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 Политика Украины, Общество
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Все про:парковка (228) СБУ (13469) активист (526)

 "Випиваєте горівку і ходите тут п'яні. Поліцію потрібно визвати... Чучєло", - претендент на должность замглавы СБУ генерал Кмита в ответ на замечание активистов о неправильной парковке. ВИДЕО

Претендент на должность замглавы СБУ генерал Андрей Кмита обвинил активистов, сделавших ему замечание о неправильной парковке, в пьянстве и назвал одного из них чучелом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект "Зупини лося", инцидент произошел в Киеве возле одного из торговых центров. Кмита припарковался на полосе движения общественного транспорта, проигнорировав обустроенную парковку вблизи, за которую необходимо было заплатить 20 гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будем закручивать гайки в вопросах парковки. В следующем месяце водителей ждут штрафы и эвакуация авто, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/v3128685
 
   
 Топ комментарии
 
Этот Кмита тут показал себя быдлом и поэтому как кандидат на такое серьезное место не подходит категорически. Характер психопата, не сдержан, агрессивен, тупой и примитивный раз не понимает как можно и нужно себя вести на улице с незнакомыми людьми.В общем невоспитанная обезьяна.
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Мы все ваши претензии воспринимаем, как шутку

(Глава Администрации Президента Украины)
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і труси в нього мабуть червоні обісрані "Випиваєте горівку і ходите тут п'яні. Поліцію потрібно визвати... Чучєло", - претендент на посаду заступника голови СБУ генерал Кміта у відповідь на зауваження активістів про неправильне паркування - Цензор.НЕТ 828
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а вы плачитесь, хорошая пенсия у генералов в Украине, даже в США не каждый будет ездить на новенькой тойоте за 100к баксов
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какая зпшка у активного активиста прям супер мен мчит на помощь..смех.. так то оно так но он же не просто так ходит как это смешно и наиграно выглядит...
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Бидлота завжди з людей алкоголіків робить. Потрібно скинутись по 5 копійок "лосю" на парковку. "Випиваєте горівку і ходите тут п'яні. Поліцію потрібно визвати... Чучєло", - претендент на посаду заступника голови СБУ генерал Кміта у відповідь на зауваження активістів про неправильне паркування - Цензор.НЕТ 5801
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С таким дорогим авто по любому предатель Украинского Народа и корупционер.Расстрелять тварь без суда и следствия.
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СБУшник на тачке за 100 тысяч баксов, который свою жопу оторвать от жоповозки и пройти 100 метров, не может? Да. По любому предатель и коррупционер. Все все понимают
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А 64 тонны золота это много? 1 тонна стоит всего то около $33 млн. А 67 тонн чуть более 2 млрд. .. Кстати, немного для понимания масштабов и причин прихода Гитлера: после 1 мировой Германия обязалась выплатить 100 000 тонн золота (а столько просто не существует во всем мире), долг был расписан до 1980 года, но понятное дело такую сумму (+ проценты) Германия не смогла бы отдать и за 1000 лет.
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.. да, так 2 млрд, а Аргентине МВФ выделил в прошлом году более 50 млрд..
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Зебилы, вы наше фсё!... Вы, наша надежда и опора!....
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25%-ные имбецилы, на последнем сегодняшнем соц опросе выдали всего лишь 8.8%, как ты думаешь, вы животные умнеете, или переобуваетесь по немногу. Смотри а то можешь остаться в гордом одиночестве.
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Настоящий енерал, место зама СБУ и начальника отдела К как раз для него. Через неделю купит новую тачку покруче, а если не купит, то отожмет. Ждем назначения с нетерпением.
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Быдлятина в генеральских погонах. Место в СБУ он заслужил однозначно.
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Когда смотрел ролик Лося, сразу понял что он бывший мент..
А получается, бывших не бывает...
Он намылил лыжи в Земанду....
Зато на тачке в 100 000$
Вот такие ****** времена были при Порошенко..
Взять на заметку эту гниду,и в случае того что он станет главным мусором, чмырить эту падлу, везде и всюду..
А баба его вообще шлак...
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Вибачте,де мені прочитати , що він з Зе команди, чи хоча б про лижі?
Дякую
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Щас куда не плюнь, попадешь в Коземанду...
И тем более он намылил лыжи, при власти Зе...
И быдло хамовитое как и 73% дурачков, предавших свою страну...
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Украинцам надо объяснить, что признание голодомора заставит Московию заплатить компенсацию Украине. А это огромна сумма, которую рано или поздно Московии предъявят и ей придётся платить.
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вы бы лучше думали как заработать,а не на халяву что-то отхватить!!! а то какие-то мысли проститутки прям!!! то голодомор ,то война-а сами в это время пиз-те из наших бюджетов милиарды.....
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может меня и забанят ,но эти вышиватники уже *******!!!!!
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На халяву? Эти ******** положили миллионы украинцев в 30х и тысячи украинцев сейчас. На халяву? Да иди ты в жопу
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Типичный представитель элиты. Если его назначат,то нынешний президент такой же как предыдущий
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Так а какая вообще разница несет от гражданина, или нет? Это не отменяет того , что другой гражданин припарковался как то не так.
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Нет, ну реально. Это как-то отменяет дело? Никак не отменяет.
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Кміта - людина Турчинова
"....Удивительное все-таки дерьмо всплывает нынче во власть. Уникальность нынешнего заключается в том, что оно способно всплывать при абсолютно любой власти, «оранжевой», «голубой», при фашистах и коммунистах. Взять хотя бы нынешнего руководителя Департамента контрразведывательной защиты экономики СБУ Андрея Кмиту. При «оранжевых» он бия себя в грудь просился очистить Донбасс от «голубой чумы» и за время работы в Донецком УСБУ успел весьма выгодно продать материалы ОРД на представителей нынешней власти. Сейчас Кмита на заседаниях у Хорошковского точно также обещает покончить с «оранжевой чумой». Вообще, компания «чистильщиков» там собралась вполне парнокопытная, зампред Химей, «слушавший» регионалов и БЮТ в интересах Ющенко, контрразведчики, потерявший еще при Павленко всякую профессиональную совесть, ну и «барыга» Кмита.
Удивительная вообще, у человека биография. Еще в годы учебы в КВТИУ Кмита умудрился зарекомендовать себя последней гнидой и стукачем, сдающим товарищей начальству и особисту. Затем, уже во время службы в СБУ Кмита нигде долго не задерживался по причине полной профнепригодности и удивительной человеческой подлости. За что в разных городах Украины был неоднократно бит своими же сослуживцами. Били его и в Киеве...." (с)
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Шоколадный потрох этому тоже звание Хенерала дал.
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Андрей Кмита несколько раз в АТО был, а вы только коменты можете строчить с дивана
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Хамло он! А то что был в АТО, ему быдловану,плюсов не дает!
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А что, если быдло зарисовалось на передовой, оно автоматом становится небыдлом?
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И шо он там, в АТО делал? Отбивал нападения свинособак на передке, в рейды ходил? Или диверсантов вылавливал?
Кстати, его погоняло - директор СБУ по коммерции Почитай про него, много интересного узнаешь
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На сколько я знаю сбушников общаясь с ними ., дерьмо которым нужно БАБЛО
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Не смотря на то, что СБУшники - в 99% это быдло и бандиты, не исключаю, что "активист" вполне мог быть под шафе. Аморальность одного черта никак не отменяет аморальность другого
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банда коломойші зробила їх(бидло-73) разом!
🙈🙉🙊
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Эта тварь Кмита ещё при Хорошковском беспределила и кошмарила бизнес на таможне, пока кацапы готовились к отжатию Крыма.
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Это быдло привыкло парковаться не там где можно, а там где ему нужно. Просто они чувствуют себя высшей кастой...
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Как замглавы СБУ мог легально заработать авто за 100 000 баксов?
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Как, как??? Піди постав Богу свічку і він тебе попустить! Ось как....
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Вот это чучело ваш ЗЕ предлагает на должность за главы сбу,как своего друга ,умылись
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Новые лица?
Мне кажется легче набрать из за бугра людей,дешевле обойдется..
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к власти в Украине пришли те из за кого и был Майдан - позор такой власти
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Нужно ввести новую службу по нарушениям парковки, которая будет ездить и штрафовать нарушителей ...Пример штрафования : автомобиль припарковался в запрещенном месте...подъезжает автокран и сбрасывает бетонную плиту на это авто...далее металлолом увозится по назначению...все расходы ложатся на нарушителя парковки ...
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А що то за воша рюсскагаварящая за спиною лисого стрибає?!
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Лугандонская шлюха .Это генерал СБУ? Это такие генералы в СБУ? Это враги Украинского Народа .***** я б вас лично тварей расстреливал .
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Дебилы годами смотрели на рожи мудаков с 95 квартала, а потом решили, что это новые лица.
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Номер машины 1945 - Георгеевскую ленточку наверно носит в кармане. Супруга одного поля ягода - для нее все вогруг пьяное быдло, которое посмело... Подождем останется ли кандидатом или партия "Слуга народа" наберет 6%
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..по ходу я голосовал за Зелю. Что отнюдь не позволяет...))
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Кстати номер 1945 запоминается - посмотрите за ним на дороге. Может уродство получится зафиксировать дополнительно.
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оця зневажлива поведінка "генерала" сама по собі нічого не значить....але це ознака катастрофи держави. Функціонери держави плювати хотіли на державу та витирати об неї ноги - ця держава для них ніщо. Якщо що? - комусь подзвонимо та порішаємо.
Це верховенство права по-українські.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Випиваєте горівку і ходите тут п'яні. Поліцію потрібно визвати... Чучєло", - претендент на должность замглавы СБУ генерал Кмита в ответ на замечание активистов о неправильной парковке. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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