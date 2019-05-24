 Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Мукачево полноводная Латорица вышла на пойму и приближается к жилым домам, пишет mukachevo.net, передает Цензор.НЕТ.

В Виноградовском районе в селе Велки Комяты, река Божава затопила гектары сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Большая вода уничтожила почти весь урожай.

По данным издания, в регионе прогнозируют миллионные убытки.

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