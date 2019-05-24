 "Випиваєте горівку і ходите тут п'яні. Поліцію потрібно визвати... Чучєло", - претендент на должность замглавы СБУ генерал Кмита в ответ на замечание активистов о неправильной парковке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект "Зупини лося", инцидент произошел в Киеве возле одного из торговых центров. Кмита припарковался на полосе движения общественного транспорта, проигнорировав обустроенную парковку вблизи, за которую необходимо было заплатить 20 гривен.

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