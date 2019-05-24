 На "Книжном Арсенале" Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих". ВИДЕО

Об этом сообщает издательство "Книголав" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подарок президент воспринял с юмором.

Книга "Политика для начинающих" была переведена с английского языка и издана в 2019 году. Она написана для подростков и простым языком рассказывает о политических системах, идеологиях, правлении в стране, и т.д.

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