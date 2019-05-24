 Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Мукачево полноводная Латорица вышла на пойму и приближается к жилым домам, пишет mukachevo.net, передает Цензор.НЕТ.
В Виноградовском районе в селе Велки Комяты, река Божава затопила гектары сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Большая вода уничтожила почти весь урожай.
По данным издания, в регионе прогнозируют миллионные убытки.
Негаданность, нежданность, несказаанность...
Из берегов напором мутная вода…
Стихия вспенилась казалось,
Снося мосты, столбы и провода,
Срывая напрочь крыши, и - о, да! -
Терзая ветки и грозя потопом...
Ах, как беспомощны в разливы города!
Рубая лес, копая янтаря… мы сами себя топим...
Будет много бабла, говорили они.
а сейчас - они более преступные...
Велика повінь в Ужгороді відбулася 1867 року. Водою знесло купіль із мінеральною водою, котра знаходилася на правобережжі міста (нині тут автостанція Перечинського напрямку та банно-пральний цех). А найбільше постраждала лівобережна частина - шкіряний ряд (нині Київська набережна). Ще більша повінь мала місце 1893 року. Тоді в серпні бурхливі води Ужа зруйнували дерев'яний пішохідний міст, який знаходився трохи нижче, ніж нинішній. Новий залізний, що став пішохідно-транспортним, збудували в 1896-1897 роках.
Факти про повінь, що сталася в Тячівському районі 1970-го, для багатьох є невідомими й нині. В колишньому Радянському Союзі їх замовчували, адже тоді все трагічне ставало таємним. Унаслідок цього стихійного лиха загинуло 5 людей. Страшні дні 13-14 травня назавжди закарбувалися в пам'яті мешканців району. Тоді житловий фонд м. Тячева був пошкоджений на 90 відсотків. Із 1860 будинків, які постраждали, понад 50 потребували повної відбудови.
Та це ще не всі біди, котрі принесла людям річка Тиса. Наприкінці грудня 1947 року в її басейні сталося аномальне явище: температура повітря піднялася з мінус 14 до плюс 12 градусів. Унаслідок цього тільки за одну добу повінь знищила 33 мости, знесла близько 60 тисяч кубометрів ґрунту, затопила селище Вілок і частину м. Хуст. Наступні повені в басейні р. Тиси відбулися в грудні 1964, травні 1970, липні 1980, листопаді-грудні 1992 років.
Природні фактори, пов'язані з несприятливою гідрометеорологічною ситуацією, спричинили небезпечні повені 1700, 1730, 1864, 1887, 1895, 1900, 1911, 1913, 1926, 1927, 1933, 1941 років. У той час їх періодичність становила в середньому 18,7 року. В повоєнний час вона значно зросла, і повені відбувалися приблизно через 1,98 року. При цьому кожна наступна супроводжувалася все більшими зсувами ґрунтів та сольовими потоками.