! Хватит постить "новости" об политическом лузере и преступнике гражданине парашенко, которого поддерживают 6-7 процентов таких же отщепенцев! Кому интересно копаться в соевом гуано, тот сможет самостоятельно найти сайт-нужник Блока Панамских Патриотов и там насладиться коричневой субстанцией. Бойко, например, в рейтинге политических сил находится выше соевого мародера, может, будете выкладывать новости и о нем? А при виде оплывшей хари соевого мародера уже блевать охота!
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Ты гавно изо рта выплюнь - может полегчает...
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Боти коломойського і пригожина тут як тут
Будь-яка тема за участю президента викликає в них підвищений інтерес. Такий їх хворобливий потяг можна відзначити ще тільки до тем про Степана Бандеру.
Збіг? Не думаю.

Не смішіть вже народ своїми тупими постами.
Собаки гавкають - караван іде...
Порошенко взяв участь у форумі ГО "Солідарна справа громад": "Нова Україна потребує нової політики" - Цензор.НЕТ 5424
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куди караван іде?
вам з ЮК видніше, ге?
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Хотелось бы понять, чем рядовой гражданин Украины парашенко отличается от других граждан Украины, например, граждан Ляшко, Тимошенко, Бойко, об которых Цензор ничего не пишет
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Чим більше вони про себе нагадують, тим більша відраза...
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ой
супер
і я себе піймала на думці - ці міни та жести завчені реально не сприймає вже здоровий глузд
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Виктор Небоженко "«ПЕТЯ - ШАТУН». Вот под такой кличкой бывший президент Порошенко может войти в политическую историю Украины. В последние дни своего пребывания на посту президента Украины Порошенко, с одной стороны, делает все, чтобы продлить агонию своего режима власти, затягивая инаугурацию и мирную, демократическую передачу власти новому президенту Зеленскому. А с другой стороны, он развил бурную активность по созданию политического прикрытия своей коррупционной многолетней деятельности на посту президента страны. С этим связано появление многочисленны новых , высокопоставленных судей, новых генералов, героев Украины, которые никогда бы не стали ими, если бы Порошенко не проиграл выборы."
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БПП расскажет о демократии?
Забыли как слили своего союзника Яценюка.
Впрочем и его же НФ тоже слил свое шефа.
Парубию показалось удобным быть под крылом АП.
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Петя - Петя....
Где ж твои умные речи были ДО ТОГО?
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Старые песни на новый лад?
А вы, недрузья, как не зовитесь, все в патриоты не годитесь!
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вчора волали що Зеленський без краватки
а Петру дозволено?
упс - він у піджаку. перепрошую. Солідно -ага
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Бу-га-гааааааа новой политики, с старым шоколадным рылом.
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Что то последняя социалогия показывает что 25% имбецилы на данный момент набирают 8.8%. Интересно умнеют, или перевзуваются.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко принял участие в форуме ГО "Солідарна справа громад": "Новая Украина нуждается в новой политике". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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