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Все про:Закарпатье (1573) Мукачево (279) наводнение (358) паводок (130)

 Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Интернете опубликовали кадры наводнения в Закарпатской области.

В Мукачево полноводная Латорица вышла на пойму и приближается к жилым домам, пишет mukachevo.net, передает Цензор.НЕТ.

В Виноградовском районе в селе Велки Комяты, река Божава затопила гектары сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Большая вода уничтожила почти весь урожай.

По данным издания, в регионе прогнозируют миллионные убытки.

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Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье 01
Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье 02
Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье 03
Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье 04
Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье 05
Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье 06
Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье 07
Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье 08
Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье 09
Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье 10
Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье 11
Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье 12
Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье 13
Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье 14
Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье 15
Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье 16
Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье 17

Источник: https://censor.net.ua/v3128669
 
 
 Топ комментарии
 
Так треба, ще більше дерев в Карпатах вирубати....і заливати не буде
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Порошенко пускай спасибо скажут. За пять лет его преступного правления уничтожено 78% лесных площадей Украины. Карпаты без леса совсем.
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Последствия незаконной вырубки и продажи лесов в Карпатах вить корни горных деревьев работали как большие насосы дождевой воды. Я же говорил что корупция постепенно уничтожит Украину
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Это полонина (альпийские луга) так на верхушке и должно быть.Или тебе там банановые рощи вырастить?!
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Раньше всё было в деревьях, повырубали суки. Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті - Цензор.НЕТ 9633

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Бачу хатинки ще стоять, значить більше дерев потрібно вирубати
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***
Негаданность, нежданность, несказаанность...
Из берегов напором мутная вода…
Стихия вспенилась казалось,
Снося мосты, столбы и провода,
Срывая напрочь крыши, и - о, да! -
Терзая ветки и грозя потопом...
Ах, как беспомощны в разливы города!
Рубая лес, копая янтаря… мы сами себя топим...
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Ну это,всё равно,що взять нож и проткнуть себе лёгкое.Именно этим занимается влада.Закачивает в кровь(водные ресурсы)антифриз(выбросы заводов) и бьёт себя в грудь протыкая лёгкие.А, ну и сидит естессно в противогазе .Картина маслом.У психиатров для этого есть диагнозЗатоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті - Цензор.НЕТ 4670
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Лес рубят - щепки летят и ДОМА ТОПЯТ ОТ НАВОДНЕНИЯ ! )))))))))))
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Лес рубят - щепки летят и ДОМА ТОПЯТ ОТ НАВОДНЕНИЯ ! )))))))))))
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Рубайте по больше своего леса на Польшу, скоро на плотах жить будете.
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Рубите леса, говорили они.
Будет много бабла, говорили они.
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даже в СССР,без вырубки леса и папередников ежегодные закарпатские наводнения были менее преступными,чем сейчас..
а сейчас - они более преступные...
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Якщо це наслідки вирубки дерев, то чому тоді відбувалось ось це??? http://www.mukachevo.net/ua/news/view/186143
Велика повінь в Ужгороді відбулася 1867 року. Водою знесло купіль із мінеральною водою, котра знаходилася на правобережжі міста (нині тут автостанція Перечинського напрямку та банно-пральний цех). А найбільше постраждала лівобережна частина - шкіряний ряд (нині Київська набережна). Ще більша повінь мала місце 1893 року. Тоді в серпні бурхливі води Ужа зруйнували дерев'яний пішохідний міст, який знаходився трохи нижче, ніж нинішній. Новий залізний, що став пішохідно-транспортним, збудували в 1896-1897 роках.

Факти про повінь, що сталася в Тячівському районі 1970-го, для багатьох є невідомими й нині. В колишньому Радянському Союзі їх замовчували, адже тоді все трагічне ставало таємним. Унаслідок цього стихійного лиха загинуло 5 людей. Страшні дні 13-14 травня назавжди закарбувалися в пам'яті мешканців району. Тоді житловий фонд м. Тячева був пошкоджений на 90 відсотків. Із 1860 будинків, які постраждали, понад 50 потребували повної відбудови.

Та це ще не всі біди, котрі принесла людям річка Тиса. Наприкінці грудня 1947 року в її басейні сталося аномальне явище: температура повітря піднялася з мінус 14 до плюс 12 градусів. Унаслідок цього тільки за одну добу повінь знищила 33 мости, знесла близько 60 тисяч кубометрів ґрунту, затопила селище Вілок і частину м. Хуст. Наступні повені в басейні р. Тиси відбулися в грудні 1964, травні 1970, липні 1980, листопаді-грудні 1992 років.
Природні фактори, пов'язані з несприятливою гідрометеорологічною ситуацією, спричинили небезпечні повені 1700, 1730, 1864, 1887, 1895, 1900, 1911, 1913, 1926, 1927, 1933, 1941 років. У той час їх періодичність становила в середньому 18,7 року. В повоєнний час вона значно зросла, і повені відбувалися приблизно через 1,98 року. При цьому кожна наступна супроводжувалася все більшими зсувами ґрунтів та сольовими потоками.
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Жоден ліс, хоч усі Карпати ним сасаджай, нездатний зупинити такий обсяг води, що виникає на протязі доби, двох... подивіться що постійно коїться у чехів, німців і т.п.
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а в апреле черемош стоял без воды и сплав накрылся.
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Спасибо,Чуб за фото.Под образиной Поросенка надо еще написать номер закона о запрете вывоза леса кругляка,который он,как президент,заветировал.А теперь этим "хазяевам" с бензопилами,которые дружно пилили ветку на которой сидели,надо еще и помогать.Вот скажите,кто то еще хочет помогать "обездоленным" и пострадавшим??
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Цензор.НЕТВидеоОбществоЗатопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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