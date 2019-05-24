 На "Книжном Арсенале" Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих". ВИДЕО

Об этом сообщает издательство "Книголав" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Подарок президент воспринял с юмором.
Книга "Политика для начинающих" была переведена с английского языка и издана в 2019 году. Она написана для подростков и простым языком рассказывает о политических системах, идеологиях, правлении в стране, и т.д.
Криворожско-украинский словарь
Американские программисты очень долго не могли понять,
почему их русскоязычные коллеги при зависании Windows
все время повторяют фразу "твой кролик написАл" (уour Bunnу Wrotе)
(прим.: английский вариант следует прочитать быстро))))
Ну який з нього президент? Він навіть на СпІнДжак не заробив, не те, що будку збудувати!
Далі. Подивимося на його друзів. Ну що це таке!? Лисий!? Він же не сивочолий!
А ще у Зеленського в друзях немає жодного мільярдера. От у Петра Олексійовича є друзі - Свинарчук. Або Косюк, власник яхти за 180 мільйонів доларів. Такому другу приємно було дати дотацію в сотні мільйонів бюджетних грошей.
А Зеленський - голобородько якесь...
а про спінджак - почитай Зедекларацію, розумник..
это комплекс человека низкого роста.
таким образом он пытается себе придать солидности
мутации голоса после 30 лет не происходят,
а до 30 у него был обычный голос - достаточно посмотреть любое его выступление
ПреЗЕдент говорит
сбивчивая риторика зе на iforum:
- у вас всех мозгов гораздо больше, чем у меня
- чуваки
- технологичная технологичность
- мы с вами не можем все поменять, но мы должны меняться
- у нас много факапов
- великобританцы
- старушка великобритания (что особенно понравилось Мадам Послу)
- надо идти к дронам
- людей, которые нам мешают, надо назвать ЧТО
- факинг отрасль
- это к делу не имеет никакого значения
- мне бы хотелось, чтобы вам всем хотелось жить (видимо имел в виду в Украине, но не договорил)
- покажу фразу великого человека, которую он наверное и не говорил, но он великий
- спасибо, люди
Так вертеть законами может только зрелый политик!