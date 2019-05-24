EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  1518  5
Материалы по теме:
Все про:война (3457) уничтожение (267) Донбасс (18597)

 Боевое применение тепловизионных прицелов Арчер - украинские воины бьют по российским оккупантам на Донбассе. ВИДЕО

Украинские воины показали уничтожение позиции российских оккупантов с использованием тепловизорного прицела Арчер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись была сделана в районе поселка Крымское.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Морпехи 137-й ОБПМ ликвидировали на Донбассе российского кадрового офицера Евгения Шабанова. ВИДЕО беспилотника

Источник: https://censor.net.ua/v3128650
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
раскумаривать раскумаривать и ещё раз раскумаривать надо "народных милиционеров"
 показать весь комментарий
 
хорошо как грунт роют. там дамбасне и самозакапываться не нужно. Сразу под землю попадают.
 показать весь комментарий
 
опять кому-то ипотеку закрыли Бойове застосування тепловізійних прицілів "Арчер" - українські воїни б'ють по російських окупантах на Донбасі - Цензор.НЕТ 6759 А юные путенята при входе в школу будут салютовать очередной мраморной доске
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБоевое применение тепловизионных прицелов Арчер - украинские воины бьют по российским оккупантам на Донбассе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх