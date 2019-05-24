EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  5366  146
Все про:Зеленский (1461) книги (463)

 На "Книжном Арсенале" Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих". ВИДЕО

На Международном фестивале "Книжный Арсенал" президенту Владимиру Зеленскому издательство подарило детскую книгу "Политика для начинающих".

Об этом сообщает издательство "Книголав" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подарок президент воспринял с юмором.

Книга "Политика для начинающих" была переведена с английского языка и издана в 2019 году. Она написана для подростков и простым языком рассказывает о политических системах, идеологиях, правлении в стране, и т.д.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ветеранская палатка": впервые на "Книжном Арсенале" представят локацию с произведениями о войне на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/v3128661
 
   
 Топ комментарии
 
Он её канабисом натолкает и скурит
 показать весь комментарий
 
Для початку йому було би потрібно подарувати українську АБЕТКУ!
На "Книжном Арсенале" Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих" - Цензор.НЕТ 5491
 показать весь комментарий
 
Мне кажется слишком серьезную книгу дали первой, надо бы с букварика ему начинать.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Думают, шо ВОНО осилит книгу, хоть и детскую? На "Книжковому Арсеналі" Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців" - Цензор.НЕТ 8319
 показать весь комментарий
 
 
***(леди, пардон...не читайте) На "Книжковому Арсеналі" Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців" - Цензор.НЕТ 4150
Американские программисты очень долго не могли понять,
почему их русскоязычные коллеги при зависании Windows
все время повторяют фразу "твой кролик написАл" (уour Bunnу Wrotе)
(прим.: английский вариант следует прочитать быстро))))
 показать весь комментарий
 
 
Такі незадоволені "попутчики" ще будуть. Напевно, мріяв отримати якесь хлібне місце. А Зеленський не здогадався. А коли намєкнулі - мрій йому не здійснив. От він і сердиться. Треба з ним цукрофінансово попрацювати. Може, якого наркотика в аналізах придум.. згадає.
 показать весь комментарий
 
Нужно в стране обещанный порядок наводить, а не по книжным тусовкам шариться! На "Книжковому Арсеналі" Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців" - Цензор.НЕТ 2312
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Я бы на его месте, посоветовал этой п..зде засунуть это себе в жопу
 показать весь комментарий
 
Играть на рояле членом, читать жопой.... всё у вас как не у людей.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кто б тут хрюкало, свынорылое, жрущее лайно коричневого цвета, под названием шыколад-рошен. На "Книжковому Арсеналі" Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців" - Цензор.НЕТ 1575
 показать весь комментарий
 
с юмором то юмором принял,но в конце,через плечо налево,не очень веселый взгляд кинул в сторону дарящей)) обиделся таки))
 показать весь комментарий
 
Главное его у сивого сосать, да, ляшка копия?
 показать весь комментарий
 
От дехто каже, що Зеленський - людина з вищою освітою, блискучим почуттям гумору і миттєвою реакцією. Але ж він не проффесор, він не відрізнить какао "Золотой ярлык" від "Серебряный ярлык", і в нього не товста морда - що, як доведено вітчизняними дослідниками харчових технологій, є традиційною ознакою могутнього інтелекту.
Ну який з нього президент? Він навіть на СпІнДжак не заробив, не те, що будку збудувати!
Далі. Подивимося на його друзів. Ну що це таке!? Лисий!? Він же не сивочолий!
А ще у Зеленського в друзях немає жодного мільярдера. От у Петра Олексійовича є друзі - Свинарчук. Або Косюк, власник яхти за 180 мільйонів доларів. Такому другу приємно було дати дотацію в сотні мільйонів бюджетних грошей.
А Зеленський - голобородько якесь...
 показать весь комментарий
 
 
зате "Золотий вік" від "Срібного..." відрізняє На "Книжковому Арсеналі" Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців" - Цензор.НЕТ 2215 "тобі личить"...
а про спінджак - почитай Зедекларацію, розумник..
 показать весь комментарий
 
 
хвалебные оды,речи и книги овощу тоже писал?? На "Книжковому Арсеналі" Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців" - Цензор.НЕТ 3884
 показать весь комментарий
 
Ну на полгода более 20$ лярдов ЗВЗ и 57 лярдов грн на казначейских счетах хватит, а потом тусня закончится....
 показать весь комментарий
 
 
Будем сравнивать: сколько было до назначения - сколько осталось через 5 лет . А шо если увеличится?!
 показать весь комментарий
 
Если увеличится, хотя думаю вряд ли, то я первый предложу пожать ему руку. Конечно этого не произойдет но желание у меня возникнет...
 показать весь комментарий
 
Веселая компашка тут соревнуется в остроумии))) Даже читая эти комменты, рада, что не за ПО голосовала!)))
 показать весь комментарий
 
 
...посмотрим, как ты будешь радоваться через полгодика супергастроли твоего любимого шута... На "Книжковому Арсеналі" Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців" - Цензор.НЕТ 2785
 показать весь комментарий
 
 
это не аденоиды.

это комплекс человека низкого роста.

таким образом он пытается себе придать солидности

мутации голоса после 30 лет не происходят,

а до 30 у него был обычный голос - достаточно посмотреть любое его выступление
 показать весь комментарий
 
 
Ну что вы прислали к человеку, он же только учится. А вы ему здесь погремушки и соски дарите. Ну что уже сделаешь, если у него в квартале за столько лет выработался рефлекс комика. Он и в жизни такой. Так что смеяться теперь будем всей страной пять лет. Сериал "Слуга народа" в реальности. Смешно было, когда смотрели сериал, смеемся дальше.
 показать весь комментарий
 
...не смешно только то, что теперь этот дебильный сериал нельзя будет просто выключить... На "Книжковому Арсеналі" Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців" - Цензор.НЕТ 5355
 показать весь комментарий
 
 
Может так случиться, что начали смеяться в одной стране, а закончили - в другой.
 показать весь комментарий
 
 
Ще потрібна книжка "Головнокомандувач для ЗЕ-початківця"
На "Книжковому Арсеналі" Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців" - Цензор.НЕТ 2365
 показать весь комментарий
 
 
Я не знаю що мене більш розвеселило - сам факт подарунку чи існування такої книги для дітей
 показать весь комментарий
 
 
Дополнение от Natalia Bukhalova

сбивчивая риторика зе на iforum:
- у вас всех мозгов гораздо больше, чем у меня
- чуваки
- технологичная технологичность
- мы с вами не можем все поменять, но мы должны меняться
- у нас много факапов
- великобританцы
- старушка великобритания (что особенно понравилось Мадам Послу)
- надо идти к дронам
- людей, которые нам мешают, надо назвать ЧТО
- факинг отрасль
- это к делу не имеет никакого значения
- мне бы хотелось, чтобы вам всем хотелось жить (видимо имел в виду в Украине, но не договорил)
- покажу фразу великого человека, которую он наверное и не говорил, но он великий
- спасибо, люди
 показать весь комментарий
 
"На "Книжном Арсенале" Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих" - это 10 баллов по 5-ти бальной шкале
 показать весь комментарий
 
 
Всем Бпп-ешникам подарили "Как выжить в тюрьме" и "Сам себе проктолог". Своечасный подарунок
 показать весь комментарий
 
Не ту книгу подарували. Треба було б Керівництво по кулінарному розбиранню свинячих туш, розвелося їх біля корита - тьма тьманюща!
 показать весь комментарий
 
еще конституцию для чайников нужно было ему подарить
 показать весь комментарий
 
Никакой он не начинающий политик!
Так вертеть законами может только зрелый политик! На "Книжковому Арсеналі" Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців" - Цензор.НЕТ 9203
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа "Книжном Арсенале" Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх