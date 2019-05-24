 "Випиваєте горівку і ходите тут п'яні. Поліцію потрібно визвати... Чучєло", - претендент на должность замглавы СБУ генерал Кмита в ответ на замечание активистов о неправильной парковке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект "Зупини лося", инцидент произошел в Киеве возле одного из торговых центров. Кмита припарковался на полосе движения общественного транспорта, проигнорировав обустроенную парковку вблизи, за которую необходимо было заплатить 20 гривен.
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+133
Этот Кмита тут показал себя быдлом и поэтому как кандидат на такое серьезное место не подходит категорически. Характер психопата, не сдержан, агрессивен, тупой и примитивный раз не понимает как можно и нужно себя вести на улице с незнакомыми людьми.В общем невоспитанная обезьяна.
+90
"Новые лица!!!"
+44
Мы все ваши претензии воспринимаем, как шутку
(Глава Администрации Президента Украины)
(Глава Администрации Президента Украины)
А получается, бывших не бывает...
Он намылил лыжи в Земанду....
Зато на тачке в 100 000$
Вот такие ****** времена были при Порошенко..
Взять на заметку эту гниду,и в случае того что он станет главным мусором, чмырить эту падлу, везде и всюду..
А баба его вообще шлак...
Дякую
И тем более он намылил лыжи, при власти Зе...
И быдло хамовитое как и 73% дурачков, предавших свою страну...
"....Удивительное все-таки дерьмо всплывает нынче во власть. Уникальность нынешнего заключается в том, что оно способно всплывать при абсолютно любой власти, «оранжевой», «голубой», при фашистах и коммунистах. Взять хотя бы нынешнего руководителя Департамента контрразведывательной защиты экономики СБУ Андрея Кмиту. При «оранжевых» он бия себя в грудь просился очистить Донбасс от «голубой чумы» и за время работы в Донецком УСБУ успел весьма выгодно продать материалы ОРД на представителей нынешней власти. Сейчас Кмита на заседаниях у Хорошковского точно также обещает покончить с «оранжевой чумой». Вообще, компания «чистильщиков» там собралась вполне парнокопытная, зампред Химей, «слушавший» регионалов и БЮТ в интересах Ющенко, контрразведчики, потерявший еще при Павленко всякую профессиональную совесть, ну и «барыга» Кмита.
Удивительная вообще, у человека биография. Еще в годы учебы в КВТИУ Кмита умудрился зарекомендовать себя последней гнидой и стукачем, сдающим товарищей начальству и особисту. Затем, уже во время службы в СБУ Кмита нигде долго не задерживался по причине полной профнепригодности и удивительной человеческой подлости. За что в разных городах Украины был неоднократно бит своими же сослуживцами. Били его и в Киеве...." (с)
Кстати, его погоняло - директор СБУ по коммерции Почитай про него, много интересного узнаешь
🙈🙉🙊
Мне кажется легче набрать из за бугра людей,дешевле обойдется..
новые)))
Це верховенство права по-українські.