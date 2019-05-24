 Боевое применение тепловизионных прицелов Арчер - украинские воины бьют по российским оккупантам на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись была сделана в районе поселка Крымское.
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24.05.2019 10:26
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Рудольф Шпэк
раскумаривать раскумаривать и ещё раз раскумаривать надо "народных милиционеров"
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24.05.2019 10:28
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Igr 44
хорошо как грунт роют. там дамбасне и самозакапываться не нужно. Сразу под землю попадают.
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24.05.2019 10:28
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Serega 62
опять кому-то ипотеку закрыли А юные путенята при входе в школу будут салютовать очередной мраморной доске
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24.05.2019 10:31
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Zemer
А ЗЕлебан призывает - не стрелять
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24.05.2019 10:31
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