 Порошенко принял участие в форуме ГО "Солідарна справа громад": "Новая Украина нуждается в новой политике". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Facebook.
"Новая Украина нуждается в новой политике. Эти люди, которые сегодня собрались на форуме общественной организации "Солідарна Справа Громад", здесь для того, чтобы творить новую украинскую политику", - заявил Петр Порошенко во время своего выступления.
Порошенко призвал все демократические силы объединиться для участия в парламентских выборах. Он заявил о необходимости создания новой партии с новым названием и новой командой.
Во время выступления Порошенко заявил, что понимает желание Зеленского работать с новым составом депутатов. Но в то же время он считает указ нынешнего президента о роспуске парламента нарушением Конституции.
"Я вполне понимаю желание нового президента иметь новую Верховную Раду. Однако, есть Конституция, и демократия - это процедура и порядок. Иначе - хаос. Указ нового Президента о роспуске ВР - абсолютно неконституционный!" - заявил Порошенко.
При этом он заявил, что готов участвовать в выборах, если они состоятся.
"Политик, который боится выборов - не политик. И мы не боимся выборов, хотя у нас впереди тяжелая работа в оппозиции... Ключ к объединению и победе - это обновленная партия с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев. Людей, которые способны действовать эффективно в новых условиях", - подчеркнул пятый президент Украины.
насрсделал , а сколео ещё может ...
Старые приемы запугивания при абсолютном саботаже реформ и борьбы с коррупцией.
В самом деле, какие кадила, когда на дворе 21 век и вся информация умещается в маленькой коробочке.
Превратили страну в депрессивную, вечно страдающую, страну просящих субсидии и голосующих за гречку. Где в такой стране беззакония 5сть место молодежи , старт апам, инвестициям? Нет его. Старт ап -да, давайте сюда, чтоб идею слямзить.
Молодежь массово выезжает из- за политики порошенко. Чтотоам говорить, многие не хотели идти воевать. А армии профессиональной так и не было создано, армии, не раздутой, но с высокими зарплатами, ориентированной на солдата, а не на жирного паркетного генерала, которых у нас больше всех в мире. В которую бы все хотели попасть.
А лучше всяких траурных свечей должны были стать открытые процессы над виноватыми в гибели людей на Майдане, вместо этого- бегство того же Садовника, саботаж расследования, имеющего миллион свидетелей.
Так что порошенко , идите отсюда. Дайте Украине время очухаться от ваших покращень.
Перевмикайтесь на нові мєтодічькі.
Я ласковый мерзавец..
Будь-яка тема за участю президента викликає в них підвищений інтерес. Такий їх хворобливий потяг можна відзначити ще тільки до тем про Степана Бандеру.
Збіг? Не думаю.
Не смішіть вже народ своїми тупими постами.
Собаки гавкають - караван іде...
вам з ЮК видніше, ге?
супер
і я себе піймала на думці - ці міни та жести завчені реально не сприймає вже здоровий глузд
Забыли как слили своего союзника Яценюка.
Впрочем и его же НФ тоже слил свое шефа.
Парубию показалось удобным быть под крылом АП.
Где ж твои умные речи были ДО ТОГО?
А вы, недрузья, как не зовитесь, все в патриоты не годитесь!
а Петру дозволено?
упс - він у піджаку. перепрошую. Солідно -ага